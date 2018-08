Dezvaluirile "Coiotului"! De la Stefan cel Mare la Carmen Dan si legatura de la "Codrii Cosminului" (inregistrare audio in premiera)

Nu peste multa vreme, Trooper, cea mai buna formatie de heavy metal din Romania, una din cele mai indragite si apreciate de catre publicul iubitor de rock de la noi, va lansa al doilea album al unei trilogii. Dupa Poemele Valahiei, dedicat lui Vlad Tepes, Trooper lanseaza al nouălea album al formatiei, intitulat Poemele Moldovei - Stefan cel Mare, ce va fi disponibil din 1 septembrie 2018. In urma cu o saptamana, trupa a lansat videoclipul "Judecata", ce a prefatat lansarea albumului. Evenimentul ne-a prilejuit un interviu cu Alin Dincă - Coiotu', solistul vocal al Trooper, una din cele mai bune voci de rock - daca nu cea mai buna - a momentului. Odata cu interviul, prin amabilitatea Trooper, facem public un teaser de 60 de secunde de pe album, o portiune din piesa "Codrii Cosminului". Aflam, insa, mai multe din dialogul cu Coiotu':

- De ce Stefan cel Mare? De ce poeme? Stefan era mai mult cu ziditul de biserici... cu misterul albastrului de Voroneț. Un soi de "flacara violet" a acelor vremuri.

- Dupa Vlad Tepes era un pas normal sa il alegem pe Stefan cel Mare. Omul a fost unul dintre cei mai mari strategi militari ai acelor vremuri. Iar povestea lui este incredibila. Zeci de ani de domnie care au lasat o marca asupra Europei. Imi doresc sa fie rediscutata istoria noastră. Fără nebunii ridicole, fără sa ne inventam un trecut legendar acolo unde nu a fost, dar și fără sa ne mai autoflagelam atât. Sa fim conștienți și de ce a fost remarcabil.

- Daca tot e cu poeme, care-s mai misto, cele cu Stefan, sau cele cu Vlad Tepes?! In context e de amintit ca Vlad si Stefan au fost mai intai aliati si apoi dusmani de moarte!

- Povestile lor de viata sunt foarte interesante in egala masura. Stiu ca acum este usor sa judecam ca de la un punct încolo Stefan a platit tribut. Sau cine stie ce a mai facut. Este usor sa arunci cu pietre in 2018 din fata computerului, fără sa privești tot contextul momentului. Insa oamenii astia au fost eroi adevarati, raportându-ne in mod obiectiv la perioada in care trăiau. Asa cum nu mai exista azi. Legat de disputa dintre Vlad și Ștefan, înțeleg ca lucrurile nu mai sunt atât de unilateral privite. Mai mulți istorici cu care am discutat, căci am cerut ajutorul unor specialiști atunci când ma documentam ca sa înțeleg perioada respectiva, mi-au spus ca exista mari dubii acum dacă cei doi veri s-au certat intr-adevăr.

- Daca la Poemele Valahiei mi-a ramas in cap: "Vino, păgâne, te-aştept la hotar!/ Hai, vino odată, şi vezi-mă-n ochi!/ Am ţeapa în mână şi trăznetul clar,/ Hai vino şi mori!", de pe Poemele Moldovei ce ar trebui sa retin?

- Te las sa asculti discul si sa vedem ce-ti atrage atentia. Insa eu cred ca viata lui Stefan a fost marcata de un lant luuung de tradari. A fost tradat intr-un fel sau altul de rude, boieri, aliati etc. Nu stiu de ce planeaza mereu treaba asta asupra noastra. Tradam mult.

- Da' cu Erdogan cum ar fi? Vezi vreo trilogie cu presedinti români din zilele de azi? Ca tot suntem la Centenar iar tu esti si un comentator politic pentru cei care te cunosc mai putin. Deci, cu cine ne luptam noi azi, tot cu turcii?

- Chiar discutam in gluma despre un album al cărui subiect sa fie presedintii Romaniei. Insa, la modul serios, nu as strica niste piese pe așa ceva. Din pacate in clipa asta ne luptam noi cu noi. Roman cu roman. Stiu ca multi vorbesc despre interese din afara si despre celebrul "stat paralel". Dar astea sunt niste bancuri proaste. Noi, romanii, am vandut tara pe bucati, noi am semnat contracte dezavantajoase care au pus tara in genunchi, noi am furat, noi am mers sau nu am mers la vot, noi ne-am vandut pe o punga de malai, noi am ales sa nu mai invatam, noi am ales sa nu ne mai culturalizam, noi ne-am cretinizat luându-ne drept modele tot felul de interlopi și de ghiolbani, noi am fost lenesi, noi ne-am bucurat de răul altuia... noi. Asa ca lupta este una grea atunci când o porți cu tine însuți.

- De ce suntem noi, romanii, atat de divizati, chiar in propriile familii? Daca pe vremuri eram la hotar, trei tarisoare care nu s-au lasat urzite atat de tare de marile puteri, ce facem azi? Cine-si bate joc de noi in asemenea hal?

