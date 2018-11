Managerul Şerban Bucur a adus din nou în colaps Spitalul Clinic CF 2 Bucureşti

Mai multe verificari ale diferitelor institutii de control ale statului au scos in evidenta managementul dezastruos (practic, numai pierderi) practicat, in ultimii ani - chiar daca si cu pauze, cand a parasit institutia -, la Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti de catre Serban Bucur si echipa sa de conducere. Bucur a fost repus pe functie in 8.01.2018, dupa ce plecase in 2015 in urma scandalului generat de rapoartele Corpului de Control al Ministerului Transportulrilor, despre care vom vorbi in cele ce urmeaza.

Investitii si cheltuieli inutile, datorii si arierate fara numar, contracte de prestari servicii si de achizitii cu dedicatie, inchirieri ilegale de spatii medicale, sponsorizari controversate si asocieri paguboase. Sunt cele mai importante nereguli descoperite de cand acest spital este manageriat de catre Serban Bucur.

Potrivit informatiilor detinute de ZIUAnews, Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor, inregistra, la data de 31.12.2013, datorii cu termen de plata depasit fata de furnizori in valoare de circa 7.700.000 de lei, adica aproximativ 1.800.000 de euro, din care arierate de aproape 4.600.000 de lei, reprezentand peste 1.000.000 de euro. Mai mult, la finele anului 2014, spitalul inregistra datorii cu termen de plata depasit fata de furnizori de aproape 1.900.000 de lei, din care arieratele reprezentau in jur de 950.000 de lei.

Mai mult, la 31.12.2014, spitalul inregistra creante totale in valoare 1.665.379 lei, din care ponderea cea mai mare o reprezinta facturile neincasate mai vechi de 120 de zile. Insa, institutiile care a verificat activitatea spitalului au constatat lipsa totala de preocupare a managerului Serban Bucur pentru reducerea arieraratelor si recuperarea creantelor cu o vechime mai mare de trei ani. Trebuie precizat ca spitalul dispune de 551 de paturi, dintre 530 sunt pentru internare continua iar 21 pentru spitalizarea de o zi, conform Raportlui Corpului de Control 27993/20.07.2015

Totodata, organigrama spitalului prevede 865 de posturi, din care 30 de conducere. Din documentele detinute de ZIUAnews rezulta ca pentru anul 2014, datoriile mai vechi de 60 de zile reprezinta o pondere insemnata din totalul datoriilor spitalului catre diversi furnizori. Ca atare, s-a ajuns la concluzia ca „neachitarea la termen a datoriilor constituite cu risc major de asupra viitorului intregii activitati" fapt pentru care „orice furnizor poate solicita intrarea in insolventa a spitalului".

La acestea se mai adauga servicii de cathering mai mari cu 15% decat e normal, o afacere anchetata de DNA, ce a adus prejudicii de 250.000 de euro spitalului pe intreaga perioada contractuala.

O monstra de management defectuos consta si in faptul ca Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti functioneaza la ora actuala fara a avea sursa proprie de apa, adica put, si rezervoare de acumulare a apei potabile. La ora actuala, alimentarea cu apa a spitalului se realizareaza prin racordarea la reteaua publica a municipiului Bucuresti. Managerul Serban Bucur sustine ca a facut mai multe demersuri pentru realizarea unei surse proprii de apa, dar, in realitate, au fost doar vorbe in vant pentru ca nu poate demonstra cu documente vreun demers in acest sens.

Controale de la Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti au scos in evidenta si faptul ca „in marea lor majoritate achizitiile constau in procurarea de medicamente, materiale sanitare, dezinfectanti, dar in PPAAP 2015 nu regaseste si avizul Consiliului Medical, asa cum prevede ROF-ul spitalului". De asemenea, la nivelul Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti nu exista elaborata o procedura interna cu privire la modul de efectuare a achizitiilor directe. Totodata, s-a mai constatat ca desi „exista caserie centrala prin care se deruleaza toate operatiunile financiar bancare, personalul medical din cadrul sectiei de Obstretica-Ginecologie se substituie personalului de casa, eliberand chitante si incasand sume de bani de la pacienti, fara ca in fisele de post ale acestora sa se regaseasca o astfel de atributie".

Mai multe rapoarte privind dezastrul managerial practicat de catre Serban Bucur la Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti au ajuns si pe masa ministrului Transporturilor de la acea vreme - Iulian Matache, chiar cu propunerea de destituirea acestuia. In urma scandalului generat, Bucur a parasit CF2, dar s-a intors pe post la inceputul acestui an, cum am amintit mai devreme.

