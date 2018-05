Cel mai recent raport al Curtii de Conturi publicat de Ziuanews despre Primaria Sectorului 3 condusa de Robert Negoita a reflectat un dezastru in ceea ce priveste banul public. Sume mari de bani au fost aruncate pe fereastra, in fapt, in conturile unor firme capuse.

Textul publicat de ziarul nostru poate fi consultat AICI. Nu este primul audit al Curtii de Conturi in care apare dezastrul de la primaria lui Negoita. In 2014 a mai aparut unul, cu prejudicii de peste 37 de milioane de lei. Astfel, potrivit raportului Curţii de Conturi, primăria administrată de Robert Sorin Negoiţă s-au constat abateri ce au dus la prejudicii de 37.893.000 de lei în cazul Primăriei Sectorului 3 şi de 24.000 de lei ordonatorului terţiar din subordine, respectiv Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza".

În detalierea raportului, se arată că prejudiciul a fost făcut prin diverse operaţiuni. Cei mai mulţi bani s-au pierdut prin contractele de salubrizare a căilor publice, prin care s-au creat prejudicii în valoare de 24.076.000 de lei. Mai exact, s-au făcut plăţi nedatorate prin indexarea retroactivă a tarifelor de curăţenie a căilor publice în procent de 57,74% ca urmare a includerii unor perioade anterioare ultimei indexări acceptate. Aferent s-au calculat dobânzi de 485.000 de lei.

În această categorie, raportul arată că s-au calculat şi facturat incorect tariful pentru deszăpezire pentru perioada 2012-2013. Aceasta a determinat plata necuvenită pentru această operaţiune a 9.053.000 de lei, aferent căreia s-au calculat dobânzi de 428.000 de lei.

De asemenea, Primăria Sectorului 3 a efectuat plata necuvenită în perioada 01.01.2012-30.09.2013 a sumei totale de 387.000 de lei, prin includerea în actele adiţionale la contractul pentru achiziţia serviciului de salubritate în Sectorul 3, a unor străzi şi trotuare la dimensiuni mai mari decât cele reale, aferent fiind calculate dobânzi de 11.000 de lei. În acest caz, prejudiciul a fost recuperat operativ.

Totodată, insepctorii Curţii de Conturi au mai observat efectuarea unor operaţiuni formale de transferare şi/sau detaşare la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 3, ordonator terţiar din subordine, prin care s-au plătit nejustificat diferenţe de drepturi salariale nete pentru 46 persoane angajate, în sumă totală de 214 .000 de lei

Nereguli s-au găsit şi în decontarea contravalorii unor arbuşti ornamentali pentru care Primăria adminstrată de Robert Sorin Negoiţă a plătit suma totală de 193.000 de lei. Inspectorii au observat că aceşti copaci nu au fost plantaţi pe domeniul public, aferent fiind calculate dobânzi de 13.000 de lei. Cu toate acestea, prejudiciul a fost recuperat în timpul misiunii de audit.

Inspectorii de la Curtea de Conturi au efectuat un control la Administrația Domeniului Public Sector 3 (ADPB SA)

Societatea ADPB SA, la care Primăria condusă de Robert Negoiță deține 97% din acțiuni, a fost în ultimele două luni sub lupa inspectotilor Curții de Conturi. Ultimele investiții controversate ale primarului Robert Negoiță au atras atenția nu doar a cetățeilor nemulțumiți de lucrări, ci și a Curții de Conturi.

Inspectorii Curții de Conturi au luat la verificat toate investițiile făcute de Administrația Domeniului Public (ADP) Sector 3. Potrivit consilierului PDL Victor Tărtăcuță, inspectorii de la Curtea de Conturi au părăsit instituția din subordinea Primăriei Sector 3 în urmă cu aproximativ două săptămâni. Consilierii din opoziție au afirmat în nenumărate rânduri că unele lucrări sunt ilegale și au votat împotriva acestora în ședințele Consiliului Local Sector 3. "Noi am tot spus că lucrările au fost făcute ilegal. S-au cheltuit banii publici fără acordul Consiliului Local al Sectorului 3. Am auzit că s-a făcut control la ADP în ultimele două luni, așteptăm raportul Curții de Conturi", a explicat consilierul local Victor Tărtăcuță.

