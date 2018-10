Dragos Riscanu: Timmermans (Barroso - Junker) față în față cu Guccifer (Maior-Ghiță-Vlădescu)

Dragos Riscanu, omul de afaceri denuntator in Cazul Microsoft, adreseaza o scrisoare deschisa presei din România, prin care face noi dezvaluiri legate de Cazul Microsoft, Cazul Guccifer, dar si implicatiile internationale ale acestor doua cazuri, intrate in faze penale.

Aducem la cunoștința presei centrale și autoritîților competente următoarele fapte:

În data de 2 Octombrie 2018 Tribunalul București decide să îl citeze, la cererea părților, pentru data de 4 Decembrie 2018, pe Nelu Neacșu (Bruxelles), informator emerit al lui George Maior (Cazul Guccifer - George Maior, Sebastian Vlădescu, Gioni Popescu, Sebastian Ghiță, Mircea Cotoros, alții) pentru a răspunde întrebărilor puse de reclamant și de pârâți în dosarul nr. 19359/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului București Secţia a-IV-a Civilă, înregistrat în data de 07.06.2018, în materia civilă care are ca obiect: anulare act și obligaţie de a face daune morale, reclamantului Mircea Cotoros de către pârâții Lucian Davidescu, Riscograma Srl., Societatea Academică din România - Proiectul Alianța pentru o Românie Curată.[1]

Nelu Neacșu îl informa pe George Maior (proaspăt întors din vacanța în Toscana, alături de Florian Coldea și Vasile Dîncu, plătită de Sebastian Ghiță - protejatul lui Gioni Popescu SRI) în data de 10 Martie 2010 despre faptul că Sebastian Vlădescu (numit Ministru de Finanțe în data de 23 Decembrie 2009, datorită adunării(turii) din sufrageria lui Gabriel Oprea) și Sebastian Ghiță, partenerul acestuia (fostei soții Carmen Vlădescu[2]) "Au pus la punct un sistem diabolic de lucru în România si mai nou în Moldova (...) Cert este că cei de la Teamnet (RSC) doresc să aplice același sistem bazat pe șpagi din Romania și la Comisia Europeană".

Guccifer (Marcel Lehel), penetrat e-mailurile (yahoo și gmail) ale lui George Maior și a publicat mesajele, după ce le-a depozitat pe servere din Rusia, Lucian Davidescu după ce a verificat veridicitatea mesajului cu autorul acestuia Nelu Neacșu, care a afirmat că a scris articolul și are curajul să își asume corectitudinea lui (Mircea Cotoros este menționat, în calitatea de mituitor), a scris un articol pe Riscograma (25 Ianuarie 2014), dar Nelu Neacșu, în urma primirii unor amenințăriu deosebit de grave din partea lui Sebastian Ghiță, în data de 27 Ianuarie 2014, se duce la Amabasada României din Bruxelles și dă o declarație în care afirmă că nu el a scris mesajul. Oricum internetul propagă mesajul care este în prezent omni prezent la orice căutare simplă.

După patru ani, Mircea Cotoros îi dă în judecată pe unii dintre cei care au publicat mesajul (noi l-am preluat pe www.corupția.ro cu citarea sursei în data de 25 Ianuarie 2014) cerînd ca acesta să fie șters (nu se prea mai poate) și să primesxă despăgubiri de la cei care evidențiau/avertizau referitor la acte grave de corupție și crimă organizată comise la Bruxelles, la care participa și Mircea Cotoros (protejatul lui Dumitru Zamfir SRI).

Din ceea ce reise la o primă citire, se pare că niște amatori (prostănaci) au preluat pe cont propriu atribuții ale unor instituții de înalt profesionalism și experiență astfel specializate în dezinformare, șantaj, corupție, spionaj și sabotaj economic internațional.

Cui Prodest - Vom reveni la subiect pentru că întrebarea la care nu avem încă răspuns este cine este beneficiarul final al întregii acțiuni care pare la prima vedere o aberație care nu face decît să scormonească adînc în ilegalități și crime la nivel internațional pe care pînă de curînd toți doreau să le ascundă și să le facă uitate.

