Povestea vilei mamut cu lift si majordom, pe care Dragnea a ridicat-o la malul marii

Presedintele PSD Liviu Dragnea a dat, joi, primele declaratii despre vila ale carei schite apareau in "Valiza Tel Drum", publicata de RISE Project. A fost proprietar al acesteia pentru o scurta perioada.

Un jurnalist l-a intrebat, joi, pe liderul PSD daca a incasat bani din chirie sau alte beneficii materiale de pe urma vilei mamut de la Mamamia. "N-am incasat nicio chirie", a spus Dragnea. Jurnalistul a insistat, rugandu-l sa precizeze daca a incasat "alt beneficiu material". "Nu am incasat nicio chirie. Nu stiu... Stiu ca acolo incepusem cam prin 1900 toamna o constructie pe care in 1900 iarna am vandut-o. Ce s-a intamplat dupa aia nu mai stiu", a inchis seful PSD subiectul.

In realitate, este vorba despre o vila din localitatea Navodari, apropiata de zona Mamaia Nord, pe strada D 14 la numarul 10. Adevarul a publicat fotografii cu imobilul, care corespunde perfect cu planurile gasite in "Valiza Tel Drum". Potrivit declaratiei de avere din 2009, Liviu Dragnea a achizitionat in 2005 terenul de aproximativ 500 de metri patrati din Navodari. In declaratiile de avere din 2008 si 2009, pe teren este trecuta o casa de vacanta "in constructie".







In 2010, terenul si imobilul din Navodari dispar din declaratia de avere. La capitolul "Alte venituri", Dragnea aminteste de un contract de vanzare-cumparare, fara a da alte detalii.





Ancheta in cazul milionarului Costel Comana a dezvaluit ca acesta a cumparat in 2009 proprietatea liderului PSD. Afaceristul apare si el in fotografiile din dezvaluirile "Valizei Tel Drum". La sfarsitul lunii februarie 2015, Comana a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica. In 2009, Costel Comana a facut sase achizitii imobiliare de la Dragnea, insa, in 2016, doar doua terenuri mai erau in proprietatea familiei Comana. Celelalte patru au fost vandute de Adela Comana, fiica lui Costel Comana, in 2015, imediat dupa ce a facut succesiunea dupa tatal sau. Trei erau in Turnu Magurele (Teleorman) si imobilul din Navodari (Constanta).

Potrivit datelor de la DNA, Comana a achizitionat imobilul de la Dragnea, pe 20 octombrie 2009. Pretul: 763.000 de lei (circa 166.000 de euro). Ordonanta DNA arata ca este un teren intravilan in suprafata de 492 mp., situat in Navodari, strada D 14, nr. 10, Trup Mamaia Nord, jud. Constanta, cu mentiunea ca pe teren este edificata o constructie neintabulata in regim de "Pensiune turistica D+P+2E+M", fiind notata autorizatia de construire nr. 157 din 02.07.2009. Conform autorizatiei de mai sus, valoarea imobilului este de 150.000 de lei.

"Cu privire la imobilul mentionat la acest subpunct, Comana Adela declara verbal ca a fost instrainat in cursul lunilor aprilie - mai la pretul de 350.000 de euro", arata DNA. Asa ca nici pe aceasta proprietate DNA nu a putut pune sechestrul. Printre documentele gasite in valiza era si o schita a bucatariei de vara a vilei din Alexandria, copii de pe diploma de BAC a lui Valentin Dragnea, contul personal al sefului PSD de la BRD, precum si niste coli A3 cu o vila mamut pe cinci niveluri localizata pe litoralul romanesc, in Mamaia. De amenajarile bucatariei de vara din domeniul din Alexandria al liderului PSD s-a ocupat firma Mcomob Service, care are in portofoliu lucrari de anvergura, precum amenajari la Parlament sau sediul Bancii Nationale a Romaniei.



