Cum functiona reteaua Sebastian Ghita: 54 de firme spalau comisioanele de 10% din contractele publice sau din bani europeni

Urmarirea penala a lui Sebastian Ghita a fost extinsa pentru noi fapte de trafic de influenta, evaziune fiscala, spalare de bani, complicitate la schimbarea destinatiei fondurilor UE si coruperea alegatorilor la alegerile parlamentare din 2012 si la cele prezidentiale din 2014.

Potrivit DNA Ploiesti, Sebastian Ghita, prin intermediul a nu mai putin de 54 de firme pe care le controleaza direct sau prin interpusi ar fi "spalat" banii europeni si de la buget pe care i-ar fi primit drept comisoane pentru sprijinul acordat unor firme sa castige contracte pe bani publici. Odata cu extinderea urmarii penale si dispunerea unor noi masuri si interdictii in cazul lui Sebastian Ghita, procurorii DNA au instituit si un sechestru pe pe sumele existente si pe cele ce urmeaza a fi incasate in conturile unor firme controlate de Ghita. Sechestrul dispus de DNA se aplica "pana la concurenta sumei de 129.343.768 lei, cu exceptia fondurilor alocate platii salariilor angajatilor si celor destinate achitarii datoriilor catre bugetele publice".

Ar fi vorba de societatile:

SC Asesoft International SA

SC Asesoft Com SRL

SC Asesoft Distribution SA

SC Asesoft Net SRL (actual SC Shopmania Net SRL)

SC Asesoft Smart SRL

SC Asesoft Service SRL

SC Asesoft Tehnologies SRL

SC Asesoft Web SRL

SC Asesoft World Wide SRL

Asociatia Sportiva Basket Club Asesoft

Asociatia Sportiva Baschet Club Ploiesti

SC Access Net International SRL

SC Alfa Trade SRL

SC Alpedor SRL

SC A&S World Travel SRL

SC Coneco Serv SRL

SC DNS Birotica SRL

SC Domeniile Viticole SRL

SC Edel Weiss SA

SC Federal Media Partener SRL

SC Foto Tehnologies SRL

SC Glar Construct SRL

SC Idilis SRL

SC Infratel Net SRL

SC IT Infocons Services SRL

SC Master Software Info SRL

SC Media Fantasy Solution SRL

SC Mediata Consulting SRL

SC Merconsult Team SRL

SC Muntenia Furnizare SRL

SC Network One Distribution SRL

SC Nxtel Solutions SRL

SC Ploiesti Import Export SRL

SC Podgoriile Tohani SRL

SC Q Net International SRL

SC Ridzone Computers SRL

SC Rotherfield Properties Romania SRL

SC RTV Satellite Net SRL

SC Senior Consulting Group SRL

SC Sport Arena SRL

SC Star Soft SRL

SC Studio Harry SRL

SC Sungard System SRL (fosta Softbit Service SRL)

SC Sunsmart Integrare IT SRL

SC Teamnet International SA

SC Tohani SA

SC TVMP SRL

SC Viewpedia Soft SRL

SC Xor IT Systems SRL (SC Expert One Research)

SC 2 K Telecom SRL

SC 360 Revolution SRL.

Procurorii DNA Ploiesti au dispus, miercuri, extinderea urmarii penale pe numele lui Sebastian Ghita, in dosarul in care acesta era deja anchetat pentru diverse fapte de courptie. "Probele administrate ulterior pe parcursul urmaririi penale au demonstrat ca inculpatul GHITA SEBASTIAN AURELIAN a derulat o activitate infractionala mult mai ampla, care este ACTUALA si PREZINTA UN GRAD DE PERICOL SOCIAL DEOSEBIT DE RIDICAT", se arata in referatul procurorilor consultat de HotNews.ro.

Potrivit DNA, in perioada 2000 - 2015, Sebastian Ghita ar fi "obtinut importante sume de bani in mod nelegal - prin traficarea influentei - sau aparent legal din fonduri publice, pe care le-a introdus intr-un circuit financiar care nu are la baza operatiuni reale. Banii au fost spalati printr-o multitudine de operatiuni financiar - bancare fara justificare economica, iar ulterior, o parte din acestia au fost folositi in scopuri ilicite, respectiv pentru coruperea alegatorilor la alegerile parlamentare din anul 2012 si presedintiale din anul 2014. Tranzactiile financiare mentionate au avut ca scop si rezultat inclusiv sustragerea de la plata catre stat a unor sume de bani insemnate ca valoare, reprezentand impozit pe profit si T.V.A".

Procucorii anticoruptie sustin in referat ca, totalul sumelor provenite din fonduri publice supuse procesului de spalare se ridica la valoarea de 129.343.768 lei, iar "prejudiciul cauzat statului prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si taxei pe valoare adaugata a fost stabilita la o valoare minima de 37.720.325 lei". Practic, anchetatorii il acuza pe Sebastian Ghita ca si-a folosit influenta sa obtina importante sume de bani provenite din platile efectuate in cadrul unui proiect european de circa 163 milioane euro pentru "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova".

