Incredibil! Cheloo si-ar fi ''turnat'' dealerul! Iata toate detaliile din procesul celebrului raper

Cheloo era ridicat in 2016 de catre procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de risc (cannabis). Celebrul rapper a recunoscut acuzatiile procurorilor si, in urma unui acord cu acestia, a fost condamnat, in 2017, de instanta, la doi ani de inchisoare cu suspendare si la efectuarea a 100 de zile de munca in folosul comunitatii.

CANCAN.ro, dezvaluie astazi, cum si-a „turnat" Cheloo dealer-ul de cannabis in audierile de la Parchet. Jurnalistii au intrat in posesia documentelor-bomba din dosar, pe care le publicam in exclusivitate.

„Analizand materialul probator administrat in cursul urmaririi penale, instanta retine ca, in cursul anului 2014, in baza unei rezolutii infractionale unice si a unei intelegeri prealabile cu surse neidentificate, inculpatul Ion Stefan Catalin s-a aprovizionat de la acestea cu droguri de risc, respectiv cannabis, droguri care ulterior au fost oferite cu titlu gratuit pe raza judetului Prahova, printre consumatorii care s-au aprovizionat de la acesta regasindu-se XXX, XX si XXX, ultimul avand si calitatea de dealer.

Totodata, o parte din cantitatea de droguri de risc a fost detinuta de catre inculpat in vederea consumului propriu, fara drept. Cheloo a fost condamnat la 100 de ore de munca in folosul comunitatii, dar nu a executat nicio secunda. Cum este posibil

Instanta retine situatia de fapt descrisa anterior in urma analizei coroborate a materialului probator administrat in faza urmaririi, respectiv: procurarea autorizata de cannabis, efectuata la data de 01.05.2014; probele descoperite cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la adresa inculpatului; declaratia martorului XX; declaratiile inculpatilor XXX si XXX; declaratiile suspectilor XXX, XXX si XXX; declaratia inculpatului Ion Stefan Catalin.

In drept, faptele inculpatului Ion Stefan Catalin intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de trafic de droguri de risc, prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 si detinere de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept, prev. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal", se arata in documentele bomba din dosar.

Intr-un limbaj pe intelesul tuturor, Cheloo, pe numele sau real Catalin Stefan Ion, le-a povestit anchetatorilor, in audierile de la Parchet, cum era aprovizionat cu cannabis si cum, la randul lui, ii aproviziona pe altii, o parte din cantitatea de cannabis pe care o lua de la dealer pastrand-o pentru el, iar restul oferindu-l altor persoane, printre care se afla si un alt dealer de droguri. Fapta respectiva a fost incadrata la trafic de droguri de risc (cannabis), iar Cheloo, pentru ca si-a recunoscut faptele, a primit doi ani de inchisoare cu suspendare, 180 de zile de amenda penala si efectuarea a 100 de zile de munca in folosul comunitatii.

„Fiind ascultat, in prezenta aparatorului ales, inculpatul (n.r.- Cheloo) a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor si accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala, manifestandu-si disponibilitatea prestarii unei activitati neremunerate in folosul comunitatii. In plus, au fost mentionate felul si cuantumul pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului pentru infractiunea retinuta in sarcina sa si cu privire la care s-a ajuns la un acord intre procuror si inculpatul respectiv: pedeapsa de doi ani inchisoare si 180 zile amenda, stabilindu-se un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispozitiilor art.92 Cod penal, executarea pedepsei rezultante urmand a fi suspendata sub supraveghere", se mai arata in dosar.