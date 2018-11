Povestea unui primar penal. Intre o demisie cu revenire si o condamnare cu suspendare

Jean Jipa e primar la Ogrezeni, e si membru PSD, tinand de filiala de Giurgiu, acolo unde tot judetul joaca dupa cum le canta senatorul Niculae Bădălău. Jipa a fost si el apropiat al conducerii locale, pana a "calcat pe bec". A intrat in dizgratie la un moment dat. Dar, ce lai important, a intrat si in analele tribunalelor, fiind condamnat de catre Judecatoria Bolintin. Dupa condamnare, Jipa a decis sa-si dea demisia de onoare. Numai ca la cateva zile s-a razgandit subit, pentru a-si continua jocurile

Primarul PSD al comunei Ogrezeni din județul Giurgiu, Jean Jipa, a fost condamnat în primă instanță la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual și abuz în serviciu într-un dosar de delapidare, in data de 29 iunie 2018. De asemenea, primarului PSD instanța i-a aplicat şi o serie de pedepse complementare, interziceri ale unor drepturi: "dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea faptei; dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 5 ani".

"Lacrimile, tristeţea voastră şi dorinţa de a rămâne alături au creat un climat de natură sufletească"

Jean Jipa își dăduse demisia de onoare după ce a fost condamnat, pe 29 iunie, la 3 de ani închisoare cu suspendare pentru "săvârșirea infracțiunilor de delapidare, fals intelectual și abuz în serviciu", în primă instanță. Dupa cateva zile însă, acesta a revenit asupra deciziei, lucru pe care l-a anunțat pe Facebook printr-un comunicat "pentru cetățenii comunei Ogrezeni" în care explică cum lacrimile acestora, tristețea lor și cuvintele pe care i le-au adresat, atât pe stradă cât și "la domiciliu", au creat "un climat de natură sufletească şi psihologică, favorabil revenirii asupra demisiei de onoare".

"Dragi concetăţeni, lacrimile, tristeţea voastră purtată în tăcere şi dorinţa de a rămâne în continuare alături de nevoile tuturor, cuvintele pe care mi le-aţi adresat atât personal la domiciliu, cât şi pe stradă, mesajele transmise din om în om şi prin celelalte căi de comunicare, au creat un climat de natură sufletească şi psihologică, favorabil revenirii asupra demisiei de onoare din funcţia de Primar al Comunei Ogrezeni, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu în data de 6 iulie 2018 şi respectiv la Consiliul Local Ogrezeni în data de 9 iulie 2018, în aşa fel încât astăzi, dată de 11 iulie 2018, ÎNŢELEG, chiar şi în condiţiile rezultate din sentinţa penală 191 din 29.06.2018, SĂ NU ABANDONEZ lupta ŞI SĂ VĂ SLUJESC în continuare cu devotamentul şi credinţa mea, pe care le-aţi meritat şi le meritaţi din plin."

Ca sa reamintim momentul cu demisia, despre care Ziuanews a scris la acea data, Jipa a mers la Prefectură pe 6 iulie - de ziua sa de naștere - și a solicitat încetarea mandatului său de primar, dar pentru că acest lucru nu s-a putut realiza, Jipa și-a scris demisia de onoare pe care a depus-o atît la Prefectura Giurgiu cât și la Consiliul Local al comunei Ogrezeni.

Demisia de onoare "in calitate de condamnat pentru infractiuni grave"