10% comisioane pentru Ghita

Potrivit procuroprilor, banii obtinuti de Ghita erau "sub forma de comisioane platite ca procent (10%) din valoarea contractelor, de la constructori agreeati pe care, fiecare dintre persoanele aratate, urma sa-i sprijine in castigarea contractelor de lucrari prin exercitarea influentei pe care o aveau la conducerea si angajatii S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., respectiv la reprezentantii Ministerului Mediului si Padurilor cu atributii legate de derularea proiectului".

DNA Ploiesti mai sustine ca "probele au relevat ca Ghita Sebastian Aurelian a sprijinit Asocierea S.C. Grossmann Engeneering Group SRL (administrata de inculpatul Hertanu Iulian Cristian) - SC EUROCONSTRUCT TRADING 98 SRL (administrata de Besciu Dan, un prieten apropiat al lui Ghita Sebastian Aurelian) - castigatoare a contractului de lucrari "Extindere retele de canalizare in Comarnic" - contract semnat la data de 13.01.2012" si ca "sprijinul acordat de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian pentru Asocierea S.C. GROSSMANN ENGENEERING GROUP SRL - SC EUROCONSTRUCT TRADING 98 SRL a constat, in principal, in interventii si presiuni exercitate in mod direct sau prin intermediul lui Cosma Vlad Alexandru, Cosma Mircea [n.r. seful CJ Prahova], Ghioc Ciprian s.a. asupra directorului S.C.HIDRO PRAHOVA S.A. - Pantea Dumitru si asupra sefului Unitatii de implementare a proiectelor din cadrul agentului economic aratat - Ionescu Ionut Cristian".

Pentru acest sprijin, "inculpatul Ciorba Vladimir Razvan a creat si folosit circuite financiar - bancare care au avut la baza operatiuni fictive si prin intermediul carora a deturnat, printre altele, din suma incasata cu titlu de avans de catre liderul de proiect S.C. GROSSMANN ENGENEERING GROUP SRL, suma de 505.000 lei, reprezentand 10,2 % din avansul incasat de S.C. GROSSMAN ENGINEERING S.R.L. de la S.C. HIDRO PRAHOVA S.A".

"Suma de 505.000 lei, reprezentand un procent de 10,21% din valoarea avansului incasat de S.C. GROSSMANN ENGINEERING SRL de la S.C. HIDRO PRAHOVA SA, scoasa numerar, a fost directionata si "spalata" intr-un "recipient" format din mai multe societati comerciale controlate, in fapt, de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian prin persoane interpuse", sustin anchetatorii.

DNA: Ghita controleaza direct sau prin interpusi 54 de firme. Cum ar fi spalat banii

Procurorii arata ca, Sebastian Ghita, desi a renuntat direct la actiunile pe care le avea in diversele sale firme inca din 2012 cand a devenit deputat, acesta controleaza inca, direct sau indirect (prin interpusi - 23 persoane fizice) 54 de firme.

"Sistemul format din mai multe societati comerciale, intre care sunt tranzactionate sume importante de bani, creat si controlat de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, are ca scop disimularea originii ilicite sau a adevaratei naturi (spalarea) a banilor (comisioanelor) proveniti din comiterea infractiunilor de trafic de influenta si a celor proveniti din fonduri publice. Acestia din urma, desi aparent sunt obtinuti in mod legal in baza unor contracte castigate in urma derularii unor proceduri de achizitie publica, dobandesc un caracter ilicit prin efectuarea de transferuri bancare care nu au la baza justificari legale, constituind, in acest context, in totalitatea lor, obiect al infractiunii de spalare de bani", sustin procurorii anticoruptie.

"Controland in fapt tot acest sistem financiar, prin persoane juridice si fizice interpuse, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian raspunde personal in calitate de autor (administrator de fapt) pentru consecintele produse constand in disimularea naturii si provenientei sumelor de bani introduse in circuitul financiar aratat si pentru sumele reprezentand impozit pe profit si T.V.A. sustras de la plata catre stat", mai sustin procurorii DNA.

Potrivit anchetatorilor, o parte din sumele de bani obtinute ilicit "au fost folosite de catre Ghita Sebastian Aurelian, la momente diferite, pentru atingerea unor scopuri personale sau de grup, economice sau politice".

Tigai pentru electorat la parlamentarele din 2012 si voturi cumparate in Republica Moldova pentru prezidentiabilul Ponta

Astfel, anchetatorii sustin ca "in campania electorala pentru alegerile parlamentare din anul 2012, cand inculpatul Ghita Sebastian Aurelian a candidat si a castigat un post in Camera Deputatilor, o parte din banii "economisiti" in modalitatea aratata, in cuantum de 279.000 lei, au fost extrasi si folositi pentru achizitionarea de pe piata neagra de asa zise materiale electorale (de exemplu tigai), ce au fost utilizate pentru a detemina un numar important de persoane sa il voteze".

"Pentru justificarea aparenta a cheltuielilor, au fost intocmite documente fictive prin intermediul societatilor controlate, in concret SC MEDIA FANTASY SOLUTION SRL Bucuresti", sustine DNA. In plus, procurorii mai arata ca Sebastian Ghita ar fi corupt si alegatorii din Republica Moldova, "la alegerile presedintiale din anul 2014, in scopul obtinerii de voturi pentru candidatul Ponta Victor Viorel. Suma remisa de inculpat pentru influentarea optiunilor electorale fost in cuantum de 350.000 euro".