Dumitru Iliescu, fostul sef al SPP, afirma ca sunt 67 de protocoale SRI facute la ordinul CIA

Dumitru Iliescu, fostul sef al SPP, face o serie de dezvaluiri importante pe contul sau de Facebook. El afirma ca sunt 67 de protocoale semnatede SRI cu diverse institutii de forta ale statului român si toate au fost facute la ordinul CIA, ceea ce a condus la existenta asa numitului "stat paralel"

CIA SI PROTOCOALELE SRI - TRADARE SI TRADATORI

Se implinesc 4 ani de cand am furnizat, unei structuri cu atributii in domeniul sigurantei nationale, informatii relevante referitoare la implicarea agentilor CIA in actiunile derulate de catre binomul SRI-DNA impotriva oamenilor politici, oamenilor de afaceri, ziaristilor, magistratilor si specialistilor in diverse domenii de activitate, considerati incomozi sau perceputi cu un anumit grad de ostilitate fata de interesele americane si vest-europene, fata de marile companii din aceste state.

Va puneti, firesc, intrebarea: cine a initiat elaborarea celor 67 de protocoale (dupa unii 65, 66 dupa altii)? Putini cunosc insa faptul ca initierea acestor protocoale a fost opera CIA. Nu direct, ci prin intermediul conducerii SRI! Agentii CIA au reusit, relativ destul de repede, sa corupa si sa fidelizeze conducerea acestei structuri de informatii, atat de necesara statului roman, si sa determine devierea activitatii acesteia spre actiuni menite sa sustina si sa faciliteze promovarea si protejarea intereselor americane in aceasta zona geo-strategica. Dar aceasta actiune agresiva din partea partenerului strategic nu a inceput cu determinarea elaborarii si semnarii diverselor protocoale, ci cu sustinerea SRI in demersul sau de a convinge conducerea politica a Romaniei, in speta CSAT si nu numai, de necesitatea transferarii, in zona amenintarilor la siguranta nationala, a faptelor de coruptie si altor fapte considerate periculoase, ocolind intr-un mod fraudulos Parlamentul, singura autoritate publica abilitata sa faca acest lucru.

Dupa adoptarea Hotararii CSAT, care incununa cu succes demersul initiat tot de CIA, agentii acesteia au trecut la faza urmatoare si anume solicitarea, adresata domnilor Maior si Coldea, de a initia protocoalele despre care am facut vorbire mai sus. Acum intelegeti de ce aceste protocoale, inclusiv cel cu PICCJ, au fost initiate de catre SRI si nu de catre Ministerul Public. Interesul de a controla zonele de referinta: politica, economica, juridica, informationala, militara - si, nu in ultimul rand, mass-media - era al americanilor si partenerilor vest-europeni, iar SRI era cel mai important instrument pe care il aveau pentru realizarea acestor interese. Prin initierea si semnarea acestor protocoale de catre SRI cu cei ce prezentau interes pentru reprezentantii Unchiului Sam se realiza participarea nemijlocita a ofiterilor serviciului la elaborarea actelor si deciziilor care se luau in zona respectiva.

In acest mod, partenerul strategic avea controlul direct asupra activitatilor institutiilor cu care s-au semnat protocoalele, si se evita luarea unor masuri care sa le lezeze obiectivele. Am expus detaliat, in fata Comisiei de control al activitatii SRI, actiunile intreprinse in zonele mentionate anterior. Spatiul nu-mi permite sa fac referire la toate interventiile expuse in fata comisiei, si de aceea am sa subliniez doar cele referitoare la justitie, iar despre celelalte mi-am propus sa vorbesc intr-o postare viitoare. Nu am sa reiau ceea ce deja am declarat in mod public. Vreau doar sa precizez faptul ca stabilirea tintelor, a persoanelor care urmau sa intre in vizorul DNA, se facea de foarte multe ori de catre reprezentantii CIA la Bucuresti, cu care Maior, Coldea si Kovesi se intalneau foarte des.

Eram la curent cu aceste aspecte, cu ceea ce stabileau vis-a-vis de oamenii politici sau oamenii de afaceri, si de fiecare data am transmis informatiile respective catre o structura cu atributii in domeniul sigurantei nationale, care sa-i informeze pe cei abilitati sa ia masurile necesare, inclusiv pe Presedintele Romaniei. Toate faptele lor, care exced cadrului legal, sunt grave, dar cel mai grav mi s-a parut ca CIA avea agenti la vedere, care functionau chiar in sediile institutiilor de forta! Asa a functionat Statul Paralel: sub coordonarea nemijlocita a partenerului nostru strategic! Dar despre acest subiect voi comenta intr-un episod viitor...