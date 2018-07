Țeapă și înțeapă! Gabriela Firea bâzâie mai rau ca țânțarii promovati de firma Coral, abonata contra spaga la 6 milioane de euro din banii bucurestenilor

Gabriela Firea și consilierii ei au cedat presiunilor cetățenilor de a da explicații vizavi de dezinsecția ineficientă sau chiar inexistentă, publicând, în urmă cu o săptămână, o scrisoare de nemulțumire adresată firmei căreia i-a înmânat contractul bănos. Este vorba despre firma Coral SA, despre care Ziuanews a scris pe larg cum a ajuns sa fie abonata de casa a principalelor primarii din tara.

Coral SA nu numai ca ia bani fara sa faca nimic, diluand substantele mai ceva ca Hexipharma, dar mai pune si-n pericol viata cetatenilor. Firma este cea despre care ziarul nostru a dezvaluit ca a avut un contract la Slatina cand Darius Valcov (actualul strateg al guvernului) era primar pe 20 de ani. Tot in ancheta noastra am mai aratat in ce alte zone ale tarii mai are contracte firma din Ploiesti, cea cercetata de DNA ca obtine contractele pe sume fabuloase intorcand comisioane grase pentru primarii locatitatilor si consilierilor. Ei bine si Gabriela Firea, primarul Capitalei se numara printre cei care au dat contracte preferentiale catre Coral SA, cea care are contracte si cu primaria sotului Florentin pandele, in Voluntari. Bucurestenii platesc un contract in derulare de 6 milioane de euro cu firma lui Alexandru Badea, iar comisioanele intoarse, dupa tipicul descoperit de DNA, se cifreaza intre 15-20%, ceea ce in cazul Capitalei s-ar traduce cu o spaga de aproximativ 1,0-1,2 milioane euro.

Iata ce dezvaluia Ziuanews: "Zeci de consilii judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale au încheiat contracte cu Badea, spaima insectelor. În multe locuri din ţară, numai dacă rosteai numele lui Badea, ţânţarii leşinau pe loc, iar căpuşele se sinucideau. O zi fără Coral în aşezările cu care avea contract de deratizare, însemna o zi de coşmar, în care insectele îi mâncau de vii pe locuitori. Acest marş triumfal în lupta cu insectele dăunătoare a fost întrerupt în 2014, când procurorii DNA au descins în mai multe primării mari din ţară. Suspiciunea? Badea dădea şpagă viceprimarilor sau primarilor, pentru a câştiga contractele. Dar după cum veţi vedea în continuare, acesta este cel mai mic păcat al regelui deratizărilor. În lăcomia sa după bani, Badea a fost capabil ca, mână în mână cu primarii şpăguiţi, să pună în pericol, cu bună ştiinţă, sănătatea publică."

Tot in articolul de AICI dezvaluim si modalitatea prin care Badea se "incuscrea" cu primarii, prin tot felul de acte aditionale. Algoritmul sau cuprinde trei metode de baza, dar elemente din fiecare le regasim si-n contractele primariei Capitalei. Un gest atipic, care a stârnit mirare între colaborarea contractuală care se face printr-un temei legal clar stabilit. Primăria nu a oferit altă reacție în afară de mesajul Gabrielei Firea, însă directorul Coral Impex s-a lăsat convins să poate un dialog. „Eu nu pot să discut cu dumneavoastră fără acordul Biroului de Presă al Primăriei", a fost prima reacție a patronului Alexandru Badea, invocând că are o înțelegere cu direcțiunea care nu-i permite să dea declarații publice, dupa cum a dezvaluit Evenimentul Zilei intr-un articol. Totodată, a avut de oferit câteva răspunsuri. Vă redactăm, integral, conversația obtinuta de EvZ:

EVZ: Cum nu puteți să vorbiți cu noi? Sunteți o firmă privată contractată de primărie, pe bani publici... Din momentul în care ați luat acest contract, de câte ori au ieșit mașinile Coral Impex pe străzile Capitalei?