Ce declarat atunci Jipa: "Această demisie o consider un gest de onoare față de toți locuitorii comunei Ogrezeni care mi-au asigurat susținerea de-a lungul anilor, iar la ultimele alegeri din 2016 proporția a fost de peste 75%. Consider în continuare că sunt nevinovat, dar apreciez că indiferent care ar fi fost motivele care au stat la baza formării convingerii instantei de judecată, hotărârea beneficiază de puterea lucrului judecat ceea ce pentru mine înseamnă foarte mult considerând astfel că nu mai am legitimitatea exercitării demnității publice de primar al comunei Ogrezeni și că rămânerea mea în funcție ar aduce prejudicii grave atât comunității în ansamblul ei cât și locuitorilor acesteia. Atât în România cât și în Ogrezeni oameni ce compun societatea nu merită să fie condusi și reprezentați de persoane ce au calitatea de condamnați pentru infracțiuni grave chiar și pe o perioadă determinată de timp. În continuare voi rămâne același om neschimbat și voi acorda sprijin tuturor celor aflați în nevoie. În condițiile în care în fața Curții de Apel adevărul va ieși la iveală iar eu voi fi achitat, mă voi întoarce cu seninătatea și integritatea neștirbite așa cum le-am avut până la emiterea sentinței penale și voi candida din nou la ocuparea unei funcții publice", a precizat primarul Jean Jipa în legătură cu demisia sa", a declarat atunci Jipa.

Primarii care au fost condamnați definitiv cu suspendare își pierd mandatul

Potrivit unei decizii a Curții Constituționale din 2016, primarii care au fost condamnați definitiv cu suspendare își pierd mandatul. Cu toate acestea - pentru ca, deocamdata, vorbim de o condamnare in prima instanta -, Jipa este primar la Ogrezeni, despre care, spune judecătoria Bolintin, ca a contribuit la delapidarea banilor giurgiuvenilor! In dosarul 2223/192/2016, pe fond, in care a fost data sentinta astazi (29.06.2018 - dupa o serie intreaga de amanari), primarul comunei Ogrezeni, Jean Jipa, impreuna cu doi angajati ai primariei - Ilie Elena si Lazar Gheorghe - au primit condamnari. Obiectul dosarului penal, dupa cum sta scris pe site-ul Judecatoriei Bolintin Vale este "delapidare (art. 295 NCP)". Va prezentam solutia "pe scurt" data de Judecatoria Bolintin Vale pentru primarul Jean Jipa, cu mentiunera ca primarul si ceilalti doi inculpati au drept de apel in 10 zile de la comunicare.

Condamnarea, pe scurt

"- In baza art.321 alin 1 cod penal cu aplic.art. 35 alin 1 si 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul Jean Jipa la o pedeapsă de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. - dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea faptei; dreptul de a ocupa o functie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp

În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea faptei; dreptul de a ocupa o functie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

In baza art.297 alin 1 cod penal cu aplic.art. 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul JJ la o pedeapsă de doi ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea faptei; dreptul de a ocupa o functie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp

În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea faptei; dreptul de a ocupa o functie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

In baza art.38 al.1 şi art. 39 al.1 lit.b cod penal constată concursul de infractiuni si dispune ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare compusă din pedeapsa ce mai grea (2 ani închisoare) la care se adaugă sporul de un an închisoare (o treime din celelalte pedepse). În baza art. 45 rap la art 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea faptei; dreptul de a ocupa o functie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp

În baza art. art. 45 rap la 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea faptei; dreptul de a ocupa o functie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public

În baza art 91 şi 92 cp suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, calculat de la data rămânerii definitive a sentintei.

În baza art 93 cp, dispune ca inculpatul să respecte pe această durată următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art 93 alin 2 cp impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probatiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art 93 alin 3 cp obligă inculpatul să presteze pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunitătii în cadrul Primăriei Ogrezeni, pe o perioadă de 70 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013.

Un exemplar al prezentei sentinţe se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În baza art. 404 alin. 2 C.p.p., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din C. pen., a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Obligă inculpatii Ilie Elena, Lazăr Gheorghe să plătească părtii civile Primăria Ogrezeni următoarele sume: -12588 lei sumă încasată în anul 2013, dar neînregistrată în registrul de casă si nedepusă la Trezorerie; -34273,7 lei sumă evidentiată în registrul de casă în anul 2013 si nedepusă la Trezorerie; -14532 lei sumă retrasă din Trezorerie si neevidentiată în registrul de casă, reprezentând diferenta dintre suma totală de 59022 sumă retrasă si neevidentiată si 44490 lei sumă retrasă prin falsificarea CEC-urilor si neevidentiată în registrul de casă

