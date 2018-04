Procesul lui Iisus, abuz si erori judiciare. Totul a fost analizat de un specialist in Drept

Procesul lui Iisus, abuz si erori judiciare, potrivit unui specialist in Drept , care a analizat totul. Conferentiar la Facultatea de Drept a Universitatii de Vest din Timisoara si avocat, Lavinia Tec a realizat, pe pagina sa de Facebook, o analiza amanuntita a procesului.

Lavinia Tec realizeaza o prezentare a lui Irod Antipa si a lui Pilat, dar si a liderilor religiosi Ana si Caiafa, personaje principale in procesul de condamnare a lui Iisus la moarte: Lavinia Tec arata si crezul sau cu privire la semnificatia mortii Mantuitorului

Irod Antipa - guvernatorul Galileii, unde s-a nascut Hristos. Fiul lui Irod cel Mare, autointitulat regele Iudeilor, sub domnia caruia, timp de 3 de ani, in fiecare zi a fost executat cineva. Isi stranguleaza sotia si soacra. Este fratele lui Arhelaus, guvernatorul Iudeii, care va fi inlocuit de procuratorii romani, printre care Pilat. Lider playboy: scandaluri sexuale, adulter cu sotia fratelui sau. L-a inchis si decapitat pe Ioan Botezatorul, care l-a acuzat de imoralitate.

Pilat - guvernator roman cu jurisdictie civila, penala si politica. Dupa cativa ani de la crucificarea lui Iisus, este trimis la Roma si judecat pentru executarea unor peregrini samariteni. E gasit vinovat, exilat si se sinucide.

Ana - fost sef al Sinedriului. Cel mai influent - dupa 25 de ani in sinedriu, conducerea trecand pe rand la fiii si ginerii sai. Erau proprietarii cabinelor din templu und se sacrificau animale, pentru care se percepeau taxe. Detineau case de schimb valutar la templu. Conducator mai mult financiar decat religios.

Caiafa: conduce 18/19 ani Sinedriul. Initiaza atacul impotriva lui Iisus, dupa invierea lui Lazar. Oportunist si manipulator.

Sinedriul: 80% saduchei - elita intelectuala, atasata de filosofia greaca, 20% - farisei. Experti in lege, aparau iudaismul de influenta straina, in special de influenta romana.

Derularea procesului

Potrivit Laviniei Tec, in noaptea dintre Joia Mare si Vinerea Mare, intre orele 2.00 AM si 10.00 AM, Iisus a trecut prin sase procese: trei religioase, pe baza legii mozaice, si trei civile, pe baza dreptului roman. In continuare, Lavinia Tec arata ca in procesul lui Hristos au fost o serie de vicii de procedura, atat din perspectiva legii mozaice, cat si a dreptului roman:

Incalcarea legii mozaice: lipsa unei plangeri (care sunt acuzatiile? blasfemie? - „L-am auzit spunand..."); un discipol (Iuda) - putea fi considerat complice - il tradeaza, fara sa fie si el judecat, or complicitatea este condamnabila ca si autoratul; arestarea in timpul noptii, judecarea in timpul noptii cu termene foarte scurt -cateva ore; martori mincinosi; auto - incriminarea nu era suficienta; lipsa apararii; vot viciat; lipsa de impartialitate a instantei - cei ce-L urau faceau parte din Sinedriu; cvorum viciat - Iosif din Arimatea si Nicodim nu au fost convocati, desi erau membri in Sinedriu, dar credeau in Iisus.

Incalcarea dreptului roman: lipsa unei plangeri penale: care sunt acuzatiile? Tradare? - Acuzatiile lipsesc; dupa primirea plangerii, procurorul stabilea termenul pentru o intalnire privata intre el si acuzat - regula care nu s-a respectat; in fata procurorului se lua declaratia invinuitului, avea loc o cercetare prealabila, abia apoi era pus sub acuzare si trimis inaintea judecatorului - regula incalcata; se stabilea termenul pentru judecata si juratii - regula incalcata; hotararea de condamnare era simbolizata prin punerea pietrelor negre intr-o urna, iar cea de achitare prin punerea unor pietre albe - regula nerespectata; nu putea fi judecat de doua ori pentru aceeasi fapta - regula incalcata; martorii mincinosi nu erau permisi - regula incalcata; recunoasterea putea sa produca efecte juridice impotriva acuzatului - regula incalcata; hotararea nu se putea pronunta in alt loc decat in fata Curtii, nu in public, nu in afara Curtii - regula incalcata.

