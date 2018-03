Ipoteza socanta! Criza de imunoglobuline este o criza facuta "in casa"

Nu exista o criza a imunoglobulinelor in Europa, declara la RFI fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu. El se asteapta ca Romania sa obtina ajutorul scontat, dupa ce tara noastra a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pacientilor romani. E vorba de un necesar de 5 mii de doze in fiecare luna. Situatia in care se afla Romania acum e generata de politici gresite adoptate anul trecut, explica Voiculescu.

„Din cate stiu eu nu exista un timp limita in care trebuie sa vina raspunsul. Pur si simplu mecanismul trebuie sa functioneze intre statele europene. Cine poate sa ofere ajutor ar trebui sa o faca si sunt sigur ca o sa o faca. Nu exista o criza de imunoglobuline la nivel european. E o criza <>, asa cum scrie pe unele prajituri din comert. Este facuta in casa prin masurile din anul 2017: prin reducerea drastica a pretului de la imunoglobuline; prin eliminarea listei medicamentelor esentiale, pe care o reintrodusese guvernul Ciolos in octombrie 2016".

Actualul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a recunoscut ca nu avem nici macar o doza de imunuglobulina in stocuri si ca nu a reusit sa convinga distribuitorii si producatorii sa aduca acest tip de medicament, cu toate ca statul roman le-a intins acestora o mana de ajutor in sensul ca a suspendat taxa clawback pentru acestea pe o perioada de 2 ani.

Fostul ministru Vlad Voiculescu explica punctual situatia: "Productia oricarui medicament -si mai ales a produselor pentru care este nevoie de sange si plasma, asa cum sunt si imunoglobulinele - are nevoie de timp. Planificarile se fac cu mai bine de 1 an inainte. Astfel ca, daca o masura a statului roman - cum a fost cea din februarie 2017, aceea de eliminare a listei a medicamentelor esentiale - da o veste proasta importatorilor, acestia pur si simplu nu-si mai planifica productia respectiva pentru Romania. De aceea orice masura ai lua dupa, odata ce ai facut greseala, trebuie sa astepti luni de zile pana cand lucruile se remediaza. Am spus de atunci ca masura eliminarii clawback-ului nu numai ca nu va rezolva problema, dar va genera costuri suplimentare semnificative, undeva la 12 milioane de euro doar pentru imunoglobuline. In plus este deschiderea cutiei Pandorei. Daca noi eliminam taxa clawback pentru mai multe medicamente, asta poate sa duca la costuri de pana la 320 de milioane de euro in plus, din bugetul statului pentru plata medicamentelor de care romanii au nevoie".

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea: "Sute de pacienti, afectati de criza imunoglobulinei"

Activarea mecanismului european de protectie civila este un pas bun, mai apreciaza fostul ministru, care atrage insa atentia ca rezolva doar o criza de moment.

"Romania poate sa isi rezolve singura problemele prin masuri de politici publice care sa aiba sens:

1. Reintroduscerea listei medicamentelor esentiale,

2. Oprirea exportului paralel pentru medicamentele aflate la risc,

3. Monitorizarea stocurilor si verificarea de catre Ministerul Sanatatii si Agentia Nationala a Medicamentului a disponibilitatii medicamentelor in spitale din timp.

Daca stim care sunt problemele, le putem evita. Nu e o problema bugetara, e o problema de cum ne facem singuri regulile si cum ne tinem de ele", conchide la RFI fostul ministru Vlad Voiculescu.