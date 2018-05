Minora de 5 ani infectata cu HIV nu poate primi tratament de ultima ora. Un milionar elvetian vrea sa plateasca tot

Situatie nefericita pentru o fetita de cinci ani din Iasi, infectata cu virusul HIV. Lea Ioana D. s-a nascut din parinti infectati cu virusul ucigas, Alin D. din Iasi si Oana Maria C. din comuna Stolniceni - Prajescu. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei asociatii, iar la scurt timp au dat nastere unei fetite, in urma relatiei de concubinaj. Dupa nastere, relatia dintre cei doi nu a mai functionat.

Aparent, mama a renuntat la drepturile asupra copilului in favoarea tatalui. Exista si o hotarare judecatoreasca prin care drepturile sunt acordate lui Alin, Oana avand drept de vizita, dar si obligatia de a plati pensie alimentara. Intre timp, conform rudelor, Oana a plecat la munca in Italia. Tatal si-a urmat tratamentul, beneficiind de ajutorul surorii Simona. Aceasta s-a casatorit cu Andreas Kumin, un cunoscut milionar din Elvetia, care patroneaza mai multe firme, printre care si Mc Paper Land, componenta Kumin Group AG. Deci, conditiile materiale nu reprezentau o problema pentru asigurarea tratamentului specific, scrie bzi.ro

Numai ca, la un moment dat, a intervenit bunica fetitei din partea mamei. Alin impreuna cu elvetianul intentionau sa o duca pe Lea la un tratament in Elvetia. Pentru asta era nevoie de o procura, dar Oana Maria nu a mai putut fi contactata. Insa Elena C., bunica fetitei, a refuzat sa isi exprime acordul, chiar daca nu avea calitatea necesara. Chiar si asa, a reusit sa blocheze in instanta plecarea fetitei.

Judecatorii au acceptat argumentul bunicii, in momentul in care s-a cerut o ordonanta presedintiala. Aceasta credea ca Lea este dusa in Elvetia pentru adoptie. "Nu poate retine instanta argumentul reclamantului, conform caruia minorului i s-ar restrictiona dreptul la sanatate daca in acest moment nu i s-ar permite sa calatoreasca in Elvetia, deoarece reclamantul nu a facut dovada programarii la un medic specialist sau a unei conditii medicale actuale a minorei. Procedura ordonantei presedintiale poate fi utilizata pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente (...). Insa analiza detaliata a acestor aspecte poate fi facuta nu pe cale ordonantei presedintiale, ci e calea dreptului comun", a decis instanta pe data de 26 aprilie 2018.

Conform unei adeverinte medicale eliberate de o clinica din Zurich, Lea este programata la un control la finalul acestei luni. Avocatii au facut apel la decizia instantei, dar dureaza pana cand va fi publicat un nou termen. "Din cauza infectiilor problematice cu HIV, trebuie efectuate noi investigatii, cu analize de laborator si probabil va trebui introdusa o terapie medicamentoasa antivirala, pe parcurs. La 25.05.2018, 13:30 este prevazuta o consultatie si o clarificare la cabinetul dr. med. F. Alvarez, medic specialist de psihiatrie. Aceasta intrevedere va stabili si califica starea psihica a lui Lea si in special trebuie constatate calitativ si cantitativ deficientele psihice ale neglijarii. S-a avut deja in vedere o internare la sectia de psihiatrie pentru copii la o clinica specializata din Zurich, pentru tratamentul in continuare", se arata in adeverinta semnata de dr. K.P. Bollinger, din Zurich.

Tatal Lenei, prin intermediul avocatului, a facut si o plangere penala catre Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani, fiind exasperat de blocajele intampinate la tot pasul. Mai precis, acesta reclama ca "soacra" a semnat documente in numele fiicei sale. "Numita a facut precizari grave in documentele depuse in dosar, acuzandu-ma ca doresc sa simulez o adoptie internationala in ceea ce o priveste pe fiica mea D. Lea (...) Altfel spus, prin depunerea de inscrisuri la dosar in numele fiicei sale, C. Elena a influentat in mod absolut gresit instanta de judecata, inducand-o in eroare prin falsificarea acestor inscrisuri", se arata in plangere.

Totodata, si in 2017 s-a facut o plangere penala pentru abandon familial, acuzatii aduse Oanei Maria C., deoarece nu s-a prezentat sa ia copilul conform programului de vizita. "Cei care ar trebui sa se ocupe de acest caz sunt cei de la Protectia Copilului, care nu uzeaza interesul superior al copilului, in conditiile in care acesta ar putea sa duca o viata mult mai buna in Elvetia, alaturi de mama si de tata. Andreas Kummi este dispus sa ofere tot ce este necesar", explica Codrin Stupariu, avocatul reclamantilor.

Pe langa afacerile la nivel international, printre care si cele legate de tranzactii imobiliare, Andreas Kumin detine o firma si in Iasi, Penta Comercial SA, cu sediul in Aurel Vlaicu, ce are ca obiect de activitate "comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine". Mai mult, in Bacau, a deschis Asociatia "Centrul Daniel" ce are sloganul "Nu inchide portile sperantei!". "Sa ajutam si sa protejam copiii cu afectiuni neuromotorii si asociate si familiile din care acestia fac parte, militând pentru promovarea drepturilor lor", se arata in descrierea asociatiei, mai scrie bzi.ro