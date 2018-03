Horia Georgescu, despre petrecerile SRI: La întâlniri era prezent, des, Horia Şelaru, judecător

Horia Georgescu, fost şef al ANI, susţine că a participat la mai multe evenimente la sediile SRI, la unele fiind prezenţi şi mai mulţi magistraţi, printre care Livia Stanciu, fost preşedinte al ÎCCJ, şi Valentin Şelaru, judecătorul care a dispus arestare preventivă a lui Georgescu.

"Unele (n.r. întâlniri) erau cu caracter privat, de genul zilei de naştere, altele de tip evenimente: 1 Decembrie, ziua SRI. La acel moment nu vedeam nimic occult, astăzi o văd un pic diferit. Foarte dess la aceste întâlniri era prezent domnul Şelaru, domnul judecător Şelaru, care, uneori, stătea lângă mine la masă şi nu a avut nicio problemă să se abţină când m-a arestat. Nu era el singurul judecător acolo, erau mai mulţi, doamna Stanciu, domnul Ionuţ Matei, în calitate de vicepreşedinte", a spus Horia Georgescu la Antena 3.

Fostul preşedinre al ANI a declarat că la o zi de naştere a lui George Maior, sărbătorită la sediul K2 al SRI au fost prezente în jur de o sută de persoane. "Referitor la declaraţiile făcute, marţi, de George Maior, la comisia parlamentară de control al SRI, Horia Georgescu a declarat: Eu l-am considerat, îl consider, prieten. Am văzut ieri că nu e cazul. Cred că am trăit o iluzie. Aveam o relaţie instituţională în baza unui protocol şi în baza informărilor transmise către ANI. Ulterior aveam discuţii punctuale pe baza unor speţe", a mai spus Georgescu, precizând că cele mai multe discuţii aveau loc la sediul SRI din strada Jandarmeriei.