- Cred ca ne confruntam cu ultimul val al celor care au prins perioada comunista in plin. Cu cei care se bucura la auzul unor stiri de genul "se cresc pensiile", "se creste salariul", "se dau ochelari gratis", si asa mai departe. E acest "se" care ne paralizează. Sa ne dea și sa ne facă și noua mereu cineva. In fine, de aici si luptele in familii. Am vorbit cu asa multi oameni tineri care-mi povesteau ca parintii lor stau seara de seara si se uita la euglena aia de Gadea. Sunt spalati pe creier. Cred totul. Oamenii din Romania, dupa patru generatii de sacrificiu, nu mai stiu ce inseamna aia libertate. Nu mai stiu cum arata fericirea. La noi pensionarii cer ca iarna sa aibă caldura in blocuri doar 6 ore pe zi. Ca sa nu le vina mult intretinerea. In alte tari, dupa ce iesi la pensie, pleci in vacante si-ti cumperi case in zone calde. La noi tinerii merg in weekend la mare. Doua zile pe vara. Tinerii din alte tari pleaca in vacante in jurul lumii, sa cunoască locuri diferite și sa întâlnească oameni interesanți. Insa, cu toate astea, noi suntem multumiti. Avem falsa impresie ca suntem fericiti! Este atat de trist totul...

- Hai sa revenim la album. N-am cum sa nu te intreb cu cine o sa fie ultima parte a "Trilogiei - Poemele... ". Prin Transilvania pe vremea aia, mai mult unguri, iar Iancu de Hunedoara nu e chiar atat de proeminent. De ce nu cu Gelu, Glad si Menumorut?! Asta, asa, ca toata lumea se asteapta de fapt la Mihai Viteazul!

- Mihai Viteazul a fost primul pe lista noastra. Insa chiar nu stiu. Ne tot gandim si ne razgandim. Chiar nu stiu. Poate o sa fie o trecere prin intreaga istorie.

- Ati promovat recent un videoclip, in avanpremiera lansarii albumului "Poemele Moldovei - Stefan cel Mare", c-o piesa destul de agresiva ca stil. Tot albumul e asa, sau pastrati sablonul de la "Poemele Valahiei", un traseu melodic, sinuos, cu bubuieli si susoteli, ca la razboi?

- Albumul are multe treceri. Este o opera rock, o poveste. Te duce prin locuri, prin stari, prin scene de razboi, prin momente de tristete, de bucurie, prin tradari, prin resemnari. Insa la baza este un album metal! "Judecata" a fost primul single. Am simtit ca piesa asta are cumva in ea esenta albumului. Am vazut ca oamenii au apreciat munca noastra si asta nu face decat sa ne bucure teribil.

- Povesteste-ne ceva din perioada cand ati compus piesele, ca asa-i moda la trupele mari, toate au ceva de spus despre idei, despre intamplari si fanii nu prea stiu latura asta a vostra. Cum e sa lucrezi cu Balaurul, cu Oscar, cu Popa, cu John sau, mai nou, cu Cristian Oftez? Apropos, piesele le-ati facut "prin corespondenta", sau v-ati vazut cu totii in studio ca pe vremuri?

- Nu suntem o trupa prin corespondenta. Din fericire. Ne vedem saptamanal. Ori la concerte, ori la sala de repetitii, ori si la concerte, si la repetitii. Vreau sa-ti spun ca discul asta a iesit in proportie de 95% din mintea lui Balaur. A fost "pe val", cum ar veni, si a intrat perfect in poveste. Compune la discul asta de aprope trei ani si nu ne-am bagat sa il incurcam. Cand au fost gata piesele, am inceput eu sa scriu versurile. Si, desi nu aveam un plan exact al povestii, vreau sa-ti spun ca am reusit sa pun totul cap la cap in mai putin de doua saptamani. Sunt mandru peste masura de ce a iesit. Piesele au fost mixate si masterizate in Statele Unite de Peter Rutcho, om care a lucrat printre altii cu Parkway Drive. A facut ceva ce nu credeam ca se poate.

- Cum va fi cu showul de lansare? Spectacol istoric sau concert ultramodern? Invitati speciali, sau doar trupa? Promovarea, in continuare, aveti date, concerte, locuri? Presupun ca nu umblati doar prin Moldova... desi umbla un zvon ca o sa cantati la Putna!

- Am programat deja un turneu. O sa trecem prin multe orase din toata tara. Sunt deja 20 de orase pe harta noastra, insa vom mai adauga inca pe atat. Vrem ca piesele sa ajunga la cat mai multi oameni. Concertul de la Bucuresti va avea multe surprize. Inca nu vreau sa povestesc nimic. Da! Vrem sa facem o "nebunie" la Putna. Sper sincer sa ne iasa. Este mai greu cu aprobari, cu hartii, insa trebuie sa facem asta cumva. De unde ai auzit? Nu am mai spus nimanui. Ia sa o rog pe doamna Carmen Dan sa-mi verifice prizele!

- Pai de cand ai devenit un pol de influenta periculos pentru unii pe Facebook, cu atatia fani, cu analizele tale acide la adresa puterii ai devenit cu certitudine si un "obiectiv". Dar nu de la Carmen Dandana - cum i se zice prin minister - am aflat (de altfel, e nefrecventabila), insa va cunosc de atat de multa vreme si v-am aplaudat in concerte, v-am insotit in turnee, incat previzionez ce ganditi. Nu ati fi ratat voi Putna! Ai oferit fanilor si cititorilor Ziuanews, odata cu acest interviu, si un teaser dintr-o piesa in prima auditie (n.r. - ce poate fi ascultata mai jos). Multumim pentru asta, iar in context ce mesaj doresti sa transmiti publicului vostru.

- Prieteni, va asteptam pe pagina noastra de facebook - Trooper Romania, si pe site-ul www.trooper.ro. Acolo gasiti datele concertelor Trooper. Va asteptam pe toti la concertele noastre! Haideti sa ne cantam istoria impreuna! Stay Trooper!

A consemnat: Bogdan Comaroni