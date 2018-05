Cititorul avizat a observat probabil ca in in anumite momente-cheie apare un nou scandal legat de "acoperitii din presa". Cum este si acesta din ultimile zile. Daniel Dragomir, fost ofiter SRI, abonat la anumite posturi de televiziune unde face tot soiul de "dezvaluiri", multe fara a fi probate, reincalzeste ciorba. Nu este o noutate "Lista celor 19", adica "ziaristi acoperiti ai serviciilor", pe care a depus-o joi la Comisia SRI.

Daniel Dragomir a mai depus o lista, "Lista celor 11", in septembrie 2017. Pe atunci, seful Comisiei, Claudiu Manda, se declara stupefiat de "numele care apareau pe lista lui Daniel Dragomir". Inaintea lui Dragomir s-au mai vanturat liste de "securisti". Adrian Severin a avut si el o "lista" a partonilor de ziare "acoperiti". Pe care n-a publicat-o niciodata, doar a pomenit-o intr-un interviu. In presa au mai aparut referiri la ziaristi aserviti serviciilor secrete sau care chiar proveneau din aceasta zona. De pilda, pe vremea cand conducea Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu a fost pomenit ca a avut si el un "protocol secret" cu SRI, si cu Florian Coldea (dupa cum a recunoscut desele intalniri cu acesta), si cu Virgil Magureanu, pana in 1996. Dar si cu sefii SIE, unul fiind Cornel Biris, sau Directia de Informatii Militare (DIM), de unde a rezultat un cunoscut moderator, de azi, al "Varanului", plus alti doi ziaristi "de investigatii". Nu mai vorbim de jurnalistii racolati de "Doi s'un sfert" si pe vremea lui Dan Gheorghe, dar si - mai ales - a lui Virgil Ardelean, zis "Vulpea" (dupa 1998).

Cristoiu ar fi fost de acord ca serviciile sa "infiltreze" niste "baieti buni" in redactie, acestia urmand sa scrie subiecte convenabile serviciilor, iar ziarul sa beneficieze in premiera de informatii speciale despre anumite subiecte, de documente importante, care apoi erau "vandute" publicului ca dezvaluiri uluitoare in exclusivitate. Povestea asta se stie si o pot confirma mai toti ziaristii batrani. Unii dintre acesti "acoperiti" mai lucreaza la EvZ de azi, altii au ajuns in televiziune, la canalele de stiri, cu precadere la patroni care au fost fie in chingile Securitatii, precum Dan Voiculescu, sau agenti de influenta acoperiti, ofiteri din structurile firmelor acoperite ale SRI, cum a fost (si poate mai este) si Sebastian Ghita, sau in ograda lui Cristian Burci, devoalat de doua persoane publice ca ofiter acoperit al SIE. Si mai sunt.

Primul ziarist acoperit a fost Cornel Ivanciuc, de la Academia Catavencu. A fost un amplu articol pe aceasta tema chiar in paginile publicatiei respective. Al doilea ziarist sub acoperire care a fost "descoperit" la comanda, a fost Valentin Zaschevici, de la Jurnalul, redactor-sef adjunct la ziarul lui Dan Voiculescu. Zaschevici si-a asumat si a demisionat. Zaschevici a fost singurul dezvaluit direct de servicii. Bine, a mai fost, la inceputul anilor '90 si Sorin Rosca Stanescu, ca si colaborator al sectiunii anti-teroriste a Departamentului Securitatii Statului (DSS), dezvaluit de Virgil Magureanu, dar e vorba de cu totul alt context. Al doilea ziarist si-a asumat singur rolul. Este vorba de Robert Turcescu, impins in fata din pluton de resorturi ce tin de Traian Băsescu, fostul presedinte care a vorbit si despre Viorel Ponta ca fiind "al SIE", dar si despre alti politicieni cu care se afla in conflict, acelasi fost presedinte care nu numai ca l-a creat pe Coldea, dar s-a si folosit din plin de el. Ca si de Kovesi. De la Turcescu incoace, doar acuzatii intre ziaristi, care s-au balacarit intre ai, acuzandu-se reciproc de apartenenta la anumite servicii, fie in presa, fie pe retelele de socializare, invitandu-se unii pe ceilalti la detectorul de minciuni. Iar acum o sa ne intoarcem la EvZ. Actualul director al ziarului, Dan Andronic, a publicat si el o lista cu ziaristii acoperiti. Cu putin timp inainte de Daniel Dragomir. Si ca o coincidenta, e vorba tot de 11. La fel ca in prima lista a lui Dragomir.

