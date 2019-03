Gabriel Les, ministrul Apararii: "Cand esti in NATO, trebuie sa ai un nivel mimin de capabilitati. Bineinteles ca nu avem!"

Ministrul Apararii, Gabriel Les, a facut o declaratie socanta pentru o un sef al Armatei dintr-o tara membra NATO. Leș a spus ca Romania nu are nivelul minim de capabilitati pe care trebuie sa-l respecte statele membre NATO, precizand ca tara face fata doar la ce e nevoie in prezent. Les mai adauga ca la noi nu se produce nimic la nivelul munitiei, fiind efectuata doar asamblarea.

"La acest moment, din pacate, si o spun cu mare amaraciune, pentru o munitie mica, pentru calibre foarte mici, la momentul asta nu facem nimic in tara, decat asamblarea unei astfel de munitii. (...) Nu va dau aceasta informatie dar da, in momentul asta, pulberea (praful de pusca, n.r.) se cumpara", a declarat Gabriel Les, la Realitatea TV. Totodata, intrebat daca Romania este pregatita cu resurse pentru a face fata unor atacuri, ministrul Apararii a precizat ca tara e pregatita doar pentru momentul de fata. "Atunci cand esti intr-o alianta, precum Alianta Nord Atlantica, trebuie sa fii cu niste capabilitati. In documentele de capabilitati trebuie sa avem un nivel minim de capabilitati. De aceea, incercam sa le facem cat mai repede posibil. Bineinteles ca nu (avem acest nivel minim, n.r) . Putem sa facem fata la ceea ce e nevoie la momentul asta", a mai spus Gabriel Les.

Ministrul a fost întrebat ce s-ar întâmpla dacă România nu ar mai avea de unde să cumpere pulbere pentru muniţie, în condiţiile în care ţara noastră importă această pulbere din străinătate. "Situaţia nu este una foarte simplă. Dacă ajungi la situaţia de război, lucrurile se complică foarte urgent. Binenţeles că Armata Română are stocuri, de armament, de muniţie, pentru a rezista astfel încât, conform regulilor, să poţi rezista până vin partenerii să te susţină (...) Noi putem să respectăm regulile la acest moment", a spus Leş.

Întrebat dacă România este capabilă să reziste o săptămână în cazul unui conflict militar, Leş a spus: "We are NATO. Suntem în perioada în care sărbătorim 15 ani de când suntem în NATO. Atacul asupra unuia este atacul asupra tuturor şi eu cred în acest lucru. Noi suntem pregătiţi, nu suficient, şi de aceea încercăm să grăbim toate achiziţiile de produse militare de care avem nevoie".

"Gândiţi-vă că, din păcate, şi o spun cu mare amărăciune în suflet, pentru o muniţie oarecum mică, pentru calibre foarte mici, la momentul acesta, nu facem nimic în ţară, decât asamblarea unei astfel de muniţii. În acest moment, pulberea se cumpără. Sunt pornite proiecte foarte ambiţioase, inclusiv pentru fabrica de pulberi de la Făgăraş. Este obligatoriu să avem o fabrică care să producă anumite lucruri, care sunt de importanţă majoră. Fabrica de la Făgăraş este prioritatea zero", a adăugat ministrul.

Gabriel Leş a recunoscut că industria naţională de apărare este la "pământ". "Trăim o perioadă destul de dificilă, trebuie să recunoaştem acest lucru. În ultimii 25 de ani, programele de achiziţii din cadrul Ministerului Apărării au fost foarte puţine şi s-au derulat pe o perioadă foarte lungă de timp. Nu erau bani. Din păcate, am făcut rău tuturor şi aici vreau să vă explic. În primul rând, Armata nu are ceea ce ar fi trebuit să aibe. Vreau să felicit militarii români şi personalul MApN, de la soldat până la general, pentru faptul că noi încă folosim acea tehnică şi este funcţională. Multă din această tehnică este uzată moral. Noi umblăm astăzi cu camioane de 30-40 de ani şi sunt funcţionale, din păcate cu posibilitatea să te lase 'tehnologia' din acel camion oricând."

Ministrul Apararii adauga: "Să nu uităm că au fost şi accidente destul de grave cu astfel de camioane. Dar de aici până la a continua cu asemenea tehnică este foarte mult şi nu ne dorim acest lucru. 25 de ani de subfinanţate şi-au pus amprenta foarte grav şi asupra industriei specializate din România. Să nu uităm că industria de apărare pe care o avem este la pământ. Din păcate, este foarte slab tehnologizată. Nu s-a făcut cercetare şi dezvoltare în perioada asta şi nu mai avem capacitatea să oferim (...). Discutăm de nişte vremuri destul de dificile. Să nu uităm că ne aflăm în flancul estic cel mai îndepărtat".

Gabriel Leş a mai spus că a observat că este o dezbatere că el, ca ministru al Apărării, nu a parcurs stagiul militar obligatoriu, însă a subliniat că ministrul este numit politic şi că nu se simte vinovat că nu a făcut armata, deoarece nu a fost „luat de pe stradă" şi adus în MApN, ci are experienţă. „Văd că a fost o mare dezbatere pe această temă multă vreme. Vreau să vă spun că începusem a doua facultate când s-a ridicat obligativitatea, când s-a suspendat obligativitatea serviciului militar. N-as fi avut nicio problemă să o fac. (...) Mi-ar fi făcut plăcere să o fac, dar pe de altă parte aşa este legea la acest moment. Ministrul este numit politic. Nu vreau să mă simt vinovat că nu am făcut armata şi astăzi sunt în ministrul Apărării Naţionale în condiţiile în care am şi experienţă ca fost secretar, adică n-am fost luat de pe stradă şi am fost adus în Ministerul Apărării ca secretar de stat. Am lucrat la proiectele despre care astăzi se discută (...) deci am lucrat la aceste programe şi nu vreau să mă simt..."

De asemenea, întrebat dacă i-ar face plăcere să meargă în armată, chiar şi în condiţiile din prezent, Gabriel Leş a răspuns: „Asta ar însemna armata profesionistă, nu aş putea să vă spun la momentul ăsta, dar armata obligatorie aş fi făcut-o cu plăcere". Ministrul Apărării, Gabriel Leş, a mai răspuns şi în urmă cu câteva luni la întrebări privind stagiul militar obligatoriu. El a răspuns pe Facebook unei întrebări privind calităţile sale de a ocupa funcţia de ministru al Apărării, precizând că nu a făcut armata pentru că era student, însă are abilităţile necesare mânuirii unei arme, dovadă fiind rezultatele obţinute la concursurile de tir.

Stagiul militar obligatoriu a fost eliminat în România în 2007. Gabriel Leş a fost secretar de stat pentru armamente în MApN în perioada 2015-2016. De asemenea, el a mai condus Ministerul Apărării pentru câteva luni, în 2017. La finele anului 2018, Leş a fost numit ministru al Apărării.