Povestea ginecologului din Bacau care sfideaza legea in scandalul legat de sfâșietoarea moarte a unui făt

Ziaunews prezinta un nou caz scandalos din sistemul medical. In cele ce urmeaza e vorba despre un medic din Bacau, condamnat in 2017 de Inalta Curte la 10 luni de inchisoare cu suspendare pentru neglijenta in serviciu. Instanta suprema l-a gasit vinovat de moartea unui fat intrucat nu a supravegheat sarcina cum s-ar fi impus. La finalul anului trecut, decizia a fost definitiva si irevocabila.

Anul acesta, medicul a facut o cerere de revizuire, iar Judecatoria Bacau a decis - culmea! - sa suspende plata daunelor morale de 75.000 lei catre parinti. La randul lui tatal fatului a introdus actiuni de executare, a cerut ajutor public judiciar. Povestea este departe de a se fi terminat, iar in cele ce urmeaza redam pe larg intregul scadal al cunoscutului ginecolog din Bacau care se "ascunde" de executarea condamnarii in dosarul mortii unui fat. Cum spuneam, Inalta Curte l-a gasit vinovat pe George Ovidiu Balan, dar medicul a reusit, pana in prezent, sa evite plata daunelor morale. In tot acest timp, Elena Catalina Breahna si Marius Sebastian Cirlan (părintii fatului), partile pe care magistratii ICCJ le-au declarat vatamate, sunt disperate, iar instantele locale par sa fi facut paravan in jurul ginecologului.

In 2011, doctorul George Ovidiu Balan avea in observatie o tanara gravida. La momentul respectiv, Elena Breahna a fost programata pentru operatie de cezariana in data de 2 august, insa pe 27 iulie l-a sunat pe medicul Balan pentru a o interna mai devreme. Starea medicala impunea acest lucru. Cu toate ca, inca, era in concediu, ginecologul a acceptat, sub parafa sa, solicitarea tinerei. Dupa care s-a intors sa se bucure vacanta care se incheia pe 30 iulie. O zi mai tarziu, intr-o sambata, una dintre asistentele Spitalului Judetean din Bacau a alarmat doctorii care erau de garda din cauza faptului ca bataile inimii fatului nu se mai auzeau, scrie si national.ro.

S-a efectuat o ecografie care a confirmat faptul ca fatul era mort. La scurt timp, cunoscutul ginecolog din Bacau a fost chemat la spital. S-a efectuat operatia de cezariana, dupa care George Ovidiu Balan a concluzionat cauza decesului ca fiind "nod adevarat de cordon". O afectiune dificil de depistat, cauzata de miscarile fatului, care trece printr-o bucla a cordonului ombilical. Acest nod poate cauza afectiuni ale fatului prin strangularea unor vase de sange sau organe pe timpul evolutiei intrauterine, dar poate provoca si moartea atunci cand incepe travaliul nasterii, iar fatul este sugrumat cu cordonul ombilical daca nu se intervine chirurgical in timp util.

In urma autopsiei, diagnosticul doctorului Balan a fost contrazis de colegii sai. Ultimii au constatat o restrictie de crestere a fatului, precum si anomalii ale placentei. Ceea ce presupunea ca reputatul ginecolog ar fi trebuit sa stie inca din timpul sarcinii despre afectiune, dar ar fi neglijat starea fatului. In fata anchetatorilor, medicul a mai precizat ca spitalul nu dispune de ecograf si ca din cauza acestui lucru nu a putut depista afectiunile fatului in timp util, pentru a-l salva. Lucru total fals! Respectivul ecograf exista in unitatea medicala, astfel ca niciunul dintre colegii lui George Ovidiu Balan nu i-a sustinut teoria. Situatie in care ginecologul ar fi incercat sa arunce vina pe colegii lui, care s-au ocupat de gravida Breahna cat timp a fost internata. Nu a avut nici acum succes!

In principal deoarece, in momentul in care a semnat internarea sub propria parafa, George Ovidiu Balan a preluat si responsabilitatea pacientului. Conform regulamentului, cand un medic aflat in concediu isi interneaza pacientul, este obligat sa solicite incheierea perioadei de odihna. Astfel ca magistratii din Bacau l-au condamnat definitiv pe cunoscutul ginecolog la 10 luni de inchisoare cu suspendare + o perioada de 2 ani si 10 luni de probatiune. De asemenea, ginecologul a fost pus si la plata unor despagubiri fata de partile implicate, parintii fatului.

Banii pe care cei amintiti mai sus nu i-au vazut nici pana in clipa de fata. In prima faza, instanta a decis, la fond, ca gravida sa primeasca din partea ginecologului suma de 45.000 de lei, aproape 10.000 de euro. Ulterior, la apel, tatal copilului a obtinut, la randul lui, 30.000 de lei. Scandalul este, de-a dreptul, monstruos in clipa de fata. La Bacau este un adevarat haos, iar imaginea Spitalului Judetean are de suferit. Mai ales ca avocatul lui George Ovidiu Balan, Camelia Balan, care este si sotia medicului, a depus cerere de revizuire, care va fi supusa analizei pe data de 11 octombrie, la Judecatoria Bacau.

Elena Breahna si Marius Cirlan au incercat sa-l execute silit pe George Ovidiu Balan, conform deciziei definitive si irevocabile data de ICCJ, pe data de 3 noiembrie 2017, dar in zadar. Au trecut 9 luni de atunci, iar partile vatamate nu au vazut nimic! Ba mai mult, judecatorii au considerat ca trebuie sa se solutioneze cererea de revizuire inainte ca Elena Breahna si Marius Cirlan sa-si primeasca despagubirile. In mod normal, medicul ar fi trebuit sa achite cei 75.000 de lei din moment ce decizia ICCJ este definitiva si irevocabila! Lucru care nu s-a intamplat!

Instantele locale sunt, acum, acuzate ca il favorizeaza pe ginecolog! Care vrea, prin acest tertip, sa scape de plata respectivilor bani pana pe data de 11 octombrie, cand va fi luata in discutie cererea de revizuire. Cand, de altfel, spera sa scape nepedepsit si sa nu mai fie nevoit sa achite niciun leu din cei 75.000 de lei pe care magistratii i-au stabilit. Ramane de vazut cum se va solutiona acest litigiu.

Luca Iliescu