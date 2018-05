George Soros, legături cu România. ANCHETĂ în SUA

Jurnalista Andreea Sava a prezentat un amplu material în emisiunea "Descoperiți" cu privire la implicarea lui George Soros prin ONG-uri în politică. În SUA, războiul deschis între Donald Trump și George Soros a dus la o anchetă, pentru a pune la dispoziție documente despre tranzacțiile acestuia.

Organizația Judicial Watch a dat în judecată Departamentul de Stat al SUA cerând toate documentele legate de finanțările lui Soros în România, dar și toate comunicațiile în acest sens avute de ambasadorul Hans Klemm și orice alt angajat din subordinea misiunii din România.

„Fundația noastră este non-profit. Scopul nostru este lupta împotriva corupției. Am depus o cerință la Departamentul de Stat pentru fundația lui George Soros. Avem mai multe cazuri. Acțiunile au sprijinit și au ajutat alte partide. În Albania, fundația a primit nouă milioane. Am inițiat cazul în România, datorită legăturii mele cu țara. Au fost multe proteste în ultimii ani. Am avut o presimțire că Soros e implicat și în România dacă e implicat și în SUA și în Albania. Deocamdată nu avem informații. Avem mofive să credem că va fi. (...) Corupția este oriunde și în America este corupție. În Macedonia, ambasadorul american este foarte apropiat de fundația lui Soros. ", a explicat avocata de la Judicial Watch, Ramona Cotca, la Antena 3.