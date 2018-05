Dragnea pune in aplicare Planul Romexit al lui Vâlcov, la comanda Israelului?

Un grup ocult, cu ramificatii la Washington si Moscova, via Tel-Aviv, format din fosti agenti Mossad, CIA si KGB doreste sabotarea proiectului european si are nevoie de "idioti utili"si "cozi de topor", care sa rupa unitatea deciziilor politice ale triunghiului de forta: Berlin-Bruxelles-Paris. Bresa a fost facuta cu agenti de influenta din sistemul politic maghiar, ceh si din tara noastra.

Fara nici o competenta, in general, dar cu precadere in politica externa, Liviu Dragnea, intors cu cheita de ofiterii lui de legatura israelieni a declarat: „Eu cred că Statele Unite nu se puteau retrage din acest acord fără să aibă informaţii foarte serioase. Reacţiile critice venite din partea unor puteri europene precum Marea Britanie, Franţa şi Germania au fost probabil pripite", lasandu-l perplex pe presedintele Iohannis.

Victor Ponta despre Fondul Suveran de Investitii

In acelasi timp, intr-o declaratie televizata, fostul premier Victor Ponta a declarat: "Pe toata lumea a mirat faptul ca Liviu Dragnea una-doua mergea in Israel, iar acolo discuta despre Fondul Suveran de Investitii. De ce discuta asta Dragnea, care nu avea nicio implicare, n-as putea sa va spun. Si ce e Fondul asta ca sa inteleaga toata lumea. Statul mai are cateva vaci bune de muls: Hidroelectrica, Aeroportul Otopeni etc. Astea ar intra in Fondul Suveran de Investitii si ar putea fi controlate de Liviu Dragnea care l-ar pune sef pe Darius Vâlcov, Fondul fiind preluat de prietenii lui Israeleieni." (Realitatea.net)



Planul Romexit



Iata, comprimat un scenariu ingrozitor, care daca va fi finalizat, va deveni catastrofal pentru Romania: Planul Romexit, exista inca din 2014, iar mentorul lui nu-i nimeni altul decat penalul, condamnat la opt ani de inchisoare, in prima instanta, ce-i drept, Darius Vâlcov. "Grupul celor care i-au propus lui Ponta acest plan, considerat atunci de rezervă, era condus de Liviu Dragnea. Ponta, după ce a citit în diagonală studiul preliminar conceput de Vâlcov, le-a spus că sunt nebuni, inconștienți. Însă Dragnea a ținut cu dinții ca Ponta să-l numească pe Vâlcov la Finanțe. Apoi Ponta a pierdut alegerile. Iar cei care au coordonat campania electorală și au făcut strategia au fost Dragnea și Vâlcov. Este și acum un mister cum cei doi, în loc să fie mătrășiți de Ponta, au reușit să pună mâna pe PSD și să-l îndepărteze din PSD. Cert este un lucru: Dragnea a devenit, de mulți ani, un agent de influență al Israelului în România. Iar cel care pare să-l fi fidelizat ar fi fost, spun sursele noastre, Elan Schwartzenberg. Cu care, ani de-a rândul, și-a petrecut vacanțele în Brazilia. Dealtfel, cei doi sunt vecini de parcele de plajă la Fortaleza. Un alt agent de influență al Israelului în România este Gabriela Firea, într-o proporție covârșitoare, spun sursele noastre, candidatul PSD la președinție. În ce constă pactul cu Netanyahu și rolul Fondului Suveran de Investiții Netanyahu i-a garantat lui Dragnea că Israelul, gata să suporte financiar impactul ieșirii României din UE și să garanteze parteneriatul strategic cu SUA. Din calculele făcute de Vâlcov, impactul ieșirii României din UE s-ar cifra la circa 300 de miliarde de euro în primii 5 ani de la declanșarea procedurii. Iar Israelul este gata să ofere României acest pachet financiar prin intermediul Fondului Suveran de Investiții. Dar și garanții că SUA nu vor ieși din parteneriatul strategic cu România. Dacă se va ajunge la punere în practică a acestui scenariu, din care face parte inclusiv circul cu referendumul pentru familie, este greu de estimat în acest moment. Mai multe răspunsuri s-ar putea să avem în momentul discursului lui Dragnea de la mega-mitingul deja anunțat, spun sursele noastre. Nu ar fi exclus ca la la acest miting, în discursul său, Dragnea să propună și o întrebare legată de rămânerea în UE. O informație care a trecut aproape neobservată, dar foarte importantă în acest context, pentru că spune multe: recent, în Guvern, s-a luat decizia secretizării mai multor documente care-i privesc pe românii plecați din țară, la ministerul românilor de pretutindeni. Aceasta va fi marea dramă, repetăm, dacă acest scenariu va fi pus în practică de Dragnea și PSD: soarta milioanelor de români care lucrează acum în UE și care vor fi pur și simplu abandonați." (Dacnews.ro)