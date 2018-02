Cine face si desface afacerile Aeroportului Henri Coanda. Suveica Mandrescu - Tanase - Smadu

Cititorii nostri au putut constata, de-alungul timpului, ca ziarul nostru a semnalat in dese ocazii situatia dezastruasa de la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, cu precadere in ultima vreme, sub tutela fostului director Bogdan Mandrescu.

Acesta a fost impus la conducerea companiei, dupa cum am mai scris, de baronul de Buzau, Marcel Ciolacu, care a intervenit in 2017 la alt baron local, Niculae Bădălau, lider PSD de Giurgiu, care, la randul lui, i-a cerut numirea la CNAB lui Razvan Cuc, pe atunci ministru al Transporturilor. Mai apoi, Ciolacu si Bădălau, pe val in guvernele PSD Grindescu si Tudose, au dat mana libera afacerilor ce priveau Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (AIHCB), nu numai la celebrele asfaltari ale pistelor de aterizare-decolare, dar si spatiilor adiacente.

Afacerile de "casa" au fost facute si cu girul conducerii PSD, al lui Liviu Dragnea personal, nu numai al premierilor Grindeanu si, mai apoi, Tudose. Si, intre alte nereguli, precum perpetuarea contractelor mai vechi cu Romprest si UTI - despre care si restul presei a scris pe larg, dupa semnalul tras de ziarul nostru - o alta problema grava a fost promovarea unor sefi ai clanului interlop din CNAB. Facem cunoscut pe aceasta cale cazul directorului Viorel Tanase.

Pensionari MApN dar cu interese in companii private de top

Acesta a reusit sa isi angajeze nevasta in anul 2014 la compania UTI GRUP SA, companie care avea contracte cu AIHCB si care erau gestionate chiar de el, acesta fiind Director Operativ Termial conform declaratiei de avere la acea vreme. In anul 2016 sotia lui a inceput sa lucreze la firma DNATA Catering ca si inspector resurse umane, firma care este intr-un contract de asociere cu AIHCB. Tot in aceeasi perioada Tanase era Director Departament Facilitati Aeroportuare si emitea diferite avize pentru buna desfasurare a acestui contract de asociere. Mai trebuie spus ca atat el cat si sotia se afla la pensie, avand si venituri substantiale ca pensionari ai MApN.

O data cu venirea lui Viorel Tanase in cadrul conducerii Aeroportului Henri Coanda si veniturile au crescut considerabil, deoarece in anul 2012 conform declaratiei de avere acesta avea "doar" un VW Passat, an de fabriacatie 2010, iar in prezent acesta detine 2 autoturisme de teren, un Ford Kuga achizitionat de nou in anul 2013 si un VW Touareg ultimul model in valoare de peste 50.000 de euro achizitionat in anul 2017. Chiar si cu pensiile destul de mari de la MApN nu se justifica aceste sume daca ar fi sa vorbim numai despre masinile familiei Tanase.

Cel mai interesant lucru este faptul ca Viorel Tanase a facut parte din Consiliul de Administratie al companiei Romprest din partea AIHCB, unde AIHCB avea un actionariat de 10%, restul actiunilor fiind impartite la 2 actionari care detin cate 45 % fiecare. Din acesta componenta putem deduce foarte usor ca cel care inclina balanta nu putea fi decat reprezentantul aeroportului.

Tanase centreaza, Tanase marcheaza!

Un alt lucru foarte important este faptul ca acest contract cu Romprest era administrat chiar de directia condusa de Viorel Tanase ca Director Departament Facilitati Aeroportuare. Contractul cu Romprest era un contract tip abonament de peste 500.000 de euro lunar avand nu mai putin de 6 obiecte de activitate (curatenie interioara, curatenie exterioara si vidanjare, reparatii cladiri, paza, amenajare peisagistica si asa-zisii impingatori de carucioare inchiriati). Toate comenzile de reparatii si diverse lucrari se emiteau si aprobau de catre directia directorului Tanase.

Responsabilitatea de a demara noi proceduri pentru obiectele acestui contract care a expirat in 31 ianuarie 2018 nu ii revenea decat lui Viorel Tanase. El este cel care trebuia sa emita referatele de necesitate in timp util si nu cu intarziere cum s-a si intamplat, sperand, poate, la o prelungire a acestui contract. De asemenea directia condusa de Viorel Tanase trebuia sa emita si caietele de sarcini pentru aceste proceduri, la care putea participa si firma Romprest unde acesta era membru CA.

Clanurile de la AIHCB

Viorel Tanase nu mai este director din luna decembrie 2017, acesta fiind angajat acum la biroul administrativ, sef fiindu-i nimeni altul decat Cristinel Smadu, fostul Director General Adjunct al aeroportului si de asemenea cel care l-a angajat si ajutat pe Tanase sa ajunga director. Dupa cum se vede, nu am exagerat cand am spus ca in cadrul CNAB, dar si AIHCB, putem vorbi despre clanuri, despre asociatii "familiale" care conduc destinele celei mai importante porti aeriene din România si una dintre cele mai importante din Europa, promovand afaceri pentru interese personale si de grup infractional.

Publicam AICI documentele (intr-un folder format zip) din care rezulta fara niciun dubiu cum Viorel Tanase gestiona, din calitate de director, sau de consilier in comisii de negociere, contracte cu UTI si cu Romprest, acolo unde aveau interese atat el cat si sotia sa, contrate asupra carora a intervenit si casa de avocatura "Vrany", din aceste contracte reiesind ca afacerile cu AIHCB trebuiau sa treaca si pe la Viorel Tanase, dar pe filiera Bogdan Mandrescu - Cristinel Smadu. La o parte din aceste contracte, consilierea a fost realizata de directorul actual al CNAB, Dan Baciu.

Luca Iliescu