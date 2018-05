Mândrescu de la Aeroporturi a aterizat la RAR cu 6.000 de euro pe luna ca sa stea ascuns de DNA

Daca pe vremea ministrului Transporturilor Razvan Cuc, omul pus de baronul PSD de Giurgiu Niculae Bădălau la unul din principalele ministere ale tarii, seful Aeroporturilor din Capitala, Bogdan Mândrescu, o ducea ca-n sanul lui Avram, taind si spanzurand, transformand "Henri Coanda" in propria mosie, nici acum, pe vremea ministrului Lucian Sova nu o duce rau.

In Bugetul pe anul 2018, CA al RAR a inclus suma de 2.254.000 de lei, circa 490.000 de euro, care sa reprezinte cheltuieli aferente contractului de mandat. Cu alte cuvinte, daca isi indeplinesc obiectivul (ceea ce e ca si rezolvat, caci obiectivul propus este ca si indeplinit pe hartie), la finalul anului, membrii Consiliului de Administratie al RAR se vor procopsi cu suma de 70.000 de euro de persoana, fiind vorba despre sapte componenti ai CA. O binemeritata recompensa dictata de George Dinca, seful RAR impus de Liviu Dragnea. Mai ales ca Dinca a intrat in posesia unui nou mandat prin artificii ale membrilor CA.

Printre membri si Bogdan Mandrescu, fostul sef al CN Aeroporturi Bucuresti care a aterizat la RAR pe filiera baronului local PSD de Buzau Marcel Ciolacu, pentru a i se pierde urma dupa dezastrul lasat in urma la Aeroportul Otopeni, mai ales in ceea ce priveste starea pistelor de aterizare si decolare. Scandalul urmeaza sa fie anchetat de DNA, indeosebi modul cum au fost aduse firmele de casa ale lui Ciolacu si Badalau ca sa peteceasca pistele de la "Henri Coanda". Mandrescu nu numai ca e "ascuns" la RAR dar iata ca mai si primeste peste 6.000 de euro pe luna pentru ca nu face nimic. Plus ca este o amenintare continua in coasta lui Dincă.