Alexandru Badea: De câte ori a aprobat primăria.

- Și atunci cum vă explicați faptul că avem invazie de țânțari, una fără predecent?

- Mașinile au ieșit conform graficului de câte ori a aprobat primăria. Nu s-a putut interveni la timp din mai multe motive, care nu au depins de noi și... Ploile care au fost.

- Și în alți ani au fost ploi, dar nu a fost o astfel de invazie. În orice caz, care sunt piedicile care nu au depins de dumneavoastră?

- Eu nu pot, ma scuzați, nu am voie să vorbesc cu presa.

- Cine nu vă dă voie? Primăria?

- Da, așa e înțelegerea. Toate discuțiile despre contract să fie purtate prin Biroul de Presă. Trebuie să am aprobarea lor ca să vorbesc

- Până la Biroul de Presă... Nu este normal și transparent să nu avem voie să vorbim când e vorba de cheltuiala unor bani publici?

- Ce pot eu să vă spun este că acum se intervine bine. Noi acum intervenim cu mult mai multe utilaje decât sunt prevăzute în contract. În contract avem 12, noi venim și cu 24, 28, 36...

- Când le scoateți pe stradă, că nimeni din București nu le-a văzut?

- Întâmplător, aseară, am stat și eu până la ora 4 dimineața și nu le-am văzut, pentru că Bucureștiul este mare, dar efectul se va vedea. Probabil că până vineri vom băga mult mai multe mașini decât s-a licitat, vom scoate undeva la 40-45 de utilaje.

- Ce reacție aveți la scrisoarea publică pe care v-a adresat-o Gebriela Firea?

- Deocamdată nu am avut reacție, dar voi avea una în următoarele două zile. Noi facem tot posibilul, eforturile sunt și financiare, și umane, sunt peste caietul de sarcini. Deci, e foarte greu.

- Ce substanțe folosiți?

- Substanțele pe care le folosim sunt cele Bayer, cele mai bune pe plan mondial. Această substanță nu o achiziționez direct de la Bayer, ci de la un dealer oficial din România.

- Considerați că cele 6 milioane de euro sunt suficiente să faceți dezinsecția pe toată durata verii și o parte din toamnă?

- Licitația a avut loc în august 2016. Contractul s-a semnat în septembrie 2017, deci la un an și ceva, iar tarifele nu s-au putut modifica... Deocamdată!... Și faptul că nu s-au putut modifica... Consider că banii nu sunt suficienți. Dar nu se vor cheltui nici ăia.

- Nu înțeleg. Nu sunt suficienți, dar nici nu se vor cheltui?

- Da, nu sunt suficienți, dar nu se vor cheltui nici ăia... Nu știu. Chiar nu pot să vă spun sau să vorbesc, dar întrebați dumneavoastră. Într-o zi două voi afișa un comunicat oficial...

- Atunci să revenim la dumneavoastră. Ați avut niște probleme cu DNA...

- Deci eu nu am vaut nicio calitate în acel dosar și nici firma. În urma controlului DNA și ANAF nu s-a găsit nicio evaziune fiscală, s-a dat sentință definitivă și irevocabilă.

„Am câștigat toate licitațiile la care am participat"

- Ați mai avut contracte cu statul sau mai aveți în afară de acesta?

- Da, foarte multe. Am câștigat toate licitațiile la care am participat, după controlul DNA-ului. Avem multe contracte cu statul, cu primăriile, chiar și în țară: Oradea, Brașov, Tulcea, Cluj, Zalău, Tîrgu Mureș...

- Ați primit plângeri și din aceste orașe?

- Am primit... Știți că atunci când ești o firmă mare toată lu mea te atacă.

- Acum nu mai e vorba de atac. Aveți pe conștiință copiii ciuruiți de țânțari prin parcuri?

