Medicul care o intinereste pe Loredana de ne-a speriat copiii capuseaza geriatria romaneasca!

Despre falsii medici, publicul din România a fost informat din ample articole de presa si din cercetarile organelor de ancheta penale. Cu stupoare am aflat ca pe "piata" medicala actioneaza tot felul de impostori. De la italianul descoperit la o clinica de frumusete, chirurg, pana la stomatologi falsi. Asa am luat cunostiinta cu faptul ca in Italia, de pilda, sunt descoperiti in jur de 350-400 de medici falsi pe an.

Pe langa medicii falsi, la noi functioneaza si alt sistem. Acei medici care isi dezinformeaza clientela, chiar daca au, cum se zice "patalama la mana". Cei care, desi lucreaza si in sistemul de sanatate al statului au si clinici particulare, unde promoveaza tratamente aiuritoare, prostind pacientii cu solutii care nu ajuta la nimic. Ziarul nostru a mai scris despre medici care capuseaza recuperarea medicala, promitand tratamente imposibile. Am mai pomenit de aparaturi importate pe bani grei, care nu sunt folosite, care au fost luate la suprapret din bani publici, dar care sunt in stadiu de "epave".

De data asta am fost sesizati de cititorii nostri in cateva randuri, la un interval destul de scurt de timp despre "un medic care apeleaza la tot felul de falsuri pentru a-si pacali pacientii." Este vorba despre doctorul Ovidiu Penes, cel care in anul 2015 ocupa pozitia de Sef al clinicii ATI I a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti si care si-a deschis clinica privata de Age Management pe care o numeste "prima clinica de intinerire medicala din România." El este si manager al Institutului Ana Aslan, dupa ce a iesit din schema Spitalului Municipal, odata cu scandalul "Colectiv". Fireste ca "intinerirea" e un deziderat la care nimeni n-a ajuns pana acum, nici macar Ana Aslan, o cercetatoare cu recunoastere internationala in gerontologie, creatoarea celebrelor retete de Gerovital si Aslavital, cea care a infiintat institutul manageriat de Penes. Ciudat, totusi, sa fii manager la un institut de gerontologie faimos si in acelasi timp sa capusezi sistemul cu o clinica privata in domeniu, spunand ca nu e vorba de acelasi lucru, una studiind imbatranirea, iar alta intinerirea. Nu numai ca e concurenta neloiala, dar e interzis deontologic, fapt ce ar trebui amendat de autoritati.

Am intrat si noi pe site-ul cu pricina, fiind intampinati de imaginea cantaretei Loredana, care face reclama doctorului-minune, un fel de "manelist al ageingului", pe care il presteaza "dupa ureche". Fapt de mirare, pentru ca din CV-ul lui Penes, ditamai managerul la Institutul Ana Aslan, dar si cu alte titluri universitare, am fi zis ca este cel mai mare expert din lume, care se bazeaza pe cercetari si fapte concrete. Dar sa impanam articolul cu una din relatarile unei cititoare a ziarului:

"Odata ajunsa in clinica doctorului Penes, situata pe strada Londra 36, vezi detalii care nu sunt deloc in regula: spre exemplu chiuvetele nu sunt conectate la scurgere. Ma intreb daca au fost vreodata folosite si cum a primit acea clinica aviz de functionare de la DSP, in aceste conditii. Apoi, doctorul Ovidiu Penes spune pacientelor ca face la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti anestezii cu trusa lui, ceea ce este foarte dubios. Nu inteleg la ce fel de trusa de anestezie se refera. La cabinetul lui indeamna pacientele sa cumpere anumiti hormoni pentru intinerire, pe care pretinde ca el ii importa din America (dar nu spune exact ce contin acei hormoni) și, mai grav, le face pacientelor perfuzii (cum a fost si cazul meu) fara sa spuna ce substante contin. Spune ca este un cocktail care este esenta tineretii..."

