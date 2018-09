Modificarile codurilor penale produc efecte dezastruoase. Peste 100.000 de dosare penale ar putea fi clasate, scapand criminali sau violatori de pedepse

Peste 100.000 de dosare penale cu infractiuni grave ar putea fi clasate, doar la nivelul Capitalei, daca modificarile codurilor penale vor intra in vigoare. Printre cauze sunt si infractiuni de omor, talharie sau viol al caror autor nu a fost descoperit in termen de un an.

Articolul care ar putea duce la inchiderea cauzelor este 305, CPP, alin 1, care prevede ca "In termen de maximum un an de la data inceperii urmaririi penale cu privire la fapta, organul de urmarire penala este obligat sa procedeze fie la inceperea urmaririi penale cu privire la persoana, daca sunt indeplinite conditiile legale pentru a dispune aceasta masura, fie la clasarea cauzei."

In Bucuresti, in prezent, sunt 103.931 dosare de furturi cu autor necunoscut mai vechi de un an, 109 de viol, 3.912 talharii, 38 omor, 25 tentativa de omor, 6 talharii urmate de moartea victimei, 6 infractiuni de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, arata sursa citata.