Ce oare s-a întîmplat între timp ... urmează să aflîm și să vă informăm, dar nu înainte să expunem situația la zi.

În data de 2 Octombrie 2018, Vice Președintele Comisiei UE Frans Timmermans ne/se uimește: „Nu îmi dau seama cum pot fi folosite aceste protocoale secrete pentru a justifica schimbări în legislaţie care să afecteze justiţia. Eu nu văd legătura, dar dumneavoastră o faceţi"[3].

În data de 2 Octombrie 2018 Călin Popescu Tăriceanu (beneficiar al protocoalelor) nu ne mai uimește: "E un paradox la care domnul Timmermans refuză să se refere la el. România are de 11 ani acest MCV, dar cum se face de nu a văzut existenţa protocoalelor, a ingerinţei serviciilor de informaţii, a abuzurilor din justiţie. Sigur că dacă acesta achiesează la astfel de realităţi, atunci trebuie să îşi recunoască eşecul său şi atunci normal că a evitat să intre în acest subiecte şi să ducă discuţia în zona statului de drept şi a combaterii corupţiei."

În data de 3 Octombrie 2018, Frans Timmermans nu se lasă: „Cer autorităților române să lanseze o anchetă asupra protocoalelor.

În ceea ce privește revocarea șefei DNA, activitatea acestei instituții a avut o evaluare pozitivă în luna ianuarie. Recomandăm autoritășilor române să ceară ajutorul Comisiei de la Veneția. Noi vă stăm la dispoziție să vă ajutăm, dar responsabilitatea este în mâna autorităților române".

Dar după cum spunea Olli Rehn în 2006 știm că fondurile Phare în România sunt fraudate dar am mâinile legate, pentru că decizia politică a fost luată de Manuel Durao Barosso confo declarațiilor făcute în data de 12 Septembrie 2016 de Szabolcs Fazakas (Președintele Cocobu - ECA - Curtea Europeană de Audit), și în urma publicării în iulie 2006 a raportului Curţii Europeane de Conturi privind România, acesta afirma explicit că România avea nevoie de mai mult timp pentru a se pregăti de aderare, și pentru ca fondurile europene să fie utilizate într-un mod corect (UE știa de fraude și SRI - DNA).

Manuel Durao Barroso și Olli Rehn au luat, în secret, decizia să facă afirmații false în atenția Comisiei UE referitor la fraudele din România (și Bulgaria) pentru a își atinge obiectivele personale[4] de a integra România în Uniunea Europeană (UE) în data de 1 Ianuarie 2007 și de a constitui Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), drept consecință fraudele evidente și exhaustiv probate, comise în cazul Guccifer și multe alte cazuri (Microsoft - Fujitsu Siemens - EADS, Ericsson, altele), trebuiau protejate de Comisia UE - OLAF, în cunoștință de cauză și cu încălcarea gravă și determinată a legii și a drepturilor noastre fundamentale și noi trebuiam să fim denigrați, manipulați și incriminați.[5] Procesul continuă în prezent.

„În ceea ce priveşte demiterea şefei DNA şi evaluarea acestei proceduri, doresc să vă amintesc că până acum activitatea DNA a fost motivul pentru care Comisia a făcut o evaluare pozitivă în MCV. Procedurile robuste şi independente pentru numirea şi revocarea procurorilor au fost întotdeauna recomandările cheie ale Comisiei"[6]

Recomandările cheie ale Comisiei se referă la faptul că șefa DNA a fost numită în urma unor negocieri ilegale la solicitarea lui George Maior și Florian Coldea, purtate între Victor Ponta (Sebastian Ghiță), și Traian Băsescu astfel intermediate de Elena Udrea.

Asta DA robustețe euro - atlantică! (Comisia UE, Microsoft și mulți alții devin imuni la orice fel de ilegalități oricît de grave, dacă sunt făcute în interesele personale ale înalților demnitari și ale corporațiilor multinaționale, pentru că înalții demnitari Europeni corupți, pînă în măduva oaselor, aveau oricum toate imunitățile posibile).

