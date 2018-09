Gabriela Firea si Apa Nova le-au tras o teapa bucurestenilor cu fântânile de la Unirii. Este vorba si de impozitare mascata, interzisa prin lege

Dupa ce au avut primari de trista amintire ca Viorel Lis, Crin Halaicu, Traian Basescu, Adriean Videanu sau Victor Ciorbea, iata ca acum a venit randul Gabrielei Firea sa le traga o teapa de zile mari.

Ultima gaselnita a primarului Firea este modernizarea unor fantani arteziene, in parteneriat cu Apa Nova. Da, este vorba despre acea firma cercetata de procurorii DNA pentru savarsirea mai multor infractiuni. Deci, Gabriela Firea se asociaza cu o firma cercetata pentru fapte de coruptie ca sa ia ochii bucurestenilor. Lucrurile sunt insa si mai grave decat pareau la prima vedere. Astfel, la contractul de concesiune dintre Primaria Capitalei si Apa Nova, firma care face parte din grupul Veolia, a fost facut un act aditional prin care se aproba majorarea tarifului la apa canal, iar Apa Nova preia refacerea fantanilor. Deci finantarea pentru refacerea acestor fantani apartine chiar bucurestenilor, fara ca cineva sa-i consulte daca sunt sau nu de acord cu asta. Mai mult decat atat, putem vorbi de o impozitare mascata a clientilor, fapt interzis de lege.

Reamintim ca, potrivit unui comunicat DNA, procurorii romani au dispus in 2015 punerea in miscare a actiunii penale a companiei Apa Nova Bucuresti pentru savarsirea mai multor infratiuni, precum luare de mita, cumparare de influenta, favorizarea infractorului, violarea vietii private, evaziune fiscala, in forma continuata, spalare a banilor. DNA a extins actiunea penala fata de doi fosti directori ai companiei, cetateni francezi, Bruno Roche, director in perioada octombrie 2008-septembrie 2013, si a lui Laurent Lalague, director intre eptembrie 2013 si iunie 2015. Ei s-au adaugat trioului Traian Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu si Costin Bervoianu, retinuti la un moment dat pentru diverse actiuni ilegale.