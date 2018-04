Jocurile de culise de la RAR. Bogdan Mândrescu ameninta postul lui George Adrian Dinca!

De ceva timp, George Adrian Dincă trage sforile pentru un nou mandat de patru ani și se laudă că deja și-a aranjat toate cărțile peste capul ministrului Transporturilor Lucian Sova. Pentru asta, el se bazeaza pe Consiliul de Administratie al RAR, care a fost "revigorat" la inceputul anului. Una dintre marile surprize a fost aducerea (numirea) lui Bogdan Mândrescu, fost sef al CN Aeroporturi Bucuresti SA.

Dinca, in acelasi timp vicepresedinte al PSD Sector 1, a mirosit ca prin venirea lui Mândrescu i se pregateste ceva, cu atat mai mult cu cat postul de director al RAR trebuie reconfirmat printr-un nou mandat. Actualul mandat al lui Dinca a expirat de aproape un an, abia in 17 februarie 2018 aparand pe siteul companiei un anunt de recrutare prin firma Pluri Consultants Romania - care, culmea, era acelasi cu cel pus prin firma lui George Butunoiu din octombrie 2016 -, care a intocmit criteriile cu dedicatie parca pentru George Adrian Dinca, la "indicatia" CA al RAR care decisese ca recrutarea sa se faca prin firma sus mentionata, contra unui contract banos - doar urma sa fie desemnat noul sef pe patru ani al RAR. In dedicatia primita lautareste, Dinca e asigurat - prin noile cerinte din februarie 2018 - de mentiunea "noul manager trebuie sa fi condus in ultimii 5 ani o companie importanta cu peste 500 de angajati". Or, tocmai de aici vine surpriza care ii strica aranjamentele lui Dinca, deoarece si Mandrescu a condus o astfel de companie, CN Aeroporturi Bucuresti. Asa ca la Transporturi s-a dus buhul ca Mandrescu a fost "ascuns" o perioada la RAR de catre Maricel Ciolacu, baronul PSD de Buzau, cazut putin in dizgratie, dar acum aflat pe revenire de forma si forta, pentru ca sa fie un jolly-jocker de rezerva pentru omul lui Liviu Dragnea, adica pentru George Adrian Dinca. Calculele lui Ciolacu sunt ca fie Mândrescu ii va lua locul lui Dinca la RAR, ceea ce ar fi maximum posibil, o afacere extraordinar de profitabila, fie, in caz extrem, Mandrescu ar deveni adjunct al lui Dinca, sau chiar sef/adjunct al RAR Bucuresti. Nu vorbim ca functia de sef al RAR e renumerata cu 6.600 de euro, iar cea de adjunct cu 4.500 de euro, seful pe Bucuresti avand in jur de 3.800 de euro, ci vorbim despre afaceri "di granda", pe din dos, care ii fac milionari pe sefii companiei. Si iata cum unul dintre directorii care au distrus CN Aeroporturi Bucuresti SA, Bogdan Mândrescu (cel care a lasat de izbeliste pistele de aterizare si decolare, punand in pericol vietile a mii de pasageri) ajunge pe cai mari la RAR, un important pol de influenta, neputand fi clintit nici de actuala conducere a Ministerului Transporturilor, dupa ce Razvan Cuc si Felix Stroe i-au pregatit un loc caldut. Mandrescu, bineinteles ca nu se pricepe la treburile RAR asa cum nu s-a priceput nici la cele ale Aeroporturilor. In orice ecuatie va fi pus sef, sau adjunct, omul baronilor PSD va distruge si ce mai e bun la RAR.

