Nababi de stat: Salariu mediu de 8.000 de lei în compania condusă de fosta cumnată a lui Robert Negoită

Internet şi Tehnologie S3 este o firmă înfiinţată de Primăria Sectorului 3 care se remarcă prin salariile imense ale angajaţilor şi faptul că trăieşte aproape exclusiv din contracte cu statul. Compania e administrată de fosta cumnata a lui Robert Negoiţă, dar şi de alţi membri PSD.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie Sector 3 este fosta cumnată a edilului-şef al Sectorului 3, Robert Negoiţă. Cristina Elena Arghir este economistă şi a condus Rin Grand Hotel. Nu are experienţă în domeniu IT. Indemnizaţia fostei cumnate a lui Robert Negoiţă se ridică la 8000 de lei. Anda-Ioana Negoiţă, şefa tineretului PSD din sector, administrator al paginilor de internet PSD Bucureşti, PSD Sector 3 şi TSD Setor 3m după cum a publicat chiar ea pe Facebook, a primit şi ea un loc în Consiliul de Administraţie a firmei de internet.

Un alt membru al Consiliului de Administraţie este Adrian - Marian Cocoș, fost candidat pe listele PSD pentru Consiliul Local al sectorului 3, student la Politehnică şi membru al partidului de guvernământ. Ceilalţi membri ai CA sunt: Dinu Luiza Florentina, fostă angajată a Primăriei Sectorului 3, actual Director Juridic la Asociaţia Municipiilor, Petruţ Cosmin Matei, economist la Spitalul Colentina, Emma - Elena - Mihaela Popa, asistent universitar la Facultatea de Transporturi de la Politehnica Bucureşti, şi Angela Radu, persoană fizică autorizată specializată în organizare expozițiilor, târgurilor și congreselor sau consultanţă în afaceri şi management.

Unul dintre cele mai mari salarii medii din firmele înfiinţate de municipalitate în ultimul an este plătit la societatea Internet şi Tehnologie Sector 3. Conform estimării de buget publicată la începutul acestui an, salariu mediu în firmei se va ridica în 2018 la peste 8.000 de lei. Societatea are în proiect să aibă 55 de angajaţi. În organigrama publicată pe site sunt în prezent aproape 40 de funcţii. Mai putin de jumătate (18) au legătură cu domeniul IT.

În 2017, în puţinele luni de funcţionare, banii cheltuiţi au ajuns în deplasări de afaceri pentru testare piaţă şi tratative comerciale pe bază de invitaţie -11.021,95 de lei, contract de servicii de formare profesională - 1.040,00 de lei, o Dacie Duster - 69.561, 32 lei. În 2018, printre priorităţile conducerii apar asistenţa juridică sau cursurile de perfecţionare.

Societatea Internet şi Tehnologie SRL nu are nicio achiziţie publică făcută pe site-ul e-licitatie.ro. Prin Hotărârea Consiliului Local 334/31.07,2018, societatea primeşte derogare să îşi publice achiziţiile pe site-ul propriu, cu respectarea "confidenţialităţii şi drepturilor de proprietate". Aşa se face că publicate apar facturi cenzurate. De exemplu, ITS3.ro a tăiat preţul unitar pentru dulapurile de arhiva sau birourile cumpărate de la o firmă de apartament din Buzău (sursa). Pentru 3 birouri si 3 dulapuri, firma a plătit aproape 5000 de euro.

Firma nu a putut să ocolească site-ul de achitziţii publice când a venit vorba despre contractele încheiate în calitate de prestator de servicii, cel puţin în unele situaţii. Singurele contracte cu care se poate lăuda societatea înfiinţată de Robert Negoiţă sunt, conform site-ului de achiziţii publice, cu statul, mai exact cu instituţii subordonate Primăriei Sectorului 3 sau finanţate de aceasta. Contractele sunt, în general în sume mici, sau pentru servicii ce nu necesită mult efort.

Pentru Primăria Sectorului 3, Societatea Tehnologie şi Internet a prestat mai multe tipuri de servicii din domeniul informaticii şi comunicării. Mai exact: au făcut un sistem de înregistrare și editare video profesională mobila, au asigurat servicii de gestionare rețea, servicii de asistență informatică, servicii de asistență pentru computere personale, asta cu toate că Primăria Sectorului 3 are singură, conform organigramei, un Serviciu Informatic cu şef şi 9 angajaţi.

Un alt domeniu în care SC Internet şi Tehnologie S3 SRL a primit contracte este cel legat de comunicare. Mai exact, pentru "Servicii de comunicare și informare on line cu privire la activitatea Primariei Sectorului 3" firma primăriei a primit 18.000 de lei, deşi Primăria are o Direcţie de Comunicare şi un Serviciu de Presa cu 8 angajaţi.

Nu mai puţin de 36.7 milioane de lei ar urma să primească firma de la Primăria Sectorului 3 pentru "lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii de proiectarea şi prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii " Extinderea proiectului Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în sectorul 3″.

Contractul a fost şi el atribuit direct printr-o hotărâre de consiliu local, votată pe 2 august. În aceasta se specifică expres că de achiziţiile şi înţelegerile subsecvente se va ocupa preşedintele Consiliului de Administraţie, fosta cumnată a lui Robert Negoiţă, Cristina Arghir, şi nu directoarea adjunctă, cea care a negociat toate detaliile înţelegerii.