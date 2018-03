La 28 de ani de la executia sotilor Ceausescu, o noua dezvaluire schimba tot ce s-a crezut pana acum

Unul dintre cele mai mari mistere legate de ultimele zile din viata lui Nicolae Ceausescu se refera la fiolele care i-au fost trimise fostului presedinte in cazarma de la Targoviste, in decembrie 1989.

Ceausescu era diabetic, iar in momentele de dupa Revolutie, aflat la Targoviste, el primise doua fiole de insulina, pentru tratament. Liderul PCR a refuzat tratamentul, iar ulterior, s-a spus ca in cele doua fiole se afla otrava care trebuia sa-i aduca sfarsitul, inainte de proces. Profesorul Iulian Mincu, medicul care il mai tratase pe Ceausescu si in aprilie 1989, a lamurit misterul.

Profesorul Iulian Mincu fusese chemat, in aprilie 1989, la un consult, deoarece echipa de medici care il trata pe Ceausescu era depasita de evolutia unui diabet vechi de 10-12 ani. Prof. Mincu a constat ca seful statului se afla in precoma hiperosmolara si a reusit sa o convinga pe Elena Ceausescu sa accepte terapia cu insulina. Dictatorul intrerupsese tratamentul cu insulina in vara lui 1989, apoi in reluase in toamna acelui an.

In ceea ce priveste fiolele de la Targoviste, medicul a afirmat ca in ele se afla insulina si ca el personal s-a ocupat de ele. "Eu personal am luat fiolele de la spitalul nostru si le-am pus in punga, iar medicul care le-a dus va poate confirma, mai este si astazi aici. Doctorul Grigorescu, impreuna cu alt doctor, Trifan, le-a dus la Ministerul Apararii si le-a predat ministrului, pentru a fi duse mai departe.

Se pare ca bolnavul le-a refuzat, considerand ca sunt false. Apoi, a citit eticheta... si li s-a spus ca fusesera trimise de mine. Prima dat nu li s-a spus ca au fost date de mine, de la spital. Cred ca, daca stia, nu le-ar fi refuzat. Dupa aceea, nu i s-au mai facut. In 22 decembrie i s-a facut insulina. In 23 decembrie, diabetul era echilibrat, spre sfarsitul zilei de 23 incepuse sa se dezechilibreze.

In 24, nu a facut insulina...Incepea ziua de 25 decembrie, tot fara tratament. Starea de tensiune, graba cu care s-a mers cu acest proces, in opinia mea, era data de situatia in care se gasea bolnavul fara insulina", a spus medicul.