Judecătoarea Florica Roman acuză intervenţia ambasadelor în numirile procurorilor şefi : Statul va deconta abuzurile DNA

Florica Roman, judecătoare la Curtea de Apel Oradea, acuză, într-o postare pe blog, intervenţia ambasadelor în numirile procurorilor şefi şi spune că abuzurile făcute de DNA vor fi decontate de statul român, campania fiind "susţinută fără discernământ de birocraţia de la Bruxelles şi de ambasade".

"Există limită a ipocriziei ambasadorilor străini de la Bucuresti, care ne tin lectii de democraţie, stat de drept si independenţa justitiei, în conditiile în care ei înşisi au incălcat legea, principiile statului de drept si independenţa justitiei implicandu-se în numirile sefilor din marile parchete? În contextul initierii pe 22 februarie de catre ministrul justitiei Tudorel Toader, în conformitate cu legea, a procedurii de revocare a procurorului-sef DNA Laura Codruta Kovesi, ambasadorul american Hans Klemm si cel britanic Paul Brummell, folosind aceleasi discursuri lozincarde, au iesit public, din nou, sa ne ţină lecţii despre justitie, declarând ca au încredere oarbă în DNA", scrie Florica Roman, judecătoare în cadrul Curţii de Apel Oradea, pe blogul personal.

Magistratul spune că ambasadorii nu au comentat eşecurile DNA, enumerând achitările sau clasările, cum ar fi în dosarul Microsoft. "Tocmai în acest context, al acţiunii perfect legale iniţiate de ministrul justitiei Toader, se vede dublul limbaj/discurs pe care-l folosesc ambasadele: nouă ne vorbesc despre principii, stat de drept şi democraţie, în timp ce ei, ilegal, au făcut târguri oculte privind numirile la vârful parchetelor", mai spune judecătoarea.

Florica Roman aminteşte, în susţinerea celor spuse de faptul că, într-o postare din luna februarie, judecătorul Horatius Dumbravă, fost membru al CSM în perioada 2010-2016, a "mărturisit ca, impotriva legii si a tuturor prevederilor internationale privind independenta justitiei si statul de drept, ambasadele SUA si a Marii Britanii s-au amestecat in 2013 in numirea Laurei Codruta Kovesi ca procuror-sef al DNA. Aceleasi ambasade s-au implicat, tot atunci, si in numirea Procurorului General si a procurorului-sef al DIICOT. Judecatorul Horatius Dumbrava recunoaste public ceea ce se vorbea pe la colturi, dar nimeni de la varful sistemului de justitie nu a spus deschis in toti acesti ani".

"Vă mai amintiti de protocolul semnat intre presedintele Romaniei si primul ministru in 2013? Cand, practic, sub atenta supraveghere (de fapt, la sugestia) ambasadele UK si USA (cum de s-au bagat in asa ceva ambasadorii de atunci? ce au crezut ca fac? un fel de gentlemen agreement? cu cine?) s-au impartit funciile in Ministerul Public, dupa principiul: unul tie, unul mie (si unul la bucutarie ...) s-a recunoscut public implicarea politica in justitie, ceea ce a fost un semnal foarte prost pentru procurorii de executie, cei multi si harnici, ca daca ai acoperire politica, poti ...", a scris judecătorul Dumbravă pe Facebook.

"Dacă criticile unor oameni politici romani la adresa procurorilor s-au considerat a fi un amestec politic in justitie, fiind prompt sanctionate de catre CSM, amestecul impotriva legii a unor puteri straine, prin functionari din cadrul ambasadelor, in numirile in functiile de conducere ale parchetelor, ce reprezinta? Explicatii publice pentru aceste "intelegeri" oculte si straine de lege, datoreaza romanilor nu doar toti fostii membri ai CSM, ci si fostul premier Victor Ponta, fostul presedinte Traian Basescu, dar, mai ales, ambasadele SUA si a Marii Britanii (...) În timp ce birocrati din ambasade sau de la Bruxelles ne tineau lectii despre "stat de drept" si implementarea recomandarilor MCV, acestia se implicau ilegal in procedurile de numire in functiile de conducere din parchete.", spune judecătoarea Florica Roman.

Magistratul se întreabă retoric dacă în urma înţelegerii din 2013 între Traian Băsescu, preşedintele de atunci, şi Victor Ponta, premier, au fost numite Alina Bica, la DIICOT- sustinută de preşedinte şi Tiberiu Niţu- procuror general- susşinut de premier, din partea cărei instituţii a venit susţinerea pentru Laura Codruţa Kovesi.

"Ma intreb, de asemenea, in calitate de cetatean si judecator, care au fost "meritele" de Procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, timp de sase ani, care sa o fi recomandat pe Laura Codruta Kovesi sa fie numita in functia de procuror sef al DNA? In perioada in care Laura Codruta Kovesi a indeplinit functia de Procuror General au fost inchise dosarul Revolutiei din 1989 si dosarul Mineriadei din 1990, ceea ce a determinat condamnarea Romaniei la CEDO. (...) Daca pentru acesti birocrati si ambasadori mii de morti, raniti si torturati la Revolutie ori Mineriada nu au insemnat nimic, e lesne de inteles de ce, pentru ei, sunt irelevante azi abuzurile, deja de notorietate, din actualele anchete penale".

"În prezent, urmare a acestei campanii de abuzuri din justitie dusa sub pretextul combaterii coruptiei, campanie sustinută fără discernământ de birocratia de la Bruxelles si de ambasadele occidentale de la Bucuresti, Romania a devenit un stat disfunctional, iar romanii sunt mai divizati ca niciodata dupa 1989.Statul roman va deconta din greu abuzurile facute de DNA, ceea ce nu este corect si drept. Corect si drept ar fi ca aceste ambasade sa plateasca, in solidar cu statul roman, despagubirile pentru abuzurile DNA, abuzuri la care au instigat si pe care le-au aplaudat", concluzionează Florica Roman.