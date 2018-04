Ingineria Firea-Păun! Cum s-a pus la cale licitatia cu dedicatie pentru Festivalul Luminii Spotlight 2018

Astazi, 15 aprilie 2018 a fost ultima zi din evenimentul cultural "Festivalul Luminii - Bucharest Spotlight 2018", organizat de Primaria Capitalei, prin ARCUB. Un eveniment laudabil, daca nu ar fi fost vorba si de data asta de o licitatie cu dedicatie, specialitatea sefei Mihaela Paun, cea care va parasi ARCUB doar daca va fi arestata de DNA.

Scriam sapatamana trecuta despre cum fac si desfac primariile patriei licitatii prin SEAP, licitatii "la cheie", aranjamente ordinare, batatoare la ochi. Au gasit o inginerie care le permite ca in anumite cazuri extreme sa se foloseasca de un regulament propriu de licitatie, chiar daca in cel oficial e vorba de 30 de zile intre termenul de anuntare a licitatiei si termenul de depunere a ofertelor, in cazuri extreme fiind acceptat si un termen de 15 zile. In articolul precedent aratam ca s-au folosit si termene de io saptamana, fiind deja curente, dar un record este o licitatie pentru un eveniment rock de numai o zi.

Ei bine, dupa cum se poate vedea in documentele de AICI, pentru "Festivalul Luminii - Bucharest Spotlight 2018" anuntul s-a facut pe 23 martie 2018, iar termenul limita pentru depunerea ofertelor pentru un eveniment de 560.000 de lei (aproximativ 120.000 de euro) a fost de 29 martie 2018. Adica 6 zile. Pai numai daca citesti caietul de sarcini, locatiile etc, ai nevoie de masuratori pe cladiri, de schite desfasurate, caci proiectiile constau si in animatii si in fascicule laser, fascilule de lumini etc, oricat ai fi de rapid si de tehnologizat tot iti trebuie minim 3 luni (dupa cum am intrebat specialisti) ca sa poti face un astfel de proiect.

Ca sa ne-ntelegem! Chestiunea nu e de ce s-a facut acest festival, care chiar e unul indicat pentru o capitala europeana, astfel de evenimente exista peste tot in tarile civilizate. Problema e ca se face evenimentul pe bani publici prin licitatii aranjate, aceleasi firme obtin de ani de zile contractele cu dedicatie, contra comisioane pe masura, care trebuie anchetate de organele abilitate. Cat despre ARCUB, vorbim despre o masinarie infernala a evenimentelor trucate, pe banii bucurestenilor, milioane de euro anual care se duc pe adresa firmelor de casa.

Doamnele Bucurestilor, Mihaela Paun si Gabriela Firea, au considerat ca sunt suficiente 6 zile! Evident pentru o licitatie cu dedicatie, una din firmele conectate la astfel de jonglerii ale ARCUB - ca sa dam si un indiciu anchetatorilor - este inca SC "360 Revolution" SRL a lui Sebastian Ghita, fugarul DNA. Mai multe amanunte inclusiv pe siteul ARCUB, la domeniul achizitii, care ar trebui intens consultat de procurori, chiar si daca si-ar dori o spaga, pentru ca in piata, "Madam Paun" - cum i se zice - stie cum sa onoreze controalele. A rezistat chiar si consiliului general precedent Dictaturii Firea, care-i voia capul.