Obligă inculpatii Ilie Elena, Lazăr Gheorghe, Jipa Jean să plătească părtii civile Primăria Ogrezeni următoarele sume: -44490 lei sumă retrasă din Trezorerie prin falsificarea filelor CEC si neevidentiată în registrul de casă ; -43098 lei sumă plătită în lipsa documentelor justificative sau în baza unor documente justificative nelegal întocmite în perioada 01.01.2011-04.04.2014; -10312 lei reprezentând valoarea plătilor efectuate în baza unor documente justificative nelegal întocmite în perioada 01.01.2011-04.04.2014. În baza art.274 obligă fiecare inculpat la 2000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul avocat oficiu Neagu Rares în sumă de 360 lei pentru inculpat Lazăr Gheorghe se suportă din fondul Ministerului de Justitie. Onorariul avocat oficiu Georgescu Visan Mariana în sumă de 100 lei pentru inculpata Ilie Elena la termenul din data de 19.03.2018 se suportă din fondul Ministerului de Justitie."

Cum a scăpat primarul comunei giurgiuvene Ogrezeni de două dosare penale cu „ajutorul" Parchetului

Dar sa facem putina istorie in cazul de mai sus, referitor la condamnarea lui Jipa de catre judecatoria Bolintin. Prin Ordonanța din data de 13.01.2014, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale a dispus în dosarul nr.9341/P/2012, "scoaterea de sub urmărire penală a învinuiților Jipa Jean și Ilie Elena pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 64 din Legea nr.94/1992 și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ, care a constat în aplicarea unei amenzii în cuantum de 1.000 de lei, atât pentru Jipa Jean, ordonator principal de credite, cât și pentru Ilie Elena, contabil".

Practic, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale a reținut că "fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infractiuni", deși prejudiciull era de circa 300.000 de lei. Ulterior, prin Ordonanța din data de 21.04.2017 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, pronunțată în dosarul 2399/P/2017, s-a dispus clasarea cauzei. Mai muilt, Curtea de Conturi a României a precizat pentru PUTEREA că "Prim procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, prin Ordonanța din 07.06.2017, a respins plângerea formulată de Curtea de Conturi ca fiind neîntemeiată. Însă, Curtea de Conturi a României a formulat plângere la Judecătoria Bolintin Vale împotrivă celor două ordonanțe de clasare, solicitând desființarea acestora. Dar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, prin Ordonanța din data de 07.02.2018, a dispus clasarea cauzei întrucat a intervenit prescripția".

Trebuie precizat că, prin Decizia nr.39/23.09.2011, Curtea de Conturi a României a dispus două măsuri pentru edilul Jean Jipa privind inventarierea activelor și includerea în evidențele contabile, precum și recuperarea prejudiciului adus bugetului local prin contravaloarea serviciului de colectare a deșeurilor de la gospodăriile din cadrul comunei. Dar, tot CCR a precizat pentru PUTEREA că niciuna dintre aceste măsuri nu au fost duse la îndeplinire de către edilul din Ogrezeni, fapt pentru care a fost amendatat, în 2016, cu sumă de 3.000 de lei

"Nu mai există Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, ci Judecătoria de pe lângă Parchetul Bolintin Vale"

Un rol important în mușamalizarea celor două dosare ale lui Jean Jipa, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, l-a jucat procurorul Eugenia Tecoi, al cărui fiu, Alexandru, este chiar consilierul personal al primarului din Ogrezeni, deși trece pe la primărie doar de trei-patru ori pe lună. "De mai mult timp, ceea ce se întâmplă la Judecătoria Bolintin Vale este de domeniul incredibilului. Practic, nu mai există Parchetul de pe lăngă Judecătoria Bolintin Vale, ci Judecătoria de pe lăngă Parchetul Bolintin Vale", a precizat unul dintre cei mai mari investitori din această zonă. Primarul Jean Jipa a ajuns în atenția presei naționale anul trecut când a afișat un banner uriaș pe sediul primăriei pe care scria "În această instituție, în cabinetul primarului, se fumează oricând, oricât și orice (legale). Fuck UE! Fuck NATO! Fuck UȘĂ! și p-ăla de la București!". La ora actuală, edilul Jean Jipa mai are pe rolul instanțelor giurgiuvene incă vreo șase dosare penale, dintre care unul deschis ca urmare a unei alte plângeri a Curții de Conturi a României.

