Liviu Dragnea face ce stie: George Adrian Dinca reinscaunat la RAR noaptea ca hotii! Se pregateste Bogdan Mândrescu

Semnalam ieri despre neregulile de la RAR, in procesul de reinvestire in functie a directorului George Adrian Dinca, dar si despre faptul ca Bogdan Mandrescu, fostul sef de la Aeroporturi Bucuresti, a fost plasat in coasta omului lui Liviu Dragnea.

Pentru lamuriri suplimentare poate fi citit articolul de AICI. Aflam azi cu stupoare ca numirea lui Dinca pentru un nou mandat de 4 ani a fost facuta pe sest, noaptea, ca hotii!, inca din 8 martie 2018. Nu s-a dat nimic publicitatii. Mucles total! Asadar, dupa mai bine de un an de cand a fost lansata prima recrutare pentru post, prin firma lui George Butunoiu si dupa ce a fost lansata o a doua recrutare prin firma Pluri Consult, unde aparea si clauza facuta special pentru Dinca (cea cu 5 ani experienta si cu peste 500 de angajati) - clauza la care de data asta raspundea si Bogdan Mandrescu, a fost investit tot George Adrian Dinca, la cererea expresa a lui Liviu Dragnea, parafata de ministrul-preș Lucian Sova.

Pai atunci, ne intrebam, de ce a mai fost nevoie de firma de recrutare, angajata de Consiliul de Administratie de la RAR? De ce s-au mai cheltuit acesti bani cu Pluri Consult? De ce s-au mai cheltuit si banii cu firma lui Butunoiu? Daca tot se stia ca postul e pentru acelasi Dinca. Si, nu in ultimul rand, de ce nu i s-a prelungit mandatul in urma cu aproape un an, cand a expirat, caci Dinca a mai stat in functie in tot acest an. Iar daca tot a stat in functie si a primit un nou mandat, nu era oare firesc sa-l ia pentru 3 ani, caci un an a trecut deja? Iata cum se fac manevrele in guvernul manipulat de Liviu Dragnea. Urmeaza acum sa vedem ce insarcinari va primi Bogdan Mandrescu.