Dar cum s-a ajuns la aceasta "lupta" tacita la RAR, in care Mândrescu a capatat un rol cheie, un pion important pentru jocurile pe noul mandat de patru ani al sefimii de la RAR. La sfârșitul anului trecut, când toată lumea visa la Crăciun și Revelion, Ministerul Transporturilor, prin intermediul unei firme de consultanță, a impus un nou Consiliu de Administrație la RAR, despre care s-a spus ca este "foarte prietenos" cu actualul director general, format din șapte membri, menținându-l ca președinte pe constănţeanul Dumitru Coiciu, cel care e "garantul" ca la RAR ar trebui sa ramana la conducere Dinca, dar si cel care a aprobat aducerea lui Mândrescu in staff. De asemenea, au fost menținuți în board-ul administrativ secretarul de stat de la Ministerul Finanţelor - Tiberiu Valentin Mavrodin, directorul general al Autorității Rutiere Române - Aurelia Surulescu (toti, dedicati lui Dinca), dar și actualul director al RAR, George Adrian Dincă. De asemenea, a revenit în board-ul administrativ al RAR fostul președinte, tot din Constanța, Marian Dinu. Surpriza pentru toata lumea a fost - cum spuneam - ca in CA de la RAR a fost numit și Bogdan Stelian Mândrescu, omul impus anul trecut de vicepremierul Marcel Ciolacu şi de fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, în fruntea Companiei Naționale Aeroporturi București. Al șaptelea membru este Adrian Popescu. Acest Consiliu de Administrație ar urma ca în scurt timp să acorde un mandat pentru patru ani noului sef al RAR, care ar putea fi George Dincă, sau Bogdan Mândrescu, dupa cum se trag sforile, doar cei doi indeplinind toate criteriile impuse de CA al RAR pentru noul sef, criterii publicate pe pagina de web a RAR, si mentionate in "recrutarea" Pluri Consultants. Criteriile, aratam mai sus, au aparut inainte de aducerea lui Mândrescu la RAR si erau expre pentru Dinca. Dar lui Dinca i s-a aratat pisica de catre sefii lui mai mari din PSD, punandu-l in ecuatie, contracandidat, si pe Mândrescu.

Bogdan Mândrescu a demisionat în urma raportului efectuat de Corpul de Control al premierului, potrivit căruia unii directori, angajaţi ai companiei, dar şi funcţionari din minister şi-au plătit ilegal salarii de mii de euro, precum şi deplasări de lux pentru aşa-zise programe de formare profesională. În schimb, investiţiile în infrastructură au tins spre zero. In mod normal, dupa un astfel de raport, Mândrescu trebuia si dat afara, dar si dat pe mana DNA si mai apoi trimis in judecata cu un rechizitoriu pe masura celor 140 de pagini ale raportului care arata cum acesta a distrus compania si care scot la iveală, în principal, detalii uluitoare cu privire la managementul resurselor umane din cadrul companiei de stat: pesoane angajate fictiv la Serviciul de Relații Externe, care au câștigat bani grei deși nu au fost prezente la locul de muncă. Cel mai grăitor exemplu este cel al Cristinei-Elena N. care, pentru o prezență fizică la serviciu de 50 de minute, a încasat 26.697 lei. Mandrescu, inainte de a fi numit la Aeroporturi era sef de cabinet al ministrului Razvan Cuc, omul de casa al baronului PSD de Giurgiu, Nicolae Badalau, amic la catarama cu Marcel Ciolacu. Dupa ce a ajuns la Aeroporturi, Mândrescu a facilitat firmelor lui Ciolacu, via Badalau, sa intocmeasca studii preliminare despre asfaltari ale pistelor si anexelor aeroportului Otopeni. Inainte de demisia sa, Mandrescu pregatea o noua lovitura, un contract de salubrizare a aeroportului Henri Coanda de milioane de euro, dupa expirarea contractului cu Romprest. Firma care ar fi urmat sa primeasca cu dedicatie noul contract, printr-o licitatie cu dedicatie ar fi apartinut unui "jucator" partener cu Ciolacu, dar in acelasi timp bun "tovaras" cu fiul lui Liviu Dragnea. S-a ales praful cand a aparut raportul CC al MT, cand Felix Stroe a stricat toate jocurile de pe axa Teleorman-Buzau. Asa ca Mândrescu s-a dat la fund dupa o demisie facuta chiar cu o zi inaintea schimbarii guvernului Tudose. Acum, ministrul Lucian Sova ar fi cel care ar decide jocurile de la RAR, doar ca Sova il reprezinta practic pe Dragnea, iar lui Dragnea ii convine deocamdata status-quo-ul cu un Dinca nesigur, amenintat in coaste de un Bogdan Mândrescu si mai nesigur!

Luca Iliescu