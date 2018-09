Ponta: Sebi Ghiţă are poze cu Dragnea la tăierea porcului în timp ce o fugărea pe Kovesi cu şoriciul

Victor Ponta pregăteşte o nouă bombă pe scena politică pentru Liviu Dragnea! Fostul premier a anunţat că va posta în fiecare zi câte o fotografie care îl arată pe liderul PSD altături de cei care îi numeşte acum duşmanii săi din statul paralel.

Mai mult, Victor Ponta a plusat şi a precizat că Sebatian Ghiţă ar avea fotografii de celebra "tăiere a porcului când Dragnea fugea după Kovesi să îi dea şorici". "Nu am fost la tăierea porcului, de exemplu. Are domnul Ghiţă. Da, le-am văzut, am şi râs de ele, mi se părea ceva înfiorător cum o alerga Dragnea cu şoriciul pe Kovesi. Era jenată de situaţie, să te fugărească Dragnea cu şoriciul după ce s-a umplut de sânge acolo cu porcii", a dezvăluit Victor Ponta.

Victor Ponta a venit luni seară în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV cu noi imagini care arată relaţia extrem de apropriată dintre Liviu Dragnea şi cei pe care îi numeşte acum drept duşmanii săi din "statul paralel": fosta conducere a SRI formată din George Maior şi Florian Coldea, cât şi fostul procuror şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.