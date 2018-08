Cum ii da Dragnea de papa lui Pieleanu ca sa monitorizeze presa

ADP Sector 1 s-a gasit sa faca o mare monitorizare de presa, ca sa afle, adica, despre ce se mai scrie in presa, cu precadere in domeniul public. La primaria Sectorului 1 este deja o firma de monitorizare a presei, care a fost repartizata "cu cantec" si exista mai multe contestatii de caz.

Asa ca primarul Daniel Tudorache s-a gandit ca e cazul sa-i faca un bine lui Marius Pieleanu, care pe langa ca e sociolog si este non-stop la Antena 3 unde se recomanda mare profesor, desi studentele sale stiu cat este de mare in realitate, mai are si o firma de sondare a opiniei publice, care sondeaza si foreaza non-stop pentru PSD. Liviu Dragnea personal da ordine primarilor ca sa-l contracteze pe Pieleanu, care ii si este un fel de consilier pe chestiuni sociologice (inclusiv pe chestiuni de strategie anti#rezist, din Piata Victoriei). Ca sa fie retribuit, lui Pieleanu i se dau contracte prin rotatie de catre edilii PSD. A venit la zar si Daniel Tudorache cafe ii da lui Pieleanu, bila-manta-bila, via ADP1, un contract baban de monitorizare a presei, caci marele sociolog are si o firma poentru asa ceva, din grupul Avangarde. Daca la prima strigare, Pieleanu fusese debransat de la banul public, la numai 24 de ore, licitatia a fost relansata cu aceeasi firma si cam aceeasi bani.