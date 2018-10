Marian Vanghelie lanseaza bomba despre Dan Adamescu: ''A fost lichidat de SRI''

Fostul primar PSD al Sectorului 5 Marian Vanghelie a lansat joi, 11 octombrie 2018, o ipoteza zdrobitoare: aceea ca Serviciul Roman de Informatii, sub conducerea prim-adjunctului Florian Coldea, ar fi urmarit lichidarea miliardarului Dan Adamescu si preluarea afacerilor acestuia (in special Astra Asigurari), din cauza presupusei lui apropieri fata de Serviciul de Informatii Externe.

Intr-o interventie telefonica in emisiunea „Esential", moderata de jurnalista Ana-Maria Roman la Antena 3, Vanghelie a indicat si actorii operatiunii privind falimentarea companiei de asigurari: nu doar Coldea, ci si directorul SRI de la acea vreme, George Maior, laolalta cu premierul momentului, Victor Ponta, si cu deputatul Sebastian Ghita. Discutia s-a purtat in contextul retinerii pentru 24 de ore, apoi plasarii in arest la domiciliu a lui Carmen Adamescu (fosta sotie a omului de afaceri), in legatura cu presupuse fapte de evaziune fiscala si delapidare . Nu in ultimul rand, ex-primarul Sectorului 5 a sustinut ca a existat o tendinta generala a SRI de a epura afaceristii apropiati de SIE, in acest plan fiind agrenate inclusiv instantele care pronuntau decizii la presiunile Serviciului Roman de Informatii, in dosare fabricate.

Iata declaratiile integrale ale lui Marian Vanghelie:

„Eu cred in continuare ca faptul ca un om de afaceri la puterea la care ajunsese domnul Adamescu a putut sa fie luat dintr-o data... Timp de 20 de ani, era cel mai curat om (nu avea nicio problema) si dintr-o data, peste noapte, a devenit infractorul Romaniei. Cum, de altfel, toti oamenii de afaceri care au deranjat au devenit infractorii Romaniei. L-au bagat in puscarie si evident ca au facut tot posibilul ca sa-l omoare - cum au mai facut si cu alti oameni care ii deranjau. Nu este singurul, din pacate.

Cred ca tot ceea ce s-a intamplat a fost intr-o viteza foarte mare. Toate lucrurile erau pentru ca s-a decis la momentul respectiv ca sa se puna mana pe Astra. Protagonistii erau, din pacate, cei care faceau parte din Guvernul Romaniei la vremea respectiva, putin intr-o colaborare cu domnul Maior, cu domnul Coldea si cu echipa Binomului. De comun acord cu Ghita, cu Ponta, au stabilit ca sa-i faca demersurile ce trebuiau de facut la vremea respectiva, ca sa scoata Astra in faliment si s-o bage-n insolventa - sa se parcurga toate etapele. Mie nu-mi vine sa cred ca timp de 20 de ani, toate lucrurile functioneaza, toate controalele care au existat nu au gasit nimic si dintr-o data, peste noapte, aceste lucruri se intampla, repede se duce la puscarie si repede-repede il si lichidam. Dintr-o data, moare si avocatul dansului (se arunca in fata trenului)... Deci toate aceste lucruri, daca ne uitam si suntem oameni normali, sunt un pic niste lucruri care apar in filme: ca un avocat se arunca (n.r. in fata metroului), pentru 20.000 de euro, c-ar fi dat unui judecator... E ceva teribil! Nimic nu pare intr-un scenariu real, cu toate ca ele s-au intamplat".

Despre informatia potrivit careia Carmen Adamescu ar fi incercat sa-l convinga pe Dan Adamescu sa cedeze Astra dupa intrarea in inchisoare

„Nu cred ca fosta sotie; cred ca cei care incercau sa colaboreze cu fosta sotie si cei care voiau sa puna mana au incercat prin fosta sotie sa-l faca sa colaboreze. Din cate am inteles eu, nu a dorit sa colaboreze. Pana la urma, stiti ca din pacate nu i s-a mai dat posibilitatea sa-si ia medicamentatia care era necesara pentru el in inchisoare. Nu mai spunem de celelalte lucruri: cum a putut sa stea acolo, ca nu putea sa se duca la toaleta... Nu mai intram in detalii, ca astea-s minore pentru Binom. Dar faptul ca sa nu-i dai medicamentatia si sa faci lucrurile in asa maniera, incat omul sa se lichideze, asta cred ca depaseste orice stadiu real. Iar eu cred acum ca miza nu mai este neaparat Astra atat de mult (poate fi si Astra), cat si magazinul Unirea, in contextul in care baiatul dansului este arestat la Londra si n-are prea multa posibilitate de miscare, in contextul in care se doreste sa se puna mana si pe ziarul Romania Libera, in contextul in care - din cate stiu - li s-au blocat conturile si se cauta sa-i ameninte pe angajatii de la magazinul Unirea sa nu mai plateasca publicitate la ziarul Romania Libera, ca sa poata sa desfiinteze Romania Libera, sa puna mana pe el... Adica sunt mai multe interese in acest pachetel".

O posibila intelegere intre Kovesi, Coldea, Ponta si Ghita cu privire la distrugerea Astra si arestarea lui Dan Adamescu

„Suta la suta ce pot sa va zic este real si am informatie exacta: ca domnul Ponta l-a trimis pe domnul Ioan Rus la Bruxelles inainte sa aiba negocierea cu Elena Udrea (trimisa de Traian Basescu) si cu domnul Ghita, l-a trimis pe Ioan Rus pentru un pachet de intelegeri: ca o sustine (n.r. pe Laura Kovesi pentru sefia DNA), ca nu stiu ce ... Nu stiu intocmai toate discutiile, dar 100% stiu ca Ioan Rus a fost acolo plecat si a avut o serie de discutii. Dupa ce s-a intors Ioan Rus de acolo, domnul Ponta a primit-o pe doamna Elena Udrea din partea domnului Traian Basescu, impreuna cu Ghita si au stabilit coordonatele. Au fost niste intelegeri, dupa care aceste intelegeri cred ca s-au parcurs.'' a spus Marian Vanghelie.