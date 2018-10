Escrocheria imobiliara a lui Robert Negoiță - afacerea reînviată după 20 ani de mafie prin betonarea a 60% din Parcul IOR

În 1998 Parcul IOR a fost transmis în administrarea Primăriei sectorului 3 de către CGMB prin Hotărârea nr. 95 din 05/28/1998 și de atunci a început asaltul trupelor de rechini imobiliari. Hotârărea era foarte clară, la art 2 se preciza "Schimbarea destinatiei terenului atrage de drept revenirea lui in administrarea Primariei municipiului Bucuresti".

În 24.06.1999, prin GCGMB Nr.147 se aproba planul urbanistic zonal - Centrul de Cartier Titan, sector 3, in zona str.C.Branscusi, bd.N.Grigorescu, str.L.Rebreanu. Era cel de-al doilea pas al rechinilor imobiliari.

2 concesionări ilegale, marca PSD !

Pe 17.03.2000, în urma unei licitatii la care au participat șase societati comerciale, firma italiană ERREGICI SA a fost declarata concesionara aceleiasi suprafete de teren. Ulterior, în 2002 concesiunea a fost anulată, fiind decisă o a doua concesiune, pe șest, prin acțiunea energică a Consiliului Local dominat de Pleșca Eugen - PSD. Arhitectul șef al Primariei Sectorului 3, Ștefan Dumitrașcu, era de parere că, "odata ce Pleșca & Co se constituie administratorul parcului Titan, pot dispune de folosirea lui după bunul plac. În opinia sa, singura conditie ar fi să nu-l vândă".

Cu o firmă din Ferentari nr. 109, GRC "Emin" DCA Romania SRL, cu un capital social de 1312 dolari americani, securistul USLA Pleșca Eugean dorea să betoneze peste 60% din Parcul IOR. Obiectivul principal de activitatea al firmei era vanzarea de bunuri imobiliare, nu de construcții, dezvoltarea de proiecte de amploare.

O găinărie PSD pusă la cale de mafia PSD

În 2018 Robert Negoiță acționează pentru distrugerea Parcului IOR cu mâna lui Ștefan Dumitrașcu, același arhitect care semna în 2002 distrugerea aceluiași Parc IOR, alături de stăpânul său Pleșca Eugen, prin aprobarea constrrucției "Centrul de Cartier Titan". Acestea sunt datele cuprinse în comunicatul de presă al lui Pleșca Eugen pe data de 13072002.

"Centrul va cuprinde cuprinde un hipermarchet, tipP+2E, de 40.000 mp. suprafata desfasurata, la construirea acestuia aplicandu-se conceptul de a cincea fatada, ceea ce presupune ca acoperisul imobilului va fi o placa dotata cu sistem de iluminare dinamica; pe partea dinspre posta Titan, anexat acestui hipermarchet, va fi construit un hotel de trei stele, de P+8E, cu o capacitate de 300 locuri, iar in imediata apropiere a acestuia se va ridica un multiplex cu sase sali de proiectie si o sala de proiectie sferica, tip geoda, pentru filme mai deosebite. Centrul de cartier va mai cuprinde opt imobile, tip P+3E, care au ca destinatie sedii de birouri si care vor fi edificate inspre latura lacului Titan. De subliniat ca, potrivit contractului, firma castigatoare are obligatia de a realiza in cadrul Centrului de Cartier si noul sediu al Primariei Sectorului 3, care va cumula peste 4000 de metri patrati suprafata utila desfasurata, valoare minima estimata pentru realizarea acestui sediu cifrandu-se la cinci milioane de dolari, bani care trebuie investiti de concesionari, in termen de doi ani. De asemenea, firma franceza va edifica si un centru de afaceri, langa noul sediu al Primariei Sectorului 3."

Totul a fost stopat la vremea respectivă prin intervenția lui Traian Băsescu. Robert Negoiță da Parcul IOR rechinilor imobiliari. Motivele pentru care Parcul IOR nu poate fi betonat de către Robert Negoiță sunt atașate.