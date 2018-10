Lumea Justitiei demonstreaza ca incendiul de la Colectiv nu putea fi declansat de artificii. Expertiza INEC: “Este posibil sa fi existat si alte substante”

Lumea Justitiei a intrat in posesia unor documente de expertiza de la incendiul produs in Clubul Colectiv in 30.10.2015. Ziaristii de la luju.ro au efectuat si o serie de teste dupa ce au avut serioase indoieli cu privire la rechizitoriul anchetatorilor, insailat dupa expertizele celor de la INEC si ale expertilor din Petrosani. Jurnalistii consideram ca au obligatia sa transmita indoielile fata de ancheta oficiala cu privire la cauzele acestei imense tragedii, cu consecinte sociale si politice exceptionale.

Articolul celor de la Lumea Justitiei probeaza inca o data ceea ce si Ziuanews a afirmat la numai cateva zile de la tragedie (2.11.2015), anume ca buretele nu a fost sursa principala a incendiului. In acest articol, publicat de Ziuanews, jurnalistul George Roncea demonstreaza prin imagini video acest fapt. Un alt articol probeaza acelasi lucru, chiar daca e facut de un amator, ceea ce a afirmat si artistul Florin Chilian, tot in paginile Ziuanews. Iata ca acum, dupa expertize si dupa rechizitoriu, jurnalistul Razvan Savaliuc, reproducand tehnic momentul "Colectiv", folosind acelasi tip de burete si de artificii, revine asupra temei si arata - in mod profesionist, folosind datele din rechizitoriul procurorilor - ca buretele fonoabsorbant nu ia foc.



Rechizitoriul din cazul Colectiv (dosar 545/P/2015) intocmit la data de 27 aprilie 2016, de procurorii PICCJ de la Sectia de urmarire penala si criminalistica: Emiliea Gavadia, Mihai Eduard Ilie, Eusebiu Serbanoiu, rechizitoriu verificat de sefa de sectie Camelia Sutiman, are in opinia celor de la luju.ro, neajunsuri majore, in sensul ca:

- nu stabileste natura exacta a buretelui fonoabsorbant cu care era capitonat tavanul, peretii si unii stalpi ai clubului (afirmandu-se pe baza a cateva declaratii subiective de martor, ca ar fi "neignifugat") fiind insa cert ca acesta a fost burete fonoabsorbant din spuma poliuretanica de tip N2138; de mentionat ca expertiza tehnica judiciara, intocmita de expertul dr. ing. Sorin Paval, a retinut ca: "nu au fost identificate documente de calitate care ar fi trebuit sa fie primite de cumparator astfel incat sa se determine trasabilitatea produselorutilizate... pentru spuma poliuretanica expertiza retine ca producatorul emite o fisa de securitate mai ampla, dar nu defineste: restrictiile de utilizare; recomandarile de utilizare...";- nu explica intr-o maniera pertinenta cum a fost posibil ca un burete lipit de tavan in scop de antifonare fonica, gros de circa 6 cm, amplasat la o inaltime de 5,7 m de podea, sa genereze intr-un incendiu care a durat, atentie, doar circa 150 de secunde de la prima flacara si pana s-a autostins din lipsa de oxigen, sa radieze o caldura atat de mare incat corpurile victimelor cazute pe jos sa fie parjolite mai rau decat este parlit un porc in ajunul Craciunului, fara sa mai ramana nici hainele pe ele;

Dilema este cu atat mai mare cu cat sub buretele lipit pe tavanul de beton, s-a aflat un tavan fals din scanduri de lemn - la 5 m inaltime - care a ramas intreg dupa incendiu si care evident ar fi blocat in mare masura radiatia termica produsa de ardere (ar fi actionat ca un scut termic pentru persoanele de dedesubt);

- desi exista opinii ale expertilor INEC ca la Colectiv ar fi putut exista si alte substante inflamabile, neidentificate, care sa fi ajutat arderea buretelui, procurorii nu au insistat si urmarit aceasta pista;

- nu convinge pe nimeni ca un incendiu de 150 de secunde, care jumatate din acest timp nu a fost luat in serios de sutele de persoane aflate in club, care priveau flacarile de pe tavan si nu realizau ca sunt in pericol, a avut la un moment dat forta unei deflagratii, raspandindu-se pe tot tavanul in cateva secunde. Insasi expertii INEC au recunoscut viteza caracteristica unei deflagratii, vizionand filmarile de pe camerele de supraveghere. E greu de acceptat ca un burete de 6 cm grosime, care a ars la 5,7 metri inaltime, dupa un tavan fals de lemn (ramas intreg) care actiona in mare masura ca un scut termic, a generat o radiatie termica atat de rapida si cumplita. Exista declaratii neoficiale ale unor medici care spun ca in viata lor nu au vazut asemenea tip de arsuri: "se desprindea carnea de pe victime";