În data de 3 Octombrie 2018, Primul Ministru se exprimă liber"A fost o dezbatere, eu sper să nu fie o rezoluție pentru că dacă până acum puteau să spună că nu știau, acum au fost informați chiar de către premierul României și nu vor mai putea să spună că nu știau despre abuzuri, despre protocoalele secrete [...] vom răspunde oricăror nelămuriri, vom colabora cu Comisia Europeană, dar vrem să fim tratați corect, să fim tratați în mod egal." Viorica Dăncilă Antena 3

Săraca de ea, nu înțelege că noi am fost informați prea tîrziu, pentru că ei știau de mult ce urma să ni se întîmple cu Revoluții, Mineriade, Închisori Secrete CIA, Microsoft - Fujitsu Siemens - EADS, MCV și tot așa pînă cînd vom ajunge să preluăm președinția Consiliului Evropei, din poziția de sclavi bicisnici. O să fie o Rezoluție, pentru că Timmermans a promis să facă uz de toate mijloacele pe care le are la dispoziție, așa cum au făcut toți de ne-au "vizitat" din 5 Ianuarie 1990 pînă în prezent.

Păpușarii (George Soroș, Manuel Durao Barroso, Jonathan Scheele, Frans Tmmermans, Jean Claude Junker, Bill Gates, Steve Ballmer, Brad Smith) și

Comedianții (Ion Iliescu, Adrian Năstase, Victor Ponta, Dan Nica, Adriana Țicău, Sebastian Ghiță, Traian Băsescu, Călin Popescu Tăriceanu, Radu Timofte, Sebastian Vlădescu, Sorin Ovidiu Vîntu și mulți alții)

Cozile de Topor (Silviu Hotăran, Ovidiu Artopolescu, Claudiu Florică, Dinu Pescariu, Ilie Botoș, Irinel Păun, Claudiu Dumitrescu, Daniel Morar, Doru Țuluș, Cristian David, Laura Codruța Koveși, Marius Vartic, Mihaiela Moraru Iorga și mulți alții).

Un exercițiu ridicol și falimentar de război psihologic și propagandă la inamic, purtat îmoptriva inamicului nr.1 Poporul Român de inventatorii teroriștilor care trag din toate direcțiile (Ion Iliescu, în prezent pensionar), otrăvitorilor de ape (Marius Opran în prezent elvețian multi milionar) și a submarinelor și elicopterelor care avansează pline de teroriști pe sub canalul Dunăre - Marea Neagră (4 metri adîncime) și prin oceanul aerian al României noastre dragi, pline de codri verzi și cîmpuri de mătasă (Contra Amiralul Cico Dumitrescu, în prezent poet), ca să nu ne lase să intrăm în Uniunea Europeană și în NATO și să îl resusciteze pe trădătorul Ceușescu.

Dar noi am rezistat, am fost răniți de gloanțe și am murit cu miile dar i-am ciuruit... ne-am gonit oamenii din țară, am vîndut pe nimic tot ce aveam și acum stăm la mila unora ca Timmermans... vai de soarta noastră ...



Colonia penitenciară - Franz Kafka (1919) «Aici odihneşte fostul comandant. Partizanii lui, care nu pot avea astăzi nici un nume, l-au aşezat în mormînt şi i-au pus o lespede. Dăinuie profeţia că, după un anumit număr de ani, comandantul va învia şi va porni din această casă, în fruntea partizanilor săi, la recucerirea coloniei. Credeţi şi aşteptaţi !» [7],[8]

În NATO am intrat cu tot cu închisori secrete CIA, și în Evropa am intrat mai parțial, pe la uși închise de niște hoți, de altfel mult mai mari și ticăloși decît credeam noi că suntem.

