Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar difuzat duminica, informeaza Reuters.

Intr-un documentar de doua ore intitulat "Putin" si care poate fi vizionat pe social media, Putin i-a declarat ziaristului Andrei Kondraciov ca a primit un telefon de la ofiterii de securitate responsabili cu Jocurile Olimpice de la Soci, la 7 februarie 2014, cu putin inainte de inceperea ceremoniilor de deschidere. "Mi s-a spus: un avion care circula pe ruta Ucraina - Istanbul a fost capturat, iar persoanele raspunzatoare cer sa aterizeze la Soci", a declarat Putin in documentarul vizionat de Reuters.

Pilotii avionului de tip Boeing 737-800, apartinand companiei turce Pegasus Airlines si care efectua o cursa intre Harkov si Istanbul, au anuntat ca unul dintre pasageri avea o bomba si ca avionul trebuia sa-si schimbe destinatia catre Soci, povesteste Kondraciov in documentar. La bordul aeronavei se aflau 110 pasageri, in timp ce peste 40.000 de oameni se aflau pe stadionul pe care urma sa se desfasoare ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice, a continuat ziaristul rus.

Putin a declarat ca a cerut parerea ofiterilor de securitate si i s-a spus ca un plan de urgenta elaborat pentru astfel de situatii presupunea doborarea avionului deturnat. "Le-am spus: actionati conform planului", a explicat Putin, adaugand ca la scurt timp dupa aceea a ajuns la stadionul olimpic, insotit de oficialitati din Comitetul Olimpic International. Dupa cateva minute, Putin a primit un nou apel telefonic, in care a fost informat ca a fost vorba despre o alarma falsa - pasagerul era beat, iar avionul urma sa-si continue zborul spre Turcia.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat duminica informatia din documentar. Putin candideaza la scrutinul prezidential din 18 martie, aminteste Reuters. Rusia este in stare de alerta inaintea meciurilor Campionatului Mondial de Fotbal care se vor juca in mai multe orase din aceasta tara in perioada 14 iunie - 15 iulie.