Fostul şef al ANAF, Gelu Diaconu, demască marele tun pregătit de ministrul "Discotecă": Vor fi cheltuite sute de milioane de lei de la buget

Gelu Diaconu, fost şef al ANAF, avertizează că ministrul Eugen Teodorovici se pregăteşte să dea "marele tun" prin achiziţia unor scannere chinezeşti în cadrul procedurii de reabilitare şi modernizare a tuturor punctelor vamale.

„Marele tun pregatit de Teodorovici: scanerele chinezesti!Nu pot crede ca Romania, tara membra UE, a ajuns chiar un sat fara caini. Sau un sat pazit de caini chinezesti. Dupa ce i-a obligat pe agentii economici sa-si procure case de marcat/imprimante cu jurnal electronic, in conditii oneroase din cauza monopolului de pe piata a celor 2-3 "furnizori agreati", si fara ca ANAF sa posede sistemul informatic necesar prelucrarii datelor, ministrul Teodorovici isi da arama pe fata: se pregateste sa plateasca sute de milioane de lei de la buget pentru dotarea cu scanere chinezesti.

Puteam paria cu oricine ca, in dosul "ingrijorarii" exagerate voit in declaratiile sale publice umflate privind dimensiunea evaziunii fiscale de la frontiera, se ascundea intentia ministrului de a achizitiona scanere de la chinezi. Prietenii stiu de ce!Lasand la o parte faptul ca scanarea a 100% din trafic este o prostie in sine, demna de regimul nord-coreean, traficul de tigari este preponderent....ATENTIE!...pe zona fasiei si a frontierei interioare UE si nu in birourile vamale de frontiera.

Apoi exista scanere procurate in principal din fonduri Phare de milioane de euro (programe neinchise) care zac nefolosite de doi ani de zile, din dorinta ticaloasaa unora de a scoate de pe piata un producator roman reputat. Dar, pe acest subiect voi reveni pe masura ce ministrul urechist isi va duce maretul plan la indeplinire!", a scris Gelu Diaconu