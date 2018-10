Oficial din Costa Rica, despre Elena Udrea si Alina Bica: "Sunt foarte socate"

Un oficial din Costa Rica a vorbit despre ce se intampla cu Elena Udrea si Alina Bica dupa ce au fost arestate. „Sunt foarte socate", sustine oficialul. Declaratia acestuia a fost prezentata in aceasta seara, la Antena 3, in emisiunea moderata de Mihai Gadea.

„Tocmai ce am vorbit cu prietena mea. Ea spune ca nu a vrut sa puna presiune pe ele. Sunt foarte socate si de asta nu a pus foarte multe intrebari si de asta nu mi-a raspuns la mesaj. A spus ca pare ca in sfarsit au reactionat pentru ca au fost foarte socate. Va intreba despre avocat si alte informatii. Si i-am spus ca le voi facilita cu tot ce au nevoie in masura in care se poate. I-am spus sa le spuna ca avocatul meu le poate vizita in aceasta saptamana si sa vada ce variante de actiune au".