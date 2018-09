Firma care a luat 700.000 de euro de la Sectrorul 5, din care l-a platit pe Dan Bittman, e aceeasi firma care sifona bani publici de la Clubul Sportiv Olimpia

Mihaela Neagu a fost incriminată într-un raport al MTS, a fost anchetată de poliție și continuă să facă milioane de euro din contracte cu Consiliul Județean Teleorman, spitale din București și Aeroportul Otopeni.

În februarie 2013, Gazeta Sporturilor lansa o investigație despre neregulile de la Clubul sportiv Olimpia. Directorul general de la Olimpia se numea Mihaela Elena Neagu. Mihaela Neagu direcționa banii publici către firma pe care o controla prin interpuși, AMMA General Store SRL, scrie tolo.ro. Neagu ajunge să fie incriminată într-un raport al MTS și investigată de poliție.

Denumirea companiei s-a schimbat chiar la jumătatea acelui an, modificarea de nume fiind înregistrată pe 8 iunie 2013. AMMA General Store SRL devine Libro Events. Obiectul de activitate al Libro este „activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor". Conform termene.ro, acționarii firmei sunt Mihaela Elena Neagu (99,05%) și Ștefania Cristea (0,95%).

Libro Events este firma care a organizat între 14 și 16 septembrie aniversarea de 50 de ani a Sectorului 5, eveniment care a costat 700.000 de euro! "Sărbătoarea a fost o combinație de bâlci electoral și paradă comunistă prezentată de Dan Bittman și cu primarul Daniel Florea în prim-plan", a relatat recorder.ro

Avocat de profesie, actualul primar PSD Daniel Florea a intrat pe scena publică prin afilierea sa la comisiile Ligii Profesioniste de Fotbal și ale Federației Române de Fotbal, pe atunci conduse de Dumitru Dragomir și de Mircea Sandu. Modalitatea de atribuire de la primarul Florea către Libro Events a fost „procedură simplificată proprie", astfel încât contractul nu a fost urcat pe SEAP.

Evenimentul „50 de ani de Sector 5" a avut loc în weekend, 14-16 septembrie, și a costat 3.258.216 lei, adică 700.000 euro, bani pe care Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache" al Sectorului 5 i-a acordat firmei Libro Events. La semicentenar, care a avut loc pe o scenă ridicată în fața Academiei Militare (Universitatea Națională de Apărare „Carol I"), au participat câteva sute de persoane, care au avut parte de un discurs al primarului Daniel Florea, însoțit de soția sa, evenimentul fiind prezentat de solistul trupei Holograf, Dan Bittman.

Dan Bittman a stârnit reacții din partea opiniei publice prin declarații de genul „Domnule primar, văd că merge bine treaba aici, în Sectorul 5!". Cantautorul s-a contrat, apoi, cu utilizatorii Facebook chiar pe pagina sa oficială.

Dan Bittman a fost cel care a promovat, printr-un spot, imaginea ministrului Monica Iacob Ridzi în acțiunea "1 Mai", dosar de corupție în urma căruia ministrul PD-L a fost condamnat la 5 ani de închisoare. În ciuda apelurilor și mesajelor trimise de Libertatea, Dan Bittman nu a răspuns întrebărilor ziarului.

Datele firmei Libro:

- Cifra de afaceri (2017): 6,6 milioane de euro

- A avut un record în 2015, 27,2 milioane de euro cifra de afaceri

- 783 angajați

- Are peste 500 de contracte câștigate în SEAP, în ultimul an mai are cu CJ Teleorman, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Obregia, Aeroportul Henri Coandă etc.

Alte lovituri ale Mihaelei Neagu:

- 2017: colectarea deșeurilor din jud. Timiș - 21 milioane de euro

- 2018: curățenie metrou - Metrorex - 15 milioane euro

- 2018: curățenie Aeroport - Henri Coandă - un milion de euro

Mai multe despre contracte a scris G4 Media.