Personaje kafkian-ești dintr-o nuvelă (numită Colonia Penitenciară România[9]) care depășește imaginația autorului care a scris Colonia Penitenciară - Europa (scrisă de Kafka în anul 1919) "nu l-aţi cunoscut pe fostul comandant şi nici lumea lui de idei, sînteţi încătuşat de concepţiile europene;"[10] You are trapped in a European way of seeing things[11] ... respectiv nu este vorba de cătușse, atît de dragi unora, este vorba despre a fi prins într-o cursă (trapped) din care nu mai poți ieși (nici traduceri nu știm să mai facem).

În data de 29 Noiembrie 2002 - Cristian Unteanu scrie in Curierul National: "La finele saptamânii trecute (21-24 noiembrie 2002), la Salamanca, Oficiul European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) a organizat un seminar cu participarea rețelei sale de comunicatori naționali și a unor ziariști europeni specializați în această problematică. Subiectul discuțiilor: modul în care pot fi găsite noi forme de comunicare și dialog cu opinia publică, prezentând mai bine și mai precis datele care definesc unul dintre cele mai complicate sectoare ale activitații criminale transfrontaliere, fraudă economică de nivel inalt, atingând uneori sume ce depașesc bugetele naționale ale unor țări...

Ideea cu totul nouă inițiată de dr. Alessandro Buttice, purtătorul de cuvânt al OLAF, a fost ca, pentru prima oara la nivel comunitar, să se constituie un sistem unitar de comunicare, astfel încat ziariștii specializați pe această problematică să poata avea la îndemână o lista cu toate numerele de contact și adresele comunicatorilor naționali, persoane care sunt gata să răspundă la orice întrebare legată de acțiunea serviciului pe care-l reprezintă pe teritoriul național."[12]

În perioada 24 - 26 November 2004 este organizat la Bruxelles de către OLAF seminarul cu subiectul Comunicarea Anti-frauda : Cum poate informația și comunicarea să reprezinte un mijloc de prevenire a fraudelor europene și un serviciu real pentru cetățeni în apararea drepturilor acestora ? Seminarul este adresat in particular expertilor in comunicare institutionala (mai precis in anti-frauda, poliție, alte instituții legislative), mediului universitar (drept, economie, jurnalism și comunicare), membrilor serviciilor judiciare și de anchetare (naționale și internaționale), membrilor Instituțiilor Europene, jurnaliștilor, oricăror altor persoane care au experiență în acest domeniu. Au participat Ion Iliescu, Victor Ponta, Cristian Unteanu, Alessandro Buttice, Adrian Nastase.[13]

În data de 28 Octombrie 2005 la Bruxelles este organizat Seminarul Federației Internaționale a Jurnaliștilor (IFJ - sponsorizat de SOV prin Cristian Unteanu și fundațiile sale) și OLAF pentru Rețeaua de Comunicatori Anti-fraudă a OLAF (OAFCN). Alessandro Buttice, purtator de cuvant OLAF prezinta lucrarea "Constituirea increderii reciproce intre jurnalisti si serviciile anti-frauda".[14]

În data de 19 Septembrie 2006 în vizită la sediul Realitatea Tv. (SOV) Alessandro Buttice ne povățuiește: Presa românească este una activă, dar este încă foarte tânără și înclinată spre senzaționalism. Astfel, OLAF și-ar dori ca jurnaliștii care se ocupă cu relatarea cazurilor de fraudă să cunoască mai bine ce înseamnă mecanismele de finațare europeană, pentru ca dupa aceea să devină specialiști în investigarea neregulilor. Riscul apare în momentul în care presa distribuie un mesaj de genul "Toți sunt corupți, toți fac fraude", iar după rezolvarea unor cazuri (în cîmpul tactic bazat pe protocoale secrete n/a) mesajul s-ar transforma în mod logic în "Nici unul nu este corupt, nimeni nu fraudeaza". După care Alessandro Buttice s-a dus la SOV să își ia tainul cu bastistă...

