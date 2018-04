Coincidente criminale in scandalul Facebook - Cambridge Analytica. Iohannis presedinte cibernetic, morti suspecte si afaceri necurate

Un set de coincidente spectaculoase apar dupa scandalul Facebook - Cambridge Analytica. Fostul ministru Dan Nica, actualmente europarlamentar, a dezvaluit marti ca la nivel european, Cambridge Analytica a fost implicata alaturi de Facebook in alegerile prezidentiale din 2014 din Romania.

O stire fabuloasa care ne arata cum a facut Iohannis cele 1.000.000 de like-uri intr-un timp foarte scurt si cum actionau pe Facebook asupra polilor de influenta. Practic, Iohannis a fost transformat din perdant evident in castigator, prin manipularile de pe Facebook care au condus si la isteria din diaspora, dar si la ample miscari de forte oculte in România. La acel moment, interesele americane nu-si doreau ca Victor Ponta sa fie presedinte, ca PSD sa aiba guvernul, dar si majoritatea parlamentara. Un partid care conduce totul intr-o tara este foarte greu de controlat. Asa ca Iohannis a devenit, din outsider presedinte, Ponta a fost eliminat si de la guvernare in urma scandalului "Colectiv", dupa care i s-a luat si sefia partidului, prin Liviu Dragnea, pe atunci om al sistemului, al "statului paralel" dupa cum e folosita azi sintagma.

Iohannis este pus asadar presedinte direct de pe Facebook. O ampla si excelenta analiza facuta de jurnalistul Sorin Rosca Stanescu pe aceasta tema poate fi cititi AICI. Rosca Stanescu, dupa ce a constata in premiera, inaintea dezvaluirilor actuale, cum a fost "umflat cu pompa" Klaus Iohannis, se intreaba pe buna dreptate cine a fost artizanul din România al afacerii. In plus, constata ca o legatura dubioasa a avut loc intre moartea lui Dan Muresan, cu implicatii si in afacerea Black Cube, despre care se poate citi AICI si AICI. Dan Muresan a fost fiul fostului ministru roman al Agriculturii, Ioan Avram Muresan, implicat intr-un scandal de coruptie alaturi de Decebal Traian Remes.

Mergand pe firul analitic al lui Sorin Rosca Stanescu, cautam "artizanul" pe care-l descoperim in persoana lui Vlad Tausence, cel care e "vinovat" de saltul fabulos pe Facebook al lui Klaus Iohannis. Despre cum a facut Tausence alaturi de echipa sa aceasta spectaculoasa evolutie se poate citi in interviul de AICI. Dar un alt fapt suspect este moartea unui membru al echipei Tausence, Ioan Dan Niculescu, care aparent a decedat in urma unui accident de masina, dupa cum se poate citit AICI. Alături de Vlad Tăuşance şi Radu Negulescu, Ioan Dan Niculescu a coordonat campania preşedintelui Klaus Iohannis pentru alegerile prezidenţiale din 2014. La fel cum moartea lui Dan Muresan nu a parut a fi una suspecta, pana la dezvaluirile de acum legate de Cambridge Analytica, nici moartea amicului lui Tausence nu a parut la vremea ei una suspecta. Sa constatam deocamdata aceste coincidente care, sa recunoastem, sunt de-a dreptul criminale!

Bogdan Comaroni