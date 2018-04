Curtea de Conturi a Romaniei a realizat un audit financiar pe bugetul din 2016 la Primaria Sectorului 3 in urma caruia a gasit nereguli in cheltuirea banilor cetatenilor din sector. Abaterile constatate se ridica la 101.214.000 de lei, conform raportului publicat de USR Sector 3. Cateva din neregulile constatate in raportul Curtii de Conturi:

- Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata unor cheltuieli de capital in valoare de 5.033.000 lei (reprezentand lucrari de amenajare trotuare) de la titlul II "Bunuri si servicii", pe amplasamente care nu se afla in administrarea Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti si fara a fi aprobate pe lista de investitii.- Plata nejustificata a sumei totale de 977.000 de lei, prin decontarea de la art. 71 "Active nefinanciare" a unor lucrari contractate cu SC ADPB SA pe amplasamente care nu se afla in administrarea Sectorului 3, precum si a unor lucrari efectuate de alti operatori economici prin subcontractarea nelegala a lucrarilor de catre ADPB SA precum si calcularea eronata a unor cote de cheltuieli sau a incheierilor de deviz, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere de 142.000 de lei, astfel:

- 646.000 de lei, prin decontarea unor situatii de lucrari care contin preturi supradimensionate fata de preturile reale cu care au fost executate lucrarile, decontate de SC ADPB SA subcontractantilor;- 8.000 de lei, prin decontarea unor situatii de lucrari pentru reamenajarea spatiilor verzi, la un numar de 9 gradinite, majorate nejustificat ca urmare a aplicarii eronate a cotelor de cheltuieli indirecte si profit asupra taxei de groapa;

- 161.000 de lei, prin decontarea unor situatii de lucrari majorate ca urmare a aplicarii nejustificate a cotelor de cheltuieli de transport aprovizionare, indirecte si profit la valoarea dotarilor independente achizitionate;

- 162.000 de lei, prin decontarea unor situatii de plata pentru reamenajarea spatiilor verzi, ce cuprind cantitati de lucrari mai mari decat cele real executate.

- Utilizarea ineficienta a unor fonduri publice prin decontarea materialului dendrologic uscat/degradat (284.000 lei), aflat in perioada de garantie si neinlocuite, respectiv a unui studiu de oportunitate privind scoaterea la licitatie a locurilor de parcare de resedinta (100.000 de lei), neimplementat.