În data de 20 Septembrie 2006 - "Butticé a adăstat ceasuri bune pe pontonul lui SOV, andocat lângă complexul "Lebăda", în ultima zi a celei de a doua decade a lunii septembrie 2006, unde a prânzit, a râs şi a conspirat vrute şi nevrute. Era, cum ar spune cronicarul, la ceasul la care se îngâna conspiraţia cu amiaza, în care conjuraţii râgâiau satisfăcuţi după storceagul de nisetru, pregătindu-se pentru cega la cuptor înăbuşită în unt şi în timp ce se mai făceau încă jocurile pentru ungerea lui Varujan Vosganian în rangul de comisar european pentru finanţe, în care SOV era parte interesată, iar Butticé era actor în acel scenariu despre care Unteanu se jurase că, "Şefule, ăsta deschide orice uşă, crede-mă".[15]

Buttice a plecat de la SOV trăgînd după el două geamantane pline cu icre negre, pînă la șalupa care avea să îl ducă la limuzina care îl aștepta la Murighiol (păzită discret de SRI).

Noi vom mai reveni, dar credem că ar fi util să fie făcute și niscai investigații aprofundate, pe care noi nu putem să le facem din lipsă de competență și experiență.

Cu drag,

Dragoș Rișcanu



[1]http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000823940&id_inst=3

http://riscograma.ro/8243/dezvaluirile-lui-guccifer-sri-stia-de-patru-ani-ca-firma-lui-ghita-a-pus-la-punct-un-sistem-diabolic-bazat-pe-spagi/ http://riscograma.ro/8280/aparati-nelu-neacsu/

[2] http://www.romaniacurata.ro/asocieri-mai-mult-si-mai-putin-secrete-cine-a-protejat-firmele-lui-ghita-si-vladescu-in-afacerile-lor-cu-softurile-pentru-spitale-ii/

[3] https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/timmermans-raspuns-pentru-eurodeputatii-romani-nu-vad-legatura-intre-protocoale-si-modificarile-juridice-1006374

[4] https://adriannastase.ro/2018/04/03/barroso-la-bruxelles-si-protocoalele-la-bucuresti/

https://adriannastase.ro/2018/07/26/cazul-barroso-cu-ce-se-ocupa-la-goldman-sachs-profesorul-de-dirigentie/

https://www.dcnews.ro/adrian-nastase-olli-rehn-a-complotat-cu-macovei-impotriva-romaniei-personaj-toxic_585549.html

[5] https://www.mediafax.ro/externe/curtea-europeana-de-conturi-romania-si-bulgaria-nu-erau-pregatite-pentru-aderare-in-2007-15696368

https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/auditors-romania-and-bulgaria-were-not-ready-for-accession/

[6]https://www.cotidianul.ro/timmermans-avertisment-pentru-romania-vom-folosi-toate-mijloacele/

[7] https://en.wikisource.org/wiki/In_the_Penal_Colony

[8] https://bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/Franz%20Kafka%20-%20Colonia%20Penitenciara.pdf

[9] COLONIA ROMĂNIA - ROMÂNIA - COLONIE PENITENCIARĂ A MICROSOFT CONDUSĂ DE LAURA CODRUȚA KOVEȘI ȘI ASOCIAȚII CRIMINALI AI ACESTEIA

EVANGHELISMUL MICROSOFT - TĂCEREA MIEILOR ÎN ABATORUL SRI - DNA

KOVEȘI ANGAJATA DE MICROSOFT ȘEFĂ LA ' COLONIA PENTRINCIARĂ ROMÎNIA' cine îndrăznește să vorbească despre MICROSOFT - COMISIA UE și crimele pe care aceștia le comit în parteneriat cu Sebastian Ghiță - Sebastian Vlădescu este exterminat, anihilat sau/și asasinat.

http://www.coruptia.ro/?s=kafka

[10] https://bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/Franz%20Kafka%20-%20Colonia%20Penitenciara.pdf

[11] https://en.wikisource.org/wiki/In_the_Penal_Colony

[12] http://www.curierulnational.ro/Opinii/2002-11-29/Initiativa+a+%E2%80%9CCurierului+national%E2%80%9D,+insusita+la+Salamanca

[13] http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/anti-fraud-comunicators-network/seminars/

[14] https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/ab_en.pdf

[15] https://www.catavencii.ro/coruptia-din-romania-a-contaminat-structurile-comisiei-europene/