Bădălău făcut KO, indirect, de Carmen Dan, chiar în fieful său natal

Jean Jipa, edil susținut și promovat de baronul Niculae Bădălău, a intrat pe 17 iulie 2018, pentru câteva luni, în concediu de odihnă. Asta dupa intreaga poveste cu condamnarea, demisia si revenirea. Însă, considerând că primăria este propria sa firmă, Jipa a delegat, surprinzător și ilegal, pentru perioada concediului, atribuțiile de primar unei consiliere din primărie angajată de doar câteva luni. Acest aranjament administrativ ilegal regizat de primarul garantat de Bădălău a fost adus la cunoștință și ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, care imediat a dispus prefectului județului Giurgiu să efectueze verificări privind acest aranjament considerat ilegal. Între timp, cu toate că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 300.000 de lei, edilul giurgiuvean a contestat decizia instanței, cerând, culmea tupeului, chiar achitarea sa. Pe 22 octombrie 2018, Curtea de Apel București se va pronunța definitiv privind sesizarea Curții de Conturi a României de prejudiciere a bugetului de stat cu circa 300.000 de lei de către edilul giurgiuvean Jean Jipa.

Prefectura Giurgiu: „Considerăm că nu au fost respectate prevederile legale!"

Prin adresa nr. 13701 din 29 septembrie 2018, suprefectul județului Giurgiu, acum prefect, Adriana Puțaru, a transmis către Primăria Ogrezeni referatul întocmit de către consilierul juridic Mihaela Moscu (vezi documentul în facsimil) privind controlul legalității dispozițiilor edilului Jean Jipa de delegare a atribuțiilor către consiliera Dana Mihaela Strogonov. Concluziile referatului sunt foarte clare și devastatoare pentru primarul din Ogrezeni.

"Cu privire la Dispoziția 185/18.07.2018 privind delegarea atribuțiilor de ordonator principal de credite și de urbanism pe perioada efectuării concediului de odihnă al Primarului comunei Ogrezeni, dl. Jean Jipa, doamnei Strogonov Mihaela Dana, face următoarele precizări:

- deși au fost invocate în preambulul acesteia ca temei special, legea administrației publice locale, potrivit cărora: " Primarul poate delega atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului unității administrativ teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciiilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective", considerăm că nu au fost respectate cele de mai sus, persoana căreia i-au fost delegate atribuțiile de ordonator principal de credite fiind consilier în Compartimentul Resurse Umane;

- mai mult, potrivit prevederilor art.112, alin. 4 din aceeași lege, primarul poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Ținând seama de prevederile legale anterior menționate, veți delega atribuțiile de ordonator principal de credite administratorului public", se mentionează, negru pe alb, în referatul Prefecturii Giurgiu.

Practic, prefectul Adriana Puțaru admite că delegarea atribuțiilor de către Jean Jipa către consiliera sa este ilegală și, totodată, toate documentele semnate de aceasta sunt lovite de nulitate. Astfel, prin această decizie, prefectul județului Giurgiu, numit de ministrul de Interne Carmen Dan, îl execută direct pe edilul lui Bădălău de la Ogrezeni, cel care păstorește de ani buni comuna unde s-a născut baronul PSD de Giurgiu. Va fi interesant de urmărit ce măsuri va dispune prefectul de Giurgiu împotriva celor doi, tinand cont de faptul că, legal, pot fi acuzati de abuz in serviciu, dar și de fals și uz de fals în înscrisuri oficiale.