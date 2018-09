Noi descoperiri ale cercetatorilor in cazul atacurilor din 11 septembrie

Au fost identificate mai multe victime ale atacurilor din 11 septembrie 2001 de la New York, prin progrese in analiza ADN-ului. Insa, aceasta consolare este minora pentru familiile care au rude ale caror ramasite pamantesti s-ar putea sa fi fost ingropate intr-o groapa de deseuri din Staten Island.

In urma atacurilor de la World Trade Center, numarul victimelor confirmate oficial este de 2.753, intre care se afla si cei disparuti si presupusi morti. Doar 1.642 dintre victime, sau aproximativ 60%, au fost identificate. Biroul de Examinare Medicala din New York a lucrat timp de 17 ani pentru a identifica ramasitele a 1.100 de victime, utilizand tehnici tehnici de extragere a ADN-ului pentru a identifica numeroase persoane, fiind astfel realizate inca cinci identificari, potrivit Agerpres.

Dar progresele nu consoleaza familiile victimelor atacurilor de la 11 septembrie 2001, care au luptat fara succes pentru a opri constructia unui parc in zona depozitului de deseuri Fresh Kills din Staten Island, unde 1,8 milioane de tone de resturi din Turnurile Gemene au fost aruncate si ingropate. Curtea de Apel din New York a decis in 2009 ca autoritatile locale au dat dovada de „neglijenta" atunci cand au ingropat ramasitele la Fresh Kills, dar acest verdict nu a fost suficient pentru a da in judecata orasul.

Oficialii din New York s-au aparat la acea vreme negand ca ar fi fost insensibili sau ca ar fi dorit sa jigneasca familiile victimelor. Pentru a crea parcul, Fresh Kills Landfills a fost acoperit cu straturi de pamant si alte materiale pentru a preveni eliberarea de gaze toxice generate de descompunerea gunoiului in atmosfera, conform Freshkills Park Alliance, organizatie non-profit din New York City si partener in dezvoltarea parcului.