Managerul Spitalului Căile Ferate Române (CFR) Nr. 2 din Capitală, Şerban Bucur, s-a aflat si inca se mai află în incompatibilitate, potrivit Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI). Oficiali ai ANI au declarat că managerul Spitalului CF2 se află în incompatibilitate, deoarece deţine şi funcţia de administrator al unei societăţi comerciale ce vinde produse şi prestează servicii în domeniul medical.

Pe lângă funcţia de manager al Spitalului CF2 dinBucureşti, Şerban Bucur este acţionar şi administrator al firmei Antiseptica SRL (societate de curăţenie şi dezinfecţie în incinta spitalelor). Acest lucrudetermină incompatibilitate, susţin reprezentanţii Agenţiei Naţionale deIntegritate (ANI). „Managerul unui spital, potrivit legii, are voie să fieacţionar al unei firme particulare, dar să fie asociat. Nu poate însă să fie angajat al unei firme particulare, în timp ce deţine şi funcţia de manager al unităţii spitaliceşti. Nu poate să fie administrator. Dacă este şi administrator, atunci este o problemă. Putem vorbi de incompatibilitate. Dânsul va trebui să opteze pentru una dintre cele două funcţii, altfel poate fisancţionat conform legii", ne-au declarat surse oficiale din cadrul ANI.

Managerul Spitalului CF2 este asociat, alături de soţia sa, Roxana Viorica Bucur, la Antiseptica SRL, însă Şerban Bucur deţine şi funcţia de manager al societăţii comerciale, conform datelor oferite de Registrul Comerţului. Potrivit reprezentanţilor ANI, managerul Spitalului CF2 nu se află în conflict de interese, cât timp firma sa furnizează produse sau prestează servicii la alte unităţi spitaliceşti. „Nu este conflict de interese decât dacă furnizează medicamente sau servicii propriului spital. La alte unităţi poate vinde medicamente sau servicii", ne-au mai explicat oficialii ANI.

Şerban Bucur ocupă funcţia de manager al Spitalului CF2 de la 8 ianuarie a.c. şi are planuri mari pentru unitatea spitalicească aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI). Managerul CF2 anunţa, cu ceva timp în urmă, că vrea să schimbe denumirea unităţii sanitare în Spitalul Clinic al Transporturilor. „Este un întreg proiect. Într-un an, eu îmi doresc ca CF2 să devină un spital de urgenţă, un spital adevărat, nu aşa cum sunt 90% din spitalele din România. Vreau un spital cum este în afară. În România, problema nu este a personalului, avem chirurgi şidoctori, în general, foarte buni, dar oamenii văd că în afara ţării sunt alte condiţii şi că se respectă procedurile. Vreau să schimb şi denumirea spitalului din CF2 în Spitalul Clinic al Transporturilor", declara Şerban Bucur .

Tot Şerban Bucur dezvăluia că CF2 ar putea rămâne unicul spital al transporturilor din Capitală. „Se vorbeşte de mult de o comasare acelor două spitale (CF2 şi CF1 Witing). La nivelul ministerului se discută despre comasarea celor două spitale. Spitalul Witing ar urma să-şi piardă personalitatea juridică. Nu se pune problema să trecem noi în subordinea lor, pentru că noi avem 500 de cadre, în timp ce ei au mai puţin de 300 de cadre.Spitalul Witing ar urma să devină o aripă exterioară a noastră. Comasarea arrezolva problemele de personal din ambele unităţi. Nimeni nu o să fie datafară. Nu se ştie când ar putea să aibă loc comasarea celor două spitale. Va fiemisă o ordonanţă de Guvern",a declarat Şerban Bucur.

Ministerul Transporturilor nu a infirmat faptul că se discută comasarea celor două unităţi spitaliceşti, dar susţine că nu a fostluată încă o decizie definitivă în acest sens.

Spitalul CF2 a plătit bani grei pentru închirierea unui ecograf care, timp de doi ani, a stat mai mult stricat, în condițiile în care un produs similar cumparăt nou costa sensibil mai puțin. Asta deși, de mai bine de 13 ani, spitalul nu gasește bani pentru a-și pune in funcțiune generatorul propriu, cumpărat în 2003, care ar putea salva vieți în cazul unei pene de curent.



Din închirierea ecografului, spitalul care aparține Ministerului Transporturilor a câștigat, pe durata contractului, puțin peste 3.000 de lei, deși închirierea aparatului a costat peste 566.000 de lei. Firma care a beneficiat de avantajosul contract de închiriere, Gada Group România, a fost fondată și este condusă de Octavian Netcu, un om de afaceri român, care în 2011 avea o avere de 11 milioane de euro, conform topului Forbes.