Ovidiu Penes este foarte prezent in mediul online. Aflam dintr-o declaratie a sa care ne-a lasat bouche-bee: "Testele genetice îți pot spune ce program sportiv îți este potrivit. În loc să te chinui, poți alege 'smart' și cu numai 2 ml de salivă îți creezi un program sportiv personalizat hărții tale genetice." De unde ai putea deduce si ca sportivii de performanta pot fi creati in laborator. Fireste ca linkurile conduc la site-ul doctorului, care, contra cost, se lauda ca face astfel de programe si harti genetice. In fapt, din toate declaratiile si "interviurile" lui din on-line, toate conduc catre produse comercializate, netestate, fara certificate europene de folosire.

Acelasi Penes, care promite "tinerete fara batranete", atrage atentia asupra "pericolului maxim de a ingera ciorba calda". Retineti, aceste sfaturi vin din partea unui medic ATI, care se recomanda si cadru universitar la UMF, desi partea de "catedra" este neconfirmata pe lista profesorilor de la Universitatea de Medicina, dupa cum se poate verifica pe umfcd.ro. L-am gasit insa pe o lista de coordonatori de rezidentiat, ca asistent universitar, cu specializare in terapie intensiva (ATI). Dar iata despre cat de "criminala" e ciorba calda: "Cati dintre noi nu stiau ca o alimentatie sanatoasa incepe cu o ciorba calda? Stiai ca distensia calda a stomacului este unul din principalii factori de risc in geneza cancerului gastric? Pe langa asta, o ciorba nu iti aduce principii nutritionale de calitate." Deducem de aici ca romanii, bulgarii, trucii ar trebui sa faca pe capete cancer de la consumul de ciorba, care nici n-ar avea vreo valoare nutritionala de calitate, desi i-a crescut sanatosi pe bunicii nostri.

Din declaratia de avere a lui Ovidiu Penes, din 2015, cand era si la Spitalul Universitar, aflam ca e posesor de doua terenuri forestiere, doua apartamente si doua autorurisme. Aflam ca a avut venituri totale de 390.000 de lei, in acelasi timp avand credite de 330.000 de lei si 168.000 de euro. Tot acum aflam ca functioneaza si ca furnizor de servicii medicale de recuperare la Institutul Ana Aslan, cu contract cu Casa de Sanatate. Revenind la datorii, este fabulos pentru cineva care declara ca obtine un salariu anual de 35.062 de lei din activitatile didcatice (desi noi nu l-am gasit pe lista profesorilor), un salariu de numai 7.151 de lei la ATI - Spitalul Universitar, adica 600 de lei pe luna, la acea vreme mai mic decat salariul minim pe economie pentru studii superioare (doar daca avea jumatate de norma) si - atentie - 432 de lei salariu de la propria-i clinica, adica 36 de lei pe luna. Ne-am uitat inca o data la rubrica respectiva, scrie negru pe alb: "Venitul anual incasat".

Dar hai sa spunem ca Ovidiu Penes nu a vrut sa induca organele de control in eroare, asa cum face si cu pacientii sai. Sa spunem ca sumele sunt lunare. In acest caz, un salariu lunar de profesor la UMF Carol Davila de 35.062 de lei e imens pentru 2015. Insemnand 420.744 lei pe an, de la ATI - 85.812 lei si de la clinica sa de Age Management - 5.184 de lei, un venit anual de 511.740 de lei, deci un venit salarial cu mult mai mare decat a declarat suma totata a veniturilor de 390.000 de lei. Daca, insa, e vorba de venituri anuale, iar avem o problema: suma acestora e de 42.645 lei pe an, ceea ce insemna ca restul veniturilor pana la 390.000 de lei nu au o baza clara. Lasand la o parte creditele fabuloase.