Apararea lui Iisus

Specialistul in Drept a facut si o analiza a apararii lui Iisus, retinand ca Hristos s-a aparat prin, replici scurte, recunoastere si tacere. „Ar fi fost un martor perfect in alte procese. Un alt Iisus fata de cel care tinea predica de pe munte, potolea furtuna, curata templul, invata, tinea discursuri de la cele mai simple pana la cele mai sophisticate. Isi cunostea misiunea care trebuia dusa la indeplinire", arata Lavinia Tec.

Verdictul

Lavinia Tec mai arata ca cele trei instante religioase (Ana, Caiafa si Sinedriul) il gasesc pe Iisus vinovat, in timp ce alte trei instante civile (Pilat, Irod, din nou Pilat) il gasesc pe Hristos nevinovat. „Pilat nu-L gaseste vinovat, dar incalca regulile de procedura ale dreptului roman, nu-si asuma responsabilitatea de a-l elibera dupa ce l-a achitat, ci il da pe mana multimii - abuz si erori judiciare", arata avocatul.

La capitolul „concluzii", Lavinia Tec atata ca sistemul judiciar, politic si religios din perioada in care a fost condamnat la moarte Hristos a fost unul corupt, in care manipularea a reusit influentarea maselor. „Iisus nu era regele unui tinut, stat, teritoriu administrativ, geo-politic, ci era rege intr-o alta imparatie: cea dinlauntrul nostru (a spus-o chiar El), regele inimilor. A fost implinirea unei profetii. Hotararea de condamnare la moarte fusese luata in Cer, cu mult timp inainte de a se da pe Pamant (Fapte 4: 23-28). Apararea si-o pregatise probabil in Gradina Ghetsimani. A fost un proces al umanitatii: a fost judecat in locul nostru, pentru pacatele noastre si a luat pedeapsa noastra. A venit sa implineasca legea, care prevedea ca plata pacatului este moartea. Dincolo de condamnarea la moarte se afla gratierea Divina. Dincolo de lege este harul divin, care se capata prin credinta", arata Lavinia Tec.

Avocatul face si o comparatie intre scena in care Iisus este condamnat la moarte nevinovat, iar Baraba, condamnat pentru omor, este eliberat. „Intre cer si pamant - pe cruce - un talhar condamnat la moarte prin crucificare trece de la moarte la viata impreuna cu Iisus, pentru ca a crezut ca Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ultimele cuvinte ale lui Iisus pe cruce, care sparg orice bariera pe care o are mintea omeneasca, sunt adresate unui condamnat la moarte si contin o promisiune personala, pe care Iisus nu a mai adresat-o nimanui pana atunci: «Adevarat iti spun, astazi vei fi cu mine in Rai»", mai scrie Lavinia Tec pe pagina sa de Facebook.

Lavinia Tec arata si crezul sau cu privire la semnificatia mortii Mantuitorului. „Dumnezeu sparge tiparele gandirii umane. Iisus - rege si rob - a venit in lume in umilinta, intr-un mod nedemn pentru un rege si a plecat din lume in acelasi mod, umilitor. Nimeni nu l-a protejat de Irod la nastere. Nimeni nu l-a aparat la proces de cei care au urmarit sa-l condamne la moarte. A tacut pentru ca stia ca noi suntem vinovati. A murit pentru ca noi sa primim viata vesnica. Desi Rege, ne-a slujit ca un Rob pana la capat. Desi nimeni nu i-a fost avocat la proces, El va fi avocatul nostru atunci cand vom fi judecati de Dumnezeu Tatal", a mai aratat Lavinia Tec.