Același spital a plătit în 2014 aproximativ 65.000 de euro către Radcom SRL, firma de IT deținută de Nicolae Badea și, printr-o companie de-a sa, de Radu Dimofte, cunoscut apropiat al lui Puiu Popoviciu si al celorlalti membri ai așa-numitului "grup de la Monaco". Suma primită de această firmă de la Spitalul CF2 reprezinta doar o parte dintr-un contract de un milion de euro pentru un sistem informatic pe care instituția nu-l poate folosi.



Într-o altă afacere, despre care am amintit la inceputul articolului, spitalul și-a propus să externalizeze costurile cu serviciile de catering pentru a le scădea cu cel puțin 15 procente, însă a ajuns sa plătească singurei firme care a venit la licitație mai mult decât cheltuia înainte în regie proprie.



Informațiile se regăsesc într-un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor, document obținut de Centrul de Investigații Media și transmis in 2015 de minister autorităților judiciare. Cu toate acestea, managerul de la acel moment al unității sanitare și-a dus mandatul până la final, fiind înlocuit cu un director interimar abia la începutul acestui an.



Imediat după schimbarea conducerii, trei legiști au făcut o expertiză care arăta dezastrul și mizeria din spital. De-a lungul ultimilor ani, mai multe persoane au fost aproape de moarte, fie din cauza infecțiilor intraspitalicești - despre care un raport INML din 2016 relateaza pe larg -, fie din cauza unor erori medicale precum transfuzia cu sânge din altă grupă.



În raportul Corpului de Control al Ministerului Transporturilor, însușit în ultimele zile ale lunii iulie 2015 de ministrul Iulian Matache, inspectorii arată că, în 27 mai 2013, Spitalul Clinic CF2 din București a incheiat cu GadaGroup România un contract de "furnizare prin închiriere" a unui ecograf 4D "pentru morfologii fetale și urmarirea gravidelor". Plata pentru aparat urma să fie făcută în noua luni, spitalul urmând să plăteasca 51.000 de lei pe luna, fără TVA, pentru acest echipament, conform planului de achiziție făcut de conducerea spitalului.



În urma procedurii de achiziție, însă, pretul estimat inițial de spital nu a mai contat, astfel că, printr-o serie de documente, caștigătorul GadaGroup a ajuns să primească pentru echipament o sumă totală de 566.314,66 lei cu TVA, respectiv 126.000 de euro, sumă care a fost platită în două tranșe, în lunile decembrie 2013 și decembrie 2014.



Nu este clar când anume ecograful a fost livrat de firma spitalului, căci, potrivit inspectorilor, din 28 februarie 2014 și până în iunie 2015, când a inceput controlul, echipamentul "a ramas în custodia Secției Obstetrică-Ginecologie" fără a se încheia niciun fel de act între cele două părți.



Conform inspectorilor, aparatul s-a stricat în luna decembrie a anului 2014 - adică înainte de plata ultimei tranșe către compania privată - și de atunci și pănă la sosirea corpului de control al Transporturilor, în iunie 2015, a rămas stricat.



Cu toate acestea, probabil pentru a încerca să mascheze adevărata situație, în 15 iunie 2015, dupa sosirea Corpului de Control al MT la Spitalul CF2, GadaGroup și spitalul încheie un contract de sponsorizare, firma oferindu-le celor de la spital aparatul. Prin semnatura managerului Serban Bucur, spitalul își asuma că echipamentul ar "corespunde cantitativ și calitativ cu cele menționate în contractul de sponsorizare", fiind evaluat la 147.500 de lei fără TVA, desi GadaGroup primise 566.314 lei pentru ecograful stricat.



Deși a investit 566.314 lei pentru a avea acel ecograf, spitalul nu a reușit să caștige decât 3.045 de lei de pe urma aparatului, susțin autorii raportului.



Spitalul CF2 nu a reparat ecograful închiriat nici după ce vizita Corpului de Control de la Ministerul Transporturilor s-a încheiat. Acesta a mai stat defect în proprietatea spitalului până în noiembrie 2015, acumulând un total de 11 luni în care nu a funcționat, însă nici atunci repararea nu a fost făcută complet.



În 5 august 2014, firma Radcom SRL încheie cu spitalul un contract de peste patru milioane de lei fără TVA. În schimbul banilor, compania trebuia să livreze un soft DRG. Până în vara lui 2015, spitalul apucase să plătească firmei 286.903,76 lei cu TVA, deci o parte din cheltuielile neeligibile ale proiectului, mai exact achiziția unor computere și a unui soft.