Interesant este ca Andronic, direct, a fost pus si el pe o lista de "acoperiti". In cartea "Ultimul curier ilegal", Cornel Nemetzi - colonel în rezervă, fost şef al serviciului de spionaj clasic pe Europa din cadrul Serviciul de Informaţii Externe - relateaza cum a fost racolat Dan Andronic chiar de catre unchiul sau, generalul SIE Cornel Biris. Ziuanews a publicat la acea vreme un articol legat de aceasta aparitie publicistica. Cum spuneam, Andronic, care se cunoaste la randul lui foarte bine cu Florian Coldea mentioneaza in dezvaluirile sale din vara lui 2017, cu putin timp inainte de Dragomir, urmatorii ziaristi:

Dan Tapalaga, Valentin Zaschevici, Robert Turcescu, Sorina Matei, Sabin Orcan, Mircea Marian, Liviu Avram, Ioana Dogioiu, Dan Badea, Dan Turturica si Ionel Stoica

Cel mai probabil, tinand cont de filiera de operatiuni ce-i leaga pe Daniel Dragomir si pe Dan Andronic, acesta din urma autor al unui set de dezvaluiri legat de "statul paralel", in care apar si sefii serviciilor de informatii alaturi de politicieni si magistrati, aceasta e lista depusa in septembrie 2017 de fostul adjunct de la SRI pe masa lui Claudiu Manda care s-a declarat a fi "uluit de aceste nume". Daca la acea vreme chestiunea asta cu ziaristii sub acoperire a inflamat cateva spirite, iata ca acum Daniel Dragomir revine si depune la aceeasi Comisie SRI, pe masa aceluiasi Claudiu Manda o lista cu "19 ziaristi" care au avut contacte cu sefii serviciilor, "care au întreținut relații neetice și neprincipiale cu oameni din serviciile secrete, care au primit informații privilegiate, oameni care au primit chiar și informații clasificate din dosare." Deja nu mai e vorba neaparat de acoperiti, de relatii de subordonare. Tot Dragomir a sugerat comisiei lui Manda sa audieze si 7 patroni de ziare su de posturi TV, posibil "finantati de Florian Coldea si de George Maior." Asadar, nu si de Eduard Helvig, actualul sef al SRI.

Se poate spune, deci ca la lista initiala de 11, Dragomir mai adauga 8 nume, dintre care 7 sunt patroni de presa. Aritmetic vorbind, sapte patroni, plus un ziarist. Asa ca ne intoarcem la "clasicul in viata", preopinentul lui Dragomir, adica la Dan Andronic. Acesta ne mai informeaza in seria sa de dezvaluiri despre patronul Adevarul si al Prima TV, Cristian Burci ca fiind "din ograda SIE". Un alt patron acoperit, cum ziceam, prin firmele SRI este Sebastian Ghita. Din setul "patroni cu relatii" la SRI apar, citire de la directorul EvZ, Cosmin Gusa, Rares Bogdan, Octavian Hoandra, de la Realitatea TV, dar si Sorin Oancea de la B1Tv, "unul din oamenii Binomului, care a negociat-o pe Sorina Matei". Al saptelea ar fi chiar Dan Voiculescu, dupa unii, Bogdan Chireac, dupa alte surse. Acum, la socoteala ne ies "cei 7" patroni de presa despre care Dragomir zice ca ar fi bine sa fie audiati. Ar mai fi un ziarist. Andronic, din noua sa lista, ne spune ca e vorba despre Alexandru Cautiș, invitat si colaborator al Realitatea TV. O alta sursa ne spune ca ar fi vorba despre Malin Bot, acum infiltrat ca activist in Miscarea #Rezist. Si o cu totul alta sursa ne spune ca era Ovidiu Marincea, care a si ajuns purtator de cuvant al SRI.

Totusi, apare o inadvertenta legat de cei de la Realitatea TV. Caci formularea lui Dragomir e "7 patroni de presă, pentru a vedea ce legături au avut aceștia cu SRI și cum au fost finanțați de Florian Coldea și George Maior". Cei de la Realitatea sunt, insa, in relatii de prietenie cu actualul director al SRI, Eduard Helvig (publicam mai jos si o fotografie care atesta acest fapt) si nu cu Maior - fostul sef - si Coldea, pe care actualul sef "l-a ras". Se poate insa sa fie vorba despre un fost patron, Elan Schwartenberg si echipa sa si sa ajungem din nou in zona lui Traian Băsescu, al carui consilier a fost - si inca este, dupa cum se vede - Dan Andronic, care stie din interior, atat ca ziarist dar si ca apropiat al puterii politice (indiferent de culoare), suficiente fapte si date incat sa nu fie doar rodul unor investigatii de tip jurnalistic.