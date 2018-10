Gabriela Firea a cumparat gaze pentru bucuresteni la pret dublu, dupa un șmen de 6.700.000 de euro

Intr-o singură saptamană, Primaria Municipiului Bucuresti a reusit "performanta" sa cumpere gaze naturale la halucinantul pret de 169,20 lei/MWh, cand restul institutiilor de stat, inclusiv unele subordonate PMB sau in plin proces de preluare de catre acesta platesc cel mult 100 de lei tot pentru un MWh!

Cantitatea achizitionata printr-o cel putin "ciudata" operatiune pe Bursa Romana de Marfuri este una mai mult decat insemnata, de nu mai putin de 448.671,82 MWh, se ăresupune ca s-ar fi putut obtine chiar un pret mai mic decat cel standard de 100 de lei cu care, pentru a da un singur exemplu, cumpara chiar ELCEN-ul. Numai ca, dupa cum reiese din documente, Primaria Gabrielei Firea, prin RADET, in urma unor miscari greu de explicat, in perioada 11.09.2018 - 14 .09.2018, a sfarsit prin a accepta un pret de 169, 20 lei/MWh, pe care il refuzase cu doar cateva zeci de ore inainte! Prejudiciul deja stabilit pana acum in urma operatiunii de cumparare de gaze pe bursa este de nu mai putin de 6.750.000 euro!

Dar iata cele cinci puncte ale notei informative care isi urmeaza deja cursul legal cu privire la "buclucasa" licitatie pentru tranzactionarea de gaze naturale in care specialistii Gabrielei Firea si-au pierdut capul in socoteli si au recurs la o schema "sinucigasa" financiar prin care bucurestenii au pierdut 6.750.000 euro, conform documentelor obtinute de national.ro:

1) Licitatia este anuntata in data de 06.09.2018

2) Licitatia are loc in data de 11.09.201, dar cumparatorul (n.r. -PMB, prin RADET) nu accepta pretul propus de 169,20 lei, conform raportului de tranzactionare

3) Raportul de tranzactionare dispare de pe site incepand cu data de 12.09.2018 (din captura de ecran realizata in data de 14.09.2018, ora 04:07 PM rezulta faptul ca raportul de tranzactionare nu a reaparut pe site nici macar pana la aceasta data)

4) Din captura de ecran realizata in data de 14.09.2018 ( ora 04:46 PM) rezulta faptul ca raportul de tranzactionare a reaparut pe site (a reaparut ca fiind incarcat in data de 11.09.2018, ora 13:30)

5) Din noul raport de tranzactionare rezulta faptul ca pretul de 169,2- Lei/MWh a fost acceptat de catre cumparator!

Pentru ca este atat de simplu de verificat daca sti unde sa cauti ca restul institutiilor de stat, inclusiv cele de sub "pulpana" Primariei Gabrielei Firea cumpara un MWh cu cel mult 100 de lei. Mai mult chiar, pentru a da o singura alta varianta, de-abia dupa aceasta tranzactie "fantoma" pe Piata Centralizata a Gazelor Naturale BRM pretul gazelor a cunoscut o "explozie" fara precedent.

Si dupa cum reiese din ultimul raport privind pretul de inchidere rezultat din tranzactiile angro cu gaze derulate in Punctul Virtual de Tranzactionare (PVT) din Romania pe Piata pentru Ziua Urmatoare de Gaze Naturale (PZUGN) administrata de bursa angro de energie OPCOM,"pretul a fost de 102 lei/MWh, in crestere cu peste 4% fata de cel din urma cu exact o saptamana, cand s-au consemnat primele tranzactii pe aceasta platforma, de 98 lei/ MWh!. Deci, pe cand toata lumea cumpara gaze cu 98 de lei, hai sa zicem 100 lei pentru "rotunjirea" cifrei, Gabriela Firea a cumparat pentru bucuresteni cu 169,20 lei. Adica, dupa cum o arata un calcul elementar, cu 6.750.000 euro in plus! Si asta dupa un "smen" de toata jena cu anuntul publicat pe site-ul oficial, care a fost scos pe data de 12.09.2018, ora 04:07 PM si a reaparut "ca prin magie" pe data de 14.09.2018, ora 04:46 PM, tocmai "la tanc" pentru ca sa se cumpere gazul exact la pretul refuzat cu doar trei zile inainte, de 169,20 lei. Numai ca, in aceste doua zile, cum anuntul nu a mai fost disponibil, logic ca alti competitori nu au mai avut cum sa faca ofertele "obisnuite" de doar 100 lei pentru un MWh!

Rezultatele sedintelor de tranzactionare pe Piata Centralizata a Gazelor Naturale BRM cu "refuzul" si "acceptul" cumparatorului la acelasi pret!