In 2017, averea lui Penes, cu toate datoriile acelea imense, mai creste cu o garsoniera, la capitolul case, are acelesi venituri toatale si aceleasi datorii, dar declara venituri salariale numai din activitati didactice in valoare de anuala de 44.583 de lei, iesind din schema ATI a Spitalului Municipal, ca o coincidenta, dupa scandalul de la "Colectiv". Penes a si fost invitat in studioiul unei emisiuni de la Kanal D moderata de Madalin Ionescu, ca specialist ATI, indreptata impotriva lui Raed Arafat si care a fost amendata de CNA pe motiv de acuzatii neintemeiate. Penes a fost destuld e vocal in acea emisiune, mai a poi a invocat faptul ca Arafat si altii care oculteaza sistemul medical l-ar fi exclus "din joc", transformandu-se in victima si dizident al sistemului.

Si daca Ovidiu Penes nu prea citeste bine scorurile sale salariale, el se lauda ca citeste foarte bine in celule. Un fel de citit in cafea, pentru ca el declara ca de aici afla despre ce boli sufera pacientul si ce alte boli va avea, la ce este expus. Dupa care ne si spune cum procedeaza: pacientul este invitat la clinica si are loc o discutie cu medicul, acesta il intreaba despre ce boli sufera, apoi face niste analize bazate pe mapping genetic, dupa care ii spune la ce boli este expus. Practic, sarlatanie pe fata. Ca la tigancile ghicitoare in palma. Pai daca pacientul spune el cu gurita lui de ce boli cronice sufera, fireste ca se stie si la ce alte boli e expus, asta o poate face si un rezident, daca nu cumva si un student din anul III de la UMF.

In timp ce am aflat cum se face "mappingul genetic", ne soseste o informatie interesanta. Managerul de la Ana Aslan, doctorul Penes, face o achizitie pe SEAP de 567.421,56 RON care reprezinta tonere si cartuse originale de imprimate. Achizitia nr 175.610, in valoare de aproximativ 125.000 de euro, adica o medie de 10.000 de tonere si cartuse de imprimanta, mai mult decat o tipografie, pentru un institut care se ocupa cu geriatria. Iar asta in 24 mai 2017, la numai doua saptamani de cand a fost numit manager al institutului amintit. (Licitatia si lista aparaturii se pot consulta AICI)

Iata si un maxim de declaratie: "Am o pacientă în vârstă de 71 de ani, care de abia urca scările, înainte să intre în programul de întinerire medicală. După doar o lună, nu numai că urcă scările cu ușurință, dar a început să facă sport. În plus, mi-a spus că, în anumite situații, îi este rușine de sentimentele care o încearcă." Cu alte cuvinte, medicul insinueaza ca deja pacienta ravneste si la o viata sexuala avansata.

Ca atare, intreaga activitate asa-zis "age management" este o "ciorba" din aia reincalzita, care e "toxica" daca e sa ne luam chiar dupa marele cercetator care a intinerit-o pe Loredana de s-au speriat telespectatorii si au pocnit tuburile catodice de la televizoare. Loredana nu numai ca "păcăleste" varsta, dar se lasa pacalita si de vorbe fara continut: "Loredana este o prietena foarte buna de-a mea pe care o respect pentru toata cariera si vitalitatea sa. Cred ca starea ei de spirit unica in peisajul romanesc ar trebui mentinuta la cel mai inalt nivel, asa cum este astazi, iar programul de age management pe care i l-am propus ii poate asigura energia fizica si creativa de azi pentru multi ani de aici inainte", considera Ovidiu Penes. Pai, in cazul Loredanei, la varsta ei din momentul declaratiei (45 de ani), pentru o artista care petrece mult timp pe scena cu efort fizic, care este atenta la silueta, merge la sala, mananca sub control caloric, este normal sa para "intinerita". Numai ca, asa cum spuneam, dupa ce a aplicat "programul" lui Penes, la numai un an, Loredana ne-a cam speriat copiii cu aparitiile sale. Mai bine ramanea cum era!