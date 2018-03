Ea este femeia pe care Elena Ceausescu a urat-o cel mai mult, "Lasa, draga, o sa moara"

Pentru perioada comunista, sa fii dusmanul personal al Elenei Ceausescu si sa supravietuiesti in Romania constituiau un lucru destul de greu. Un astfel de caz a fost cel al Violetei Andrei, una dintre cele mai frumoase actrite din tara noastra, pe care sotia dictatorului a scos-o de pe platourile de filmare in 1982.

"In 1965, am jucat in primul lungmetraj, apoi rolurile au venit unul dupa altul, pana in 1972. Atunci a avut loc o intalnire scurta cu familia Ceausescu, eram impreuna cu sotul meu (n.r. - este vorba despre Stefan Andrei, secretar al Comitetului Central pe probleme de politica externa la vremea respectiva). Imediat dupa ce m-a vazut, sotia dictatorului a inceput sa ma urasca. si m-a urat toata viata, pur si simplu. Pentru mine, Elena Ceausescu a fost un cosmar care m-a urmarit aproape 20 de ani", a declarat, pentru Libertatea, Violeta Andrei

Din acel moment i s-a interzis sa mai joace in filme si nimeni nu a mai chemat-o pe platourile de filmare din ordinul dictatorului. "In 1988, m-am imbolnavit destul de grav si am fost supusa unei operatii. Ceauseasca ii tot repeta sotului meu: «Lasa, draga, o sa moara». Ei, bine, n-am murit, a murit ea, in decembrie 1989", a mai dezvaluit Violeta Andrei.

"Dupa 1990, am fost solicitata din nou sa joc in filme, dar am fost data afara din teatru (n.r. - pe atunci era actrita la Teatrul Bulandra din Capitala) la interventiile lui Ion Iliescu (n.r. - Iliescu era presedintele Frontului Salvarii Nationale, formatiune care conducea Romania), cel care a ordonat arestarea sotului meu . "Oamenii lui Iliescu au vrut sa ii faca rau si copilului meu (Calin Andrei - n.r.), l-au dat afara de la munca, dar el a avut noroc, a intrat imediat la un privat", a povestit actrita.