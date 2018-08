Firea, primarul de carton al Capitalei. Și-a delegat toate atribuțiile de un an și jumătate ca să nu mai răspundă de nimic

Camera Deputaţilor este convocată luni, 3 septembrie, în a doua sesiune ordinară a anului, conform unui anunţ publicat pe site-ul forului legislativ. În prima şedinţă, va fi votată noua componenţă a Biroului permanent, respectiv vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii acestui for. ...

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai trebuie sa faca un joc perfect cu Rapid Viena, in mansa secunda a play-off-ului Europa League, pentru a obtine calificarea in faza grupelor.

Adrian Croitoru, antrenorul lotului masculin de judo, a fost suspendat din funcție. Decizia vine cu trei săptămâni înaintea Campionatelor Mondiale din Azerbaidjan. Astfel, acesta nu se mai ocupa de pregătirea sportivilor pentru importantul turneu. Croitoru a refuzat să facă vreun comentariu pe această temă, spunând că așteaptă o comunicare oficială, potrivit gsp.ro. Președintele Cozmin Gușă a generat o situație…