- Lucrurile sunt foarte complexe. Cel mai important factor care ne-a împiedicat a fost vremea rea. Noi o să vorbim cu conducerea Primăriei și sperăm să ne mai aprobe încă o trecere deoarece e gradul de infestare foarte mare.

- Primăria trebuie să-și dea acordul ca să vă faceți treaba din contract?

- Da, sunt niște reguli. Din cauza aceasta au rămas niște sume de bani necheltuite. Neputându-se lucra... nici nu s-au cheltuit toți banii.

- Dar ziceați că nu sunt suficienți... Mi-e greu să cred că aduceți dumneavoastră bani de acasă.

- Fiind ploi, neputându-se acționa conform contractului, normal că au rămas și niște bani. Dar nu sunt bani suficienți pentru a face față la complexitatea Bucureștiului. Noi ne încadrăm în sumă.

- Cum acționați când plouă?

- Putem să ieșim oricând, și dacă plouă, și dacă nu, putem să ieșim.

- Ați spus că n-ați ieșit pentru că ploua.

- ...Pai nu. Dacă plouă și stă ploaia. Dacă plouă la ora 9 seara când noi trebuie să dăm, ce facem? Atunci nu pot, pe ploaie.

- Așteptați până la 11, până când se oprește ploaia.

- Păi da, dar nu s-a oprit...

Ce spune Gabriela Firea, catre Alexandru Badea, dupa ce cetatenii i s-au suit in cap si au acuzat-o de "blat" cu firma de dezinsectie: „Deși, conform documentației aferente contractului, aveți obligativitatea menținerii limitei de confort pentru cetățeni, prin atingerea unui nivel scăzut al existenței populației de țânțari, în ultima perioadă, sesizările primite de la locuitorii municipiului București demonstrează exact contrariul. Astfel, în ultima perioadă, la nivelul Primăriei Municipiului București și al Primăriilor de Sector, s-au primit numeroase sesizări scrise, apeluri telefonice, cât și mesaje pe rețelele de socializare, cu privire la prezența masivă a țânțarilor și disconfortul pe care aceștia îl creează cetățenilor din diverse zone ale orașului.

În exprimarea nemulțumirii, avem în vedere și condițiile meteo nefavorabile de la începutul acestei luni și până în jurul datei de 11.07.2018, dar nu putem să nu ținem cont de faptul că, în calitate de operator al serviciului, aveți obligativitatea de a identifică toate zonele problemă de pe rază orașului, care trebuie evaluate și tratate cu prioritate pentru a preîntâmpina, astfel, dezvoltarea necontrolată a populațiilor de țânțari", spune Gabriela Firea în scrisoarea trimisă firmei care se ocupă cu dezinsecția în Capitală.

Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL: „Nu e prima oară când dezinsecția se face pe brânci. Firea și Consiliul General a atribuit dezinsecția Centrului de Protecție a Plantelor, o instituție din subordinea Primăriei Generale. Apoi a atribuit cu cântec un contract de vreo 5 mil de euro unei firme care se înființa exact în momentul în care Firea și Consiliul General refuzau să semneze contractul cu SC Coral Impex SRL (n.r. - în urma anchetei DNA care l-a vizat pe Alexandru Badea, Primăria Capitalei a încercat să anuleze licitația). E documentat că firma aceea a fost înființată de un apropiat al lui Dragnea, de la Asociația de Vânători din Teleorman", a spus consilierul. Legat de scrisoarea Gabrielei Firea, Ciprian Ciucu se arată uluit de gest: „Este în primul rând treaba primăriei să monitorizeze. Serviciile publice se monitorizează pe baza unei metodologii de către aparatul primăriei. E ca la proști... Ca primarul general, care astfel își demonstrează incompetența, să trimită scrisori publice operatorului. Această primăriță incompetentă trebuia să monitorizeze prin direcția de Utilități Publice permanent, pe teren, derularea contractului. Să știe foarte clar pe unde se dă și de câte ori se dă și cu ce se dă", a mai spus Ciucu.