Dragnea: „Ce vă pot spune, vă mărturisesc şi îmi asum, e că m-au prins când vindeam portocale pe plajă"

Liviu Dragnea a răspuns ironic la întrebările legate de o presupusă cercetare a sa în Brazilia pentru spălare de bani, afirmând că „sigur este întâmplător" că „reîncălzesc ciorba" înainte de Congres şi că l-au prins, de fapt, când vindea portocale pe plajă. „Oricine iese cu o prostie, trebuie s-o lămuresc eu?", i-a întrebat Dragnea pe jurnalişti, la rândul său.

„Nu, doar văd o foarte mare disperare înainte de Congres. Ce vă pot spune, vă mărturisesc şi îmi asum, e că m-au prins când vindeam portocale pe plajă. Oricine iese cu o prostie, trebuie s-o lămuresc eu? Lămuriţi-o voi, s-o lămurească ei. E cu totul întâmplătoare înainte de Congres. (...) Am mai discutat despre aceste subiecte, au reîncălzit ciorba asta, eu n-o mănânc, e simplu", a răspuns Dragnea, afirmând răspicat că informaţiile sunt false şi că nu vrea să amestesce „Congresul cu ciorba, cu portocalele".

Rise Project scrie astăzi că a obţinut confirmarea că autorităţile din Brazilia au în desfăşurare o anchetă al cărei subiect este preşedintele PSD, Liviu Dragnea, citându-l pe procurorul federal, Carlos Wagner Barbosa Guimarães, care a dezvăluit că atât Dragnea cât şi Mugurel Gheorghiaş sunt suspecţi într-un caz de spălare de bani în Brazilia.

Brazilienii au iniţiat ancheta după ce procurorii din România au luat legătura cu ei, în iulie anul trecut. Domnul Barbosa Guimarães a declarat că încearcă să determine dacă Liviu Dragnea a folosit „portocale" ca să spele bani şi să achiziţioneze proprietăţi în Brazilia. În portugheză, laranja, adică portocala, este termenul care desemnează interpuşii, persoane băgate la înaintare de politicieni corupţi sau criminali pentru a-şi ascunde implicarea în diverse afaceri, mai scriu jurnaliştii de la Rise.