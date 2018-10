Mai multi politisti sunt acuzati de abuz in serviciu! De aproape trei luni, un barbat este tinut in spatele gratiilor!

Acuzatii grave aduse de familia unui barbat din Vaslui care este arestat preventiv pentru ultraj de mai bine de doua luni. Membrii familiei spun ca li se face o mare nedreptate, iar barbatul este tinut in spatele gratiilor fara motiv.

Totul a inceput pe data de 2 august 2018, la ora 19:00, cand Ababei Marius Cristian a fost implicat intr-un incident rutier, fiind depistat in trafic de catre organele de politie conducand un autoturism, existand suspiciunea ca s-ar afla sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul nu a oprit la semnul regulamentar al politistilor si a fugit cu autoturismul acasa, l-a parcat in fata portii si apoi s-a refugiat in curtea casei.

La scurt timp in fata casei au ajuns doua autoturisme ale politiei, o autospeciala MCV inscriptionata cu semnele politiei rutiere, in care se aflau doi politisti in uniforma si un autoturism marca Dacia Logan neinscriptionat, in care se aflau alti doi politisti civili. Acestia au inceput sa discute cu Ababei Marius Cristian peste gard, intrebandu-l daca el se afla la volanul masinii parcate in fata curtii. Desi politistii i-au spus barbatului sa vina in drum sa pentru discute, acesta a refuzat. Fiul barbatului a venit in fata casei sa discute cu politistii. Ajuns in dreptul autoturismului, fiul celui implicat in incident a fost luat la intrebari de politisti.

In momentul in care i s-a cerut sa prezinte documentele masinii, tanarul a explicat ca nu le poate arata, pe motiv ca nu stie unde sunt, unul dintre politistii in uniforma spunandu-i raspicat: "Esti smecher, nu dai cheile si nici actele, atunci stai ca te arestez". Fiul barbatului, pe nume Antonio, a incercat sa solicite cateva explicatii pentru ce i se intampla, dar in schimb s-a trezit cu un pistol la tampla, timp in care era imobilizat si amenintat cu moartea. "Au inceput sa traga de mine, sa ma incatuseze. Unul dintre politisti a scos pistolul si mi l-a pus la cap", a precizat Antonio Ababei.

In acelasi moment au sarit si ceilalti politisti, intre ei fostul sef de post al localitatii Deleni, care de asemenea a scos pistolul din toc si seful de post al politiei din Muntenii de Jos, care l-ar fi strans de gat secerandu-l la pamant, apoi lovindu-l peste picioare si incatusandu-l. La strigatele disperate ale fiului, tatal acestuia, Ababei Marius, a luat o bara de metal de un metru si jumatate cu care bloca portile mari de acces in curte, a iesit in fata portii si a ridicat bara de fier inspre politisti pentru a-i determina sa-l lase in pace pe baiat. In acel moment, politistii s-au aruncat sa-l prinda pe barbat, care a scapat bara din mana si l-a atins usor pe unul dintre politisti peste picior, in incercarea de a intra inapoi in curte. Unul dintre colegii politistului atins de bara de fier a fortat poarta de la intrarea in curte si a intrat in curte cu pistolul ridicat, urmat fiind de alti trei politisti. In toata busculada rezultata in urma imobilizarii barbatului de catre politisti a intervenit si sotia speriata a acestuia, Simona Ababei, care a incercat sa-si apere sotul, dar s-a ales cu un pumn in zona dreapta a fetei, a ochiului si a tamplei, pierzandu-si echilibrul.

Ulterior, barbatul a reusit sa se baricadeze in interiorul casei, timp in care a aparut un al cincilea politist care le-a cerut celorlalti sa paraseasca incinta curtii deoarece urmau sa ajunga ajutoare din partea Jandarmeriei. Astfel, cei 4 lucratori ai Politiei au reintrat in curte, insotiti de 3 jandarmi de aceasta data si l-au imobilizat pe Marius Ababei, dar tot sub incidenta amenintarilor si a pistolului indreptat in zona capului. Tatal si fiul au fost urcati in duba Jandarmeriei si dusi pentru prelevarea probelor biologice. Politistii ramasi la fata locului au chemat o ambulanta pentru Simona Ababei aflata intr-o stare destul de grava. Aceasta a refuzat insa internarea.

"Dupa recoltarea mostrelor biologice de sange cei doi au fost dusi la sediul Politiei Municipiului Vaslui pentru audieri, unde Ababei Antonio, fiul barbatului, a fost tinut impotriva vointei sale, intr-o camera, pana la ora 3:00 dimineata si obligat sa dea declaratii impotriva tatalui sau. In intervalul orar 02:00 - 02:45, a fost audiat de catre procurorul Mantu Mihaela din cadrul Parchetului de pa langa Judecatoria Vaslui, desi ulterior s-a constatat ca procurorul de caz era procuror stagiar Ibanescu Larion Alexandru, declaratia fiind scrisa dupa dictarea procurorului de catre agent Feraru Mitica, nefiindu-i adus la cunostinta partii vatamate dispozitiile art.117 lit.a Cod Pr. Penala privind dreptul de a refuza sa dea declaratii in calitate de martor, desi in declaratie este consemnat in mod mincinos acest lucru. In declaratia data nu au fost consemnate toate aspectele petrecute si declarate de Ababei Antonio, vizand abuzurile politistilor, retinerea sa ilegala si amenintarea cu arma, precum si violarea de domiciliu sub amenintarea armei si lovirea cu pumnul a mamei sale Ababei Simona. In aceeasi perioada, politistii chemati in calitate de martori au intrat in incapere pentru a o intreba pe doamna procuror ce sa declare, avand in vedere faptul ca ei nu vazusera nimic. Aceasta i-a indrumat sa copieze declaratiile colegilor lor, indiferent daca au fost sau nu prezenti la actiune", se arata intr-o plangere penala formulata impotriva politistilor. Practic, de mai bine de doua luni Ababei Marius Cristian se afla in arest.