Deși ar fi trebuit sa-i instruiască pe angajați și să se asigure că sistemul funcționeaza, firma Radcom SRL - deținuta, conform datelor de la Registrul Comerțului, în proporție de 40% de Nicolae Badea, fost acționar la Clubul Dinamo, alți 10% aparținând firmei MBL Computers SRL (fost Computerland), companie fondata de Badea, Radu Dimofte și Puiu Popoviciu în 1991 - "nu și-a indeplinit în mod corespunzător obligațiile asumate prin contract", susțin inspectorii Ministerului Transporturilor.



Aceștia sugerează, în textul raportului de control, că, de fapt, prin acest contract s-a urmărit în primul rând achiziția unor computere, pentru care, pe de-o parte, nu existau bani în buget, iar pe de altă parte achiziția acestui gen de echipamente era încă interzisă, urmare a măsurilor anticriză luate în urmă cu cațiva ani la nivel guvernamental.



Cu toate că spitalul a putut să obțină o finanțare de la Ministerul Transporturilor, în subordinea căruia se află, în valoare de peste jumătate de milion de lei, pentru un ecograf care a fost ținut defect aproape un an de zile și care a adus venituri infime, CF2 și Ministerul Transporturilor nu au reușit să găsească bani pentru punerea în funcțiune a unui generator electric cumparat inca din 2003.

Cu ocazia mai multor verificari s-a constatat ca spitalul are in dotare un grup electrogen nou de 250 KVA achizitionat in anul 2003, dar care nu este racordat la noua statie electrica de transformare de 2x1600 KVA. Cu toate ca acest generator se afla in curtea interioara a spitalului, capsulat si functional, el nu a fost niciodata pus in functiune din lipsa resurselor financiare, desi in cadrul spitalului functioneaza o sectie de neonatologie, alta de anestezie si terapie si patru blocuri operatorii. Managerul Serban Bucur a sustinut mereu ca a cerut Ministerului Transporturilor alocarea sumei de 1.000.000 de lei pentru punerea in functiune a grupului electrogen, dar nu a primit niciun ban.



Acest lucru se întâmplă deși spitalul are în componență secții de Neonatologie, ATI și mai multe sali de operatie. Altfel spus, în cazul întreruperii curentului, pacienții aflați în sălile de operații, în ATI sub ventilație mecanică sau copiii prematuri care se află în incubatoare pot muri pentru că nu există o sursă electrică de rezervă.



Dacă din discuțiile purtate de Corpul de Control cu fostul manager al Spitalului, Șerban Bucur, acesta a estimat efectuarea lucrărilor de punere în funcțiune a generatorului la un milion de lei (peste 200.000 de euro), șefa sindicatului spune acum că „racordarea lui costă în jur de 2-3 miliarde de lei (vechi, n.r.), adică aproximativ 20 la suta din suma avansata de fostul manager - n.r)".

ZIUAnews a semnalat in mai multe randuri, incepand cu 2010-2011, cand s-au constatat primele nereguli, pana in 2016 cand au expirat mandatele managerilor, dupa raportul Corpului de Control al MT ca mai multe verificari ale diferitelor institutii de control ale statului au scos in evidenta managementul dezastruos practicat, in ultimii trei ani, la Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti de catre Serban Bucur si echipa sa de conducere.

Primii cinci oameni responsabili de problemele de îngrijire şi asistenţă medicală din Spitalul CF 2 au avut si au lefuri foarte mari. Pfrezentam situatia salariilor din 2015-2016, cu extindere de un plus de 15% pana in 2017. La ora actuala, slarizarea se face pe noua lege privind medicii si cadrele medicale, dar e important de vazut ce bani au castigat groparii sanatatii de la CF2 de-a lungul anilor.

Managerul şi alţi patru directori din Spitalul CF 2 din Capitală au avut in perioada amintita salarii cuprinse între 6.000 şi 10.000 de lei, cu mult peste media retribuţiilor din sistemul sanitar românesc. Fostul manager al Spitalului CF 2, Bucur, la acea vreme, din Bucureşti avea un salariu de 10.000 de lei pe lună. Directorul de cercetare-dezvoltare are o leafă de 6.600 de lei, directorul financiar contabil ia 6.700 de lei, iar directorii administrativ şi de îngrijiri medicale au 5.600 şi, respectiv, 5.100 de lei lunar. Lefurile sunt cu mult peste media salariilor de directori din spitalele româneşti.