Cine este misteriosul barbat in alb, "macelarul" romanilor din Piata Victoriei

Imbracat in alb, cu o esarfa pe fata si in jurul gatului, foarte autoritar dar si foarte respectat de jandarmi! In mai multe imagini si filmulete cu violentele din noaptea de vineri spre sambata se regaseste acest personaj misterios, despre care nimeni nu pare sa stie nimic.

El apare brusc in „locurile fierbinti" si le da indicatii clare jandarmilor: unde sa atace, cu ce sa atace, pe cine sa ridice. Conform informatiilor obtinute de Click!, se pare ca este vorba despre colonelul Catalin-Razvan Paraschiv, comandatul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Romane. Cu el a avut de-a face si jurnalistul hotnews.ro, Robert Mihailescu, care a fost agresat.

„Transmiteam live interventia jandarmilor. Barbatul in alb m-a prins de mana si mi-a smuls telefonul. I-am strigat ca sunt ziarist si am ridicat mainile deasupra capului, cu legitimatia care se afla la gat ridicata in aer. Barbatul m-a tras in mijlocul jandarmilor, carora le-a spus: 'Luati-l si pe asta'. Unul dintre jandarmi m-a lovit cu pumnul si m-a impins in spatele cordonului in timp ce un al jandarm mi-a mai dat un picior in spate. I-am cerut sa imi dea telefonul inapoi, spunandu-le din nou ca sunt ziarist. Un jandarm m-a injurat si m-a lovit cu piciorul. In acest timp, un alt jandarm zdrobea de asfalt telefonul meu", ne-a povestit Robert Mihailescu, care a si depus plangere la politie si la Parchetul Militar.