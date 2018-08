Carmen Dan: Mai multi jandarmi sunt suspecti de fapte penale!

Ministrul de Interne, Carmen Dan si seful DSU, Raed Arafat, participa astazi la sedinta Comisiei de aparare a Camerei Deputatilor, in contextul solicitarii liberalilor de a oferi explicatii despre protestele violente din 10 august. In cadrul intalnirii, Carmen Dan da explicatii despre interventia jandarmilor in fata comisiei de aparare din Camera Deputatilor.

„Am precizat, prezenta mea in minister a fost doar in ideea de a-mi asuma aceasta responsabilitate si pe mandatul meu as face apel la memoria dumneavoastra. Exista o rutina a manifestarilor publice. In mandatul meu am traversat aceasta situatie. Au mai fost adunari publice in care mie mi s-a parut normal si responsabil ca ministrul sa fie in minister. Cred ca oricine se poate uita intr-o hotarare de guvern si poate realiza care sunt conditiile care dispun asupra convocarii acestui organism. Ar fi fost obligatoriu sa avem o situatie de risc si pericol in mai multe unitati administrativ-teritoriale, nu numai in Bucuresti. Apoi ar fi fost obligatoriu sa existe informatii si indice din care sa rezulte ca avem de-a face cu un atac al stabilitatii economice, sociale si politice. Putem sa dezvoltam pe marginea cadrului legal care reglementeaza functionarea acestui organism si putem sa va oferim toate argumentele care izvorasc nu din altceva decat din lege, in asa fel incat sa aveti perceptia exacta a deciziei de a nu avea functional in conformitate cu legea a acestui organism

Ati facut o referire la interventie, insa, eu am precizat ca incercam sa abordam aceasta problematica cat mai echilibrat. La nivelul Jandarmeriei Romane este deja o ancheta interna. (...). Structurile de specialitate au identificat 10 jandarmi care au facut fapte de natura penala. (...). Referitor la convocarea doamnei prefect. Nu eu stabilesc lucrul acesta. Eu am venit insotita de reprezentantii ministerului. Puteam sa iau in calcul si prezenta doamnei prefect, dar noi nu am venit la comisie in baza unei invitatii oficiale. Noi am venit pentru a expune aspectele pe care le considerati relevante. Nu am nicio rezerva ca ulterior, daca decideti, sa solicitati si prezenta prefectului", a declarat ministrul de Interne in cadrul conferintei.