Oferta de 14.528 de euro este "insotita de scheme elocvente. Lux total, culori calde, linii clasice, stil american, electrocasnice ultimul racnet integrate artistic in corpurile de lemn masiv. Peretele cu gratar face 2.100 euro. Cel cu aragaz, 5.800", scriu cei de la RISE Project. In mapa rosie se gaseste si o alta cladire, chiar si mai impunatoare. Este vorba de o vila-mamut de 1.015 metri patrati utili, cu lift, 13 camere, 12 bai, 4 bucatarii si camera pentru majordom. Vila este localizata undeva in Mamaia.

Rise Project descrie planurile impunatoarei constructii: "La intrarea principala, traversezi o terasa mare cu pardoseala si scari placate cu piatra naturala, tencuieli decorative, apoi o usa dubla, treci un vestibul ca la casele boieresti, urmeaza un hol cat sufrageria ta si aici ai de ales. In stanga e sala tronului, adica un 'spatiu de primire' de 44 mp. Merita: pereti stucco veneziano, piatra naturala, canapele, masute, bar, relaxare, tot tacamul.

La dreapta, dupa scara interioara care incolaceste liftul, dai in sala de mese (48,4 mp) vecina cu bucataria. Ambele, inconjurate de terase imense cu balustrade de inox si mozaicuri. Servitorul sta in aripa utilitara, lipit de spalatorie, langa cele trei grupuri sanitare de la parter, nu departe de centrala termica.

Etajul 1 e compus din vreo trei dormitoare echipate cu bai, doua livinguri, alta sala de mese, camera de relaxare, bucatarie etc. Dormitorul baronial se afla la etajul 2, intins pe 36,16 mp, cam cat o garsoniera din Bucuresti, la care mai pui un dressing de 20 mp, un balcon pe toata latimea si doua bai in oglinda. Livingul si biroul ocupa fiecare aproape 30 de mp, dar sunt despartite de o bucatarie cu un balcon cat ea. Holul lat de la 2 continua cu doua bai si inca un dormitor care corespunde prin dressing cu cel mare.

Distractia explodeaza la etajul 3, unde liftul te lasa in epicentrul unei terase circulabile de 200 mp. La nevoie, o baie imensa isi face datoria. Si mai e un un etaj. La 4, deasupra marii terase, e prevazuta o alta ceva mai intima, de 36 mp".

La mapa rosie exista si mai multe facturi pentru cele necesare constructiei si finisajelor pentru aceasta resedinta de vara, toate achitate de Tel Drum. "Nicoleta Pene, director comercial la Tel Drum, a pastrat facturi, devize de plata, negocieri cu firme de amenajare interioara si socoteli de mana cu lucrari, perioade si costuri. Pana pe 4 septembrie 2010, de exemplu, nota ca dintr-un avans de 200.000 de lei, a cheltuit 163.850 pe termoizolare terase, casa liftului, niste finisaje la etajul 4, fatada, instalatie electrica si balustrade metalice.

Pentru geamuri de la balustrade si rulourile exterioare, o companie de profil din Constanta (Ghereon Plast) a cerut alti 8.976 euro. Oferta a venit pe 21 ianuarie 2011 pe mailul de serviciu de la Consiliul Judetean Teleorman al lui Gabriel Davidenco, arhitect-sef al judetului timp de 15 ani, decedat in 2016.

Dau clasa 460 mp de marmura, diferite sortimente, si 300 mp de granit pentru terase. In total, 41.600 de euro - fara manopera, si inca 11.000 de euro pentru barele de inox din jur. Printre documentele ascunse de Nicoleta Pene, am gasit oferte de marmura si o factura proforma din martie 2010, de aproape 16.000 de euro, pentru 200 mp de parchet Merbau, masiv si stratificat. Platite de Tel Drum", mai dezvaluie cei de la RISE Project.

Intrebat de jurnalisti, imediat dupa dezvaluire, despre toate acestea, Dragnea a spus: "Tel Drum-ul nu mi-a platit niciodata nimic", negand si ca ar avea vreo vila la Mamaia sau majordom. (sursa: ziare.com)