"Raportul de control întocmit în urma verificării efectuate la ADPB S.A. se află în procedură de valorificare prevazută de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi", a precizat instituția într-un răspuns formulat la solicitarea B365.ro. Întrucât procedura de valorificare a datelor nu este încheiată, în acest moment informațiile din raportul de control nu au un caracter public.

Presa a semnalat despre începerea lucrărilor de pe Bld. Unirii înainte de aprobarea Consiliului Local Sector 3, precum și de faptul că lucrările nu au avut autorizațiile necesare. Însă lucrările de pe Unirii nu sunt singurele realizate de Primărie fără acordul consilierilor și fără atorizațiile necesare, aceste nereguli motivându-se prin delegarea gestiunii către ADPB SA. Reamintim că Administrația Domeniului Public Sector 3 (ADPB SA), dar și alte două firme contractate de Primăria Sectorului 3 au primit șase sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 210.000 lei (47.000 euro), pentru lucrările de amenajare de pe Bd. Unirii.

Potrivit proiectului, votat de Consiliul Local Sector 3, amenajarea Bulevardului Unirii (tronsonul Bld. Mircea Vodă - Magazinul Unirea și tronsonul Bld. Dimitrie Cantemir - strada Nerva Traian) va costa Primăria 8,09 milioane de euro. Proiectul a fost aprobat în ședința extraordinară din 20 octombrie cu 23 voturi pentru, 4 împotrivă (grupul PDL) și o abținere.

Afacerea Rosal, sau suveica din salubritate

În perioada 2013-2016, Primăria Sectorului 3 a fost recordmenă la plăți nejustificate acordate firmei deținătoare a contractului de prestări servicii în sectorul salubritate-deszăpeziri, SC Rosal SA. Controlul periodic desfășurat de inspectorii Curții de Conturi a României pe perioada respectivă a scos la iveală o gaură de peste 148 milioane lei (aproximativ 33 milioane euro- n.r.), sumă plătită nejustificat de „baronul-roșu" din fruntea sectorului 3.

Schema a fost destul de simplă, primarul intervenind pe Strategia de Salubrizare votată de consilierii locali, pentru a schimba frecvența cu care mașinile Rosal operau săptămânal, fără a fi nevoit, la acel moment, să supună această decizie aprobării consilierilor. Decizia Curții de Conturi nr. 106/25.11.2016 a stabilit că edilul se face responsabil de plata nejustificată a acestor sume și a impus recuperarea lor până la 31 iulie 2017, lucru care pare să îi fi dat frisoane lui Robert Negoiță, chiar și în ciuda unei contestații depuse la raportul încheiat de inspectorii Curții de Conturi.

În consecință, baronul de sector al PSD a decis, în ședința extraordinară de Consiliul Local din 12 iunie 2017, să se debaraseze de acoliții din mediul privat și și-a tras o firmă de salubrizare de casă, sub tutela Consiliului Local și a unui alt SRL patronat de instituție, SC Administrare Active Sector 3 SRL. Această decizie pare motivată și de faptul că noile atribuții ale Consiliului Local impun un control asupra actelor adiționale semnate de primar, așa cum a fost cel care a mărit frecvența operațiunilor de ridicare a gunoiului menajer și, implicit, costurile decontate din bugetul local.

„Prin înființarea acestei societăți se vor putea face economii față de sumele cheltuite prin contracte cu societăți de salubrizare private și se vor crea noi locuri de muncă", a explicat primarul Negoiță în fața consilierilor locali din sector. Noua firmă poartă numele de SC SD3 - Salubritate și Deszăpezire Sector3 SRL și are un capital social de 1.000.000 lei și un Consiliu de Administrație format din 7 membri.

Deocamdată, nimeni nu spune nimic despre organigrama care ar trebui să evidențieze apariția noilor locuri de muncă, despre investițiile care vor trebui efectuate pentru autorizarea firmei pentru a primi certificatul de operator în domeniul salubrizării sau despre achiziția utilajelor necesare pentru efectuarea acestui serviciu.

Mai mult, chestiunea este privită cu îndoială de către anumiți consilieri locali, care admit , sub protecția anonimatului, că planul lui Negoiță poate aduce economii la bugetul local, dar numai raportat la tunul dat anterior cu largul concurs al Rosal SA.

„Inițiativa în sine ar putea fi benefică dacă o firmă deținută de Consiliul Local ar deveni într-adevăr un operator competitiv în acest sector de servicii. Altfel, trecem o afacere dubioasă din sfera relațiilor contractuale cu operatori privați în sfera intern-administrativă pentru a genera o adevărată gaură neagră la buget direct în curtea administrației locale.

Sigur, primarul o să poată să iasă în față și să spună că s-au făcut economii, dacă sumele plătite nejustificat vor fi mai mici decât cele plătite anterior către Rosal. Dar, asta nu înseamnă că s-a ajuns la eficientizarea activității în acest domeniu și la economii reale, ci doar că s-a trecut la un alt sistem de derulare a unor afaceri care ridică multe semne de întrebare. Sunt destule moduri în care costurile de operare a SD3 SRL să poată fi umflate artificial, iar banii să dispară pe căi obscure.

Rămâne de văzut cum vor fi administrați banii publici în această nouă afacere și ce au de zis cei de la Consiliul Concurenței în momentul în care va fi făcut caietul de sarcini pentru delegarea activității de salubrizare în sector", susține consilierul din Sectorul 3.

SRL-ul care se va ocupa de salubrizarea sectorului aflat în administrarea lui Robert Negoiță este a șasea firmă înființată sub tutela Consiliului Local, primarul PSD dând semne că vrea să readucă în peisaj sistemul regiilor finanțate din bani publici prin care să ocupe piața de servicii edilitare. Un model similar de organizare se regăsește și la Primăria Generală, unde Gabriela Firea a înființat deja 20 de firme care urmează se presteze activități în diverse domenii.

Segmentul serviciilor de salubrizare a început să pară deosebit de atractiv pentru primarii PSD din București, după ce autoritățile au aprobat majorarea tarifelor la serviciile în acest sector.

Ce au gasit inspectorii si in 2017, un dezastru total dupa un cincinal!

Astfel, in urma auditului financiar facut pe bugetul din 2016, abaterile constatate la Primaria Sectorului 3 se ridica la 101.214.000 de lei, conform raportului publicat de USR Sector 3.

Cateva din neregulile constatate in raportul Curtii de Conturi:

- Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata unor cheltuieli de capital in valoare de 5.033.000 lei (reprezentand lucrari de amenajare trotuare) de la titlul II "Bunuri si servicii", pe amplasamente care nu se afla in administrarea Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti si fara a fi aprobate pe lista de investitii.

- Plata nejustificata a sumei totale de 977.000 de lei, prin decontarea de la art. 71 "Active nefinanciare" a unor lucrari contractate cu SC ADPB SA pe amplasamente care nu se afla in administrarea Sectorului 3, precum si a unor lucrari efectuate de alti operatori economici prin subcontractarea nelegala a lucrarilor de catre ADPB SA precum si calcularea eronata a unor cote de cheltuieli sau a incheierilor de deviz, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere de 142.000 de lei, astfel:

- 646.000 de lei, prin decontarea unor situatii de lucrari care contin preturi supradimensionate fata de preturile reale cu care au fost executate lucrarile, decontate de SC ADPB SA subcontractantilor;

- 8.000 de lei, prin decontarea unor situatii de lucrari pentru reamenajarea spatiilor verzi, la un numar de 9 gradinite, majorate nejustificat ca urmare a aplicarii eronate a cotelor de cheltuieli indirecte si profit asupra taxei de groapa;

- 161.000 de lei, prin decontarea unor situatii de lucrari majorate ca urmare a aplicarii nejustificate a cotelor de cheltuieli de transport aprovizionare, indirecte si profit la valoarea dotarilor independente achizitionate;

- 162.000 de lei, prin decontarea unor situatii de plata pentru reamenajarea spatiilor verzi, ce cuprind cantitati de lucrari mai mari decat cele real executate.

- Utilizarea ineficienta a unor fonduri publice prin decontarea materialului dendrologic uscat/degradat (284.000 lei), aflat in perioada de garantie si neinlocuite, respectiv a unui studiu de oportunitate privind scoaterea la licitatie a locurilor de parcare de resedinta (100.000 de lei), neimplementat.

Luca Iliescu