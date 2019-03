Lia Savonea il acuza pe Klaus Iohannis ca submineaza autoritatea CSM

Sefa CSM, Lia Savonea, sustine ca dezbaterea organizata ieri de Klaus Iohannis la Cotroceni ar fi trebuit sa fie una mai larga, "iar nu doar intre institutiile din cadrul autoritatii judecatoresti, asociatiile profesionale ale magistratilor si ONG-uri."

Acest lucru reiese din prevederea din Constitutie potrivit careia "Presedintele exercita functia de mediere intre puterile statului". "Ar fi determinat, cu necesitate, o alta configurare a cadrului intalnirii", scrie Savonea intr-un comunicat de presa remis Ziare.com in nume propriu, ca presedinte CSM. Acesta este intitulat: "Apel public al Presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii pentru respectarea independentei Justitiei"

"Dezbaterea propusa pentru ziua de ieri nu rezolva problemele Justitiei care sunt complexe, recurente si constante in timp, iar cadrul in care intalnirea a avut loc nu era cel menit sa realizeze acest deziderat, ci dimpotriva, fata de momentul ales, respectiv in campanie electorala, exista riscul ca Justitia sa fie folosita in scop politic. Resping categoric asocierea imaginii Justitiei cu activitatea politica, precum si orice incercare de a fi utilizate nevoile justitiei in scop politic", afirma sefa CSM.

Savonea il acuza pe presedinte ca, procedand in aceasta modalitate, sunt subminate autoritatea si rolul constitutional al Consiliului Superior al Magistraturii, organism ce reprezinta cadrul legitim de dezbatere a problemelor si nevoilor Justitiei de catre reprezentantii magistratilor, cu participarea asociatiilor profesionale ale magistratilor ori a magistratilor in mod individual.

"In calitate de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, subliniez ca in conformitate cu dispozitiile art. 133 alin. 1 si art. 134 alin. 4 din Constitutia Romaniei, Consiliul Superior al Magistraturii este autoritatea care indeplineste atributiile constitutionale si legale de garant al independentei Justitiei si reamintesc inaltilor reprezentanti ai statului ca respectarea principiului separatiei puterilor in stat si al cooperarii loiale impune, inainte de toate, respect reciproc si responsabilitate", conchide sefa CSM.