- nu convinge dincolo de orice indoiala rezonabila ca in privinta cauzei stabilite de procurori (acompaniati de expertii statului de la INEC si INSEMEX Petrosani), cum ca aprinderea buretelui fonoabsorbant de tip piramidal lipit pe un stalp, a fost cauzata de o scanteie (particula incandescenta) sarita dintr-o artificie de scena de tip T1, montata oblic la 3,80 m de stalp (fara sa bata direct in acesta) (vezi foto de mai jos cum arata Clubul Colectiv inainte de tragedie, cu sagetile spre buretele in discutie). Teoria particulei incandescente este sustinuta de anchetatori pe o imagine, in care apare un punct luminos galben, neclar. Dar foarte bine acest punct incandescent putea fi produs si de un alt dispozitiv necunoscut;

- tot rechizitoriul este insailat pe concluziile expertizelor INEC si INSEMEX Petrosani, care sunt institutii de stat si potrivit normelor europene, nu indeplinesc cerinta de experti independenti (UE nu admite ca in procese, statul sa te acuze si tot angajatii statului sa faca expertizele). De neinteles, procurorii au respins cererile acuzatiilor de efectuare a unor expertize independente, cu motive incredibile asupra carora vom reveni in editiile urmatoare;

- daca buretele fonoabsorbant era atat de inflamabil cum au pretins anchetatorii, astfel incat in cateva secunde s-a aprins tot tavanul de deasupra scenei cu viteza unei deflagratii, cum se face ca nu a ars tot, ci doar pe zona de deasupra scenei? A fost cumva stropita acea zona in prealabil cu o substanta necunoscuta, de o mana criminala?

- INSEMEX Petrosani a avut protocol incheiat cu SRI, asa cum Lumeajustitiei.ro a publicat deja in urma cu cateva saptamani;

- inexplicabil, probele de aer din incinta Clubului au fost prelevate abia la 10 decembrie 2015 (dupa 5 saptamani de la tragedie), perioada in care daca ar fi existat substante inflamabile extrem de periculoase, puse de o mana criminala, aceste urme s-ar fi putut volatiliza;

- ancheta denota ca nu s-a mers deloc pe pista unei maini criminale, cel putin nu rezulta din rechizitoriu;

Expertiza INEC ridica o indoiala incendiara

Spre deosebire de expertiza INSEMEX Petrosani, care prezinta opinii certe intr-o mare de necunoscute, expertiza Institutului National de Expertize Criminalistice (INEC) din subordinea Ministerului Justitiei este mult mai retinuta si lasa loc de rezerve.

Raportul de Expertiza Criminalistica nr. 35 din 10 martie 2016 al INEC, realizat de expertii criminalisti Grigoras Betiu si Gheorghe Pop, retine aspecte contradictorii. Opinia expertilor este exprimata "sub rezerva unor noi experimente si determinari ce pot fi facute ulterior... este posibil sa fie identificati si alti factori favorizanti ai producerii incendiului".

Ce este esential in experimentele INEC (care au reprodus la o scala mai mica sala unde a avut loc tragedia de la Colectiv) este: "Ca viteza de propagare evenimentul se incadreaza in categoria deflagratiilor".

Credeti ca un burete fonoabsorbant poate arde fulgerator, in cateva secunde pe zeci de metri patrati ca suprafata? Expertii INEC care au folosit aceleasi materiale au constatat ca in testul lor "viteza de propagare a focului in Clubul Colectiv a fost de 5 ori mai mare decat in cazul simularilor efectuate".

Concluzia naucitoare din expertiza INEC: "Este posibil sa fi existat si o alta substanta (substante) care a contribuit la extinderea rapida a focului... care a avut rolul de accelerator al procesului de ardere (propagare a incendiului)" - (vezi facsimil)

Contrariati de cele aflate, si neavand incredere din principiu in expertizele angajatilor statului, redactia luju.ro si-a propus un test pentru a afla daca buretele fonoabsorbant de tip N2138 din spuma poliruetanica produs de SC Eurofoam SRL Sibiu poate fi aprins de la o artificie de scena (produs pirotehnic) de tip T1, din cele folosite la Clubul Colectiv, in noaptea fatidica. Am procurat la inceputul lunii octombrie 2018 o coala de burete fonoabsorbant de forma piramidala, de 6 cm grosime, prin distribuitorul autorizat GreenVent. Pe factura nu scrie daca buretele este ignifugat sau neignifugat, ci doar "Cofrag